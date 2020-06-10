За одним столом оказались: металлурги, губернатор и полпред

Андрей Козицын вмешался в конфликт между думой Екатеринбурга и администрацией города. Свое недовольство ситуацией высказывал и Игорь Алтушкин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прекращение конфликта между думой Екатеринбурга и администрацией города рукотворно — в двухлетнюю свару вмешался гендиректор УГМК Андрей Козицын, потребовавший от куратора депутатов остановить деструктивные операции. Об этом URA.RU сообщило несколько собеседников, как в городских структурах, так и в администрации губернатора.

Позиция Козицына дает надежду на изменение самого характера управления Екатеринбурга, позволяет прогнозировать реализацию амбициозных проектов, необходимых городу для адекватной конкуренции с другими муниципалитетами. Однако, ряд источников агентства уверены, что осенью депутаты вернутся к провокациям.

Настроения в мэрии Екатеринбурга последних дней разительно отличаются от того, что было в середине мая. Такой оценкой с агентством поделились несколько городских бизнесменов, бывающие у руководителей администрации уровня заместителя главы. «Нет паники из-за предстоящего отчета главы перед гордумой», — рассказал один из собеседников агентства.

В свару между думой Екатеринбурга и администрацией города вмешался Андрей Козицын Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отчет запланирован на 23 июня. В политическом сообществе было много споров об обоснованности такого решения. Публичным водоразделом между нападками части депутатов на мэра и нынешним спокойствием стало решение о назначении даты отчета. Мэр Александр Высокинский хотел 23 июня, и своего добился. С 15 июня проект отчета будет рассматриваться в думских комиссиях.

Это было сложно представить даже в разгар пандемии коронавируса, когда обсуждался план вынесения мэру «неуда» и старта процесса импичмента. В мае ситуация во власти накалилась до предела. Среди условий пересмотра сценария, мэру выдвигали требования отставок его заместителей. И вдруг все резко прекратилось.

В политической тусовке обсуждался визит в Екатеринбург некоего куратора из администрации президента. Однако, представитель уральского полпредства заверил URA.RU, что с момента начала карантина ни один политический администратор в Екатеринбург не прилетал. По другой версии, молчание нарушил гендиректор УГМК Андрей Козицын.

В 2018 году вместе с руководителем РМК Игорем Алтушкиным и группой бизнесменов они по просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержали проект освобождения Екатеринбурга от команды экс-вице-мэра Владимира Тунгусова. Сделано это было через избрание нового состава гордумы, неподконтрольного Тунгусову, что далее позволило сменить главу, назначив Александра Высокинского. Часть депутатского корпуса из тех, кто был избран бизнес-сообществом, сразу перешла в оппозицию Высокинскому, но никто из участников политического союза на это не реагировал.

Политический конфликт не устраивал и Николая Цуканова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один собеседник агентства утверждает, что Андрей Козицын решил обратить внимание на Екатеринбург с подачи полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, которому не нравится постоянный политической конфликт на вверенной территории. Другой источник считает, что бизнесмену надоело слушать от своих менеджеров, что проблемы в том или ином проекте вызваны продолжающейся войной думы и мэра. Эту версию подтверждает собеседник в мэрии. Представитель одной из крупных строительных компаний о вмешательстве Козицына не знает, но сказал агентству, что дрязги группы депутатов мешают развитию Екатеринбурга.

Еще один бизнесмен утверждает, что на прием к Андрею Козицыну смог попасть сам Александр Высокинский. «В последние недели мэр сформулировал понятный всем образ, происходящего в городе, — говорит он. — В формировании акционерного общества под названием „гордума“ участвовали четыре бизнесмена, которым принадлежит по 25%. Но в совет директоров избрали представителей только одного человека, который диктует мэрии свои условия и дестабилизирует обстановку в городе, от имени всех четверых».

Свое недовольство высказывал Игорь Алтушкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным URA.RU, недовольство постоянной сварой между думой и мэром высказал и Игорь Алтушкин. После того, как с поста руководителя комиссии думы был снят Алексей Вихарев, большинство бизнесменов, реализовавших задание губернатора по смене управленческой команды в мэрии, оказались против коллеги. Они и повлияли на ситуацию в думе, добившись пересмотра отношения к Высокинскому. Публичным проявлением этого стало назначение отчета на 23 июня и более уравновешенная позиция спикера думы Игоря Володина.

Представитель одного из органов власти обратил внимание, что одновременно с переговорами оппонирующий власти бизнесмен впервые был назван поименно. Ресурс «Октагон», который связывают с православным миллиардером Константином Малофеевым, опубликовал подробный материал о его оффшорных организациях.

В пользу Высокинского сыграло и то, что отчет выпадал на период перед Парадом Победы и стартом голосования за изменение Конституции. На время таких государственных событий местным властям обычно запрещают крупные конфликты. Поэтому примирителей поддержал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его представитель напомнил URA.RU, что до этого губернатор не вмешивался, считая, что Высокинский должен справиться с проблемами самостоятельно, и это будет его политическим и аппаратным взрослением.

Евгений Куйвашев долгое время не вмешивался в конфликт, считая, что Александр Высокинский должен справиться сам Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Отставка Высокинского или ослабление его позиций не сыграет на руку губернатору, — уверен один из его заместителей. — Такой мэр удобен тем, что готов отвечать за любые ошибки». Именно после этого вице-губернатор Сергей Бидонько начал переговоры с гордумой о заключении перемирия.

Комментируя ситуацию с предотвращением нового политического кризиса в Екатеринбурге, в пресс-службе РМК пояснили, что «компания и ее руководство не могут влиять на принятие кадровых решений в отношении работников органов власти». С аналогичным комментарием выступил представитель УГМК. Получить комментарий уральского полпредства на момент публикации не удалось. Вице-мэр Екатерина Куземка и глава города Александр Высокинский также не ответили на звонки корреспондента. В приемной координатора общественного союза обещали предоставить обратную связь позднее.

Источник в мэрии уверен, что конфликт не исчерпан и возможны провокации. Один из депутатов рассказал, что 23 июня может не сложиться кворум на заседании. По оптимистичным прогнозам, войны не будет до конца августа. С другой стороны, в своей новейшей истории дольше в Екатеринбурге перемирия и не длились.