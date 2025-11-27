Из курганского ХК «Зауралье» ушел тренер Воробьев
Тренер покинул курганский хоккейный клуб
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тренер по нападающим Павел Воробьев больше не будет работать в курганского хоккейном клубе «Зауралье». Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в tg-канале ХК.
«Тренер по нападающим Павел Воробьев покидает „Зауралье“ — контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон», — написано в tg-канале. Отмечается, что специалист входил в тренерский штаб команды с декабря 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Угольников заключил контракт с курганской командой «Зауралье» и впервые в карьере сыграет вместе с младшим братом Антоном. Защитник перебирается из «Норильска» и будет выступать под номером 43 до конца сезона 2025/2026.
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
