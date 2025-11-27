Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Из курганского ХК «Зауралье» ушел тренер Воробьев

27 ноября 2025 в 09:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тренер покинул курганский хоккейный клуб

Тренер покинул курганский хоккейный клуб

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тренер по нападающим Павел Воробьев больше не будет работать в курганского хоккейном клубе «Зауралье». Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в tg-канале ХК.

«Тренер по нападающим Павел Воробьев покидает „Зауралье“ — контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон», — написано в tg-канале. Отмечается, что специалист входил в тренерский штаб команды с декабря 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Угольников заключил контракт с курганской командой «Зауралье» и впервые в карьере сыграет вместе с младшим братом Антоном. Защитник перебирается из «Норильска» и будет выступать под номером 43 до конца сезона 2025/2026.

Материал из сюжета:

Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал