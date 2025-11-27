Из курганского ХК «Зауралье» ушел тренер Воробьев

Тренер покинул курганский хоккейный клуб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тренер по нападающим Павел Воробьев больше не будет работать в курганского хоккейном клубе «Зауралье». Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в tg-канале ХК.

«Тренер по нападающим Павел Воробьев покидает „Зауралье“ — контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон», — написано в tg-канале. Отмечается, что специалист входил в тренерский штаб команды с декабря 2024 года.