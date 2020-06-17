Сенатор Чернецкий распродает активы. На это у него есть год

Аркадий Чернецкий начал избавляться от семейных активов в преддверии выборов-2021 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семья сенатора Аркадия Чернецкого готовит к продаже один из главных своих активов — долю в Екатеринбургском муниципальном банке (ЕМБ). Об этом, предположили источники URA.RU, свидетельствует ребрендинг кредитной организации. Инсайдеры считают, конечная цель ребрендинга — поднятие стоимости акций ЕМБ. По мнению собеседников агентства, выход в кэш для Чернецкого своевременен — шансы бывшего мэра Екатеринбурга на сохранение места в Совете Федерации в 2021 году невелики.

Банк «Екатеринбург» впервые за 23 года пошел на ребрендинг. 10 июня руководство банка заявило: «Нашей задачей было сделать, чтобы он [новый дизайн] перекликался со стратегией банка, сконцентрированного на обслуживании горожан». «Сейчас банк „Екатеринбург“ воспринимается как банк для бюджетников и городских предприятий. Это проблема для владельцев — рядовые горожане туда не идут, и это существенно снижает стоимость актива», — объясняет городской чиновник, близкий к руководству банка.

Новый логотип банка «Екатеринбург» выглядит так. Брендбук не менялся с 1997 года Фото: Екатеринбургский муниципальный банк

Финансовая устойчивость ЕМБ в последнее время действительно имеет «некоторые негативные тенденции», следует из последнего отчета системы анализа финансового состояния банков России. Согласно ему, 2019 год показал «наличие некоторых негативных тенденций, способных повлиять на устойчивость банка в перспективе». «Рентабельность деятельности банка уменьшилась (по данным системы анализа финансового состояния банков, рентабельность собственного капитала ЕМБ снизилась за год с 40,81% до 36,72% — прим. ред.), хоть речь и не идет о радикальном падении. Можно также отметить, что идет сокращение юридических лиц на обслуживании (в апреле 2019-апреле 2020 годов падение вкладов организаций составило 487,4 миллиона рублей — прим. ред.)», — оценил в разговоре с URA.RU адвокат, финансовый аналитик Дмитрий Земеров.

Поэтому с экономической точки зрения готовящаяся продажа актива выглядит логичной, отмечает источник в городских структурах власти. По словам другого собеседника агентства, Чернецкий начал искать потенциальных покупателей акций банка в конце прошлого года. Его сыну Станиславу принадлежат 29,13% акций банка, мэрии Екатеринбурга (в лице департамента по управлению муниципальным имуществом) — 29,29% акций. Также в число основных акционеров входят ООО «Геоникс», предприниматель Алексей Брижицкий, бывший вице-мэр Екатеринбурга по экономике Сергей Клименко, бизнесмен Александр Баженов. Все считаются приближенными к команде экс-мэра.

Сделка по продаже доли в банке «Екатеринбург» может занять около года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сделка по продаже доли в банке может занять около года, а ее потенциальным покупателем может выступить более крупная кредитная структура, считает Земеров. «Сторонам соглашения необходимо добиться согласования купли-продажи со стороны антимонопольной службы и Центробанка. Кроме того, все участники сделки должны пройти финансовый и юридический аудиты (в частности, пройти оценку EBITDA — объема прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов), длящиеся, как правило, несколько месяцев», — сказал эксперт.

Семья Чернецкого начала распродавать активы еще весной 2019 года. Тогда в собственность областных властей перешел главный медиарупор старой городской команды — телеканал «Студия-41» (его соучредителем также был Станислав Чернецкий).

Комментируя это, а также предстоящую продажу доли в ЕМБ, источники URA.RU во властных структурах называют сделки целесообразными: велика вероятность, что после выборов в Заксобрание в 2021 году Чернецкий покинет Совет Федерации.

«Очевидно, что его лоббистский ресурс исчерпан. Утрачивается контроль Чернецкого над процессами в городе, он как сенатор теряет статус и значимость для губернатора», — объясняет инсайдер.

По мнению другого источника, Чернецкому «важно избавиться от активов, пока он имеет вес в Совфеде, чтобы впоследствии бизнес не ушел за бесценок». Инсайдеры также предполагают, что за продажей доли в ЕМБ могут последовать и другие сделки (согласно открытым данным, семья Чернецкого также связана с предприятиями в сферах управления недвижимостью и общественного питания).

Со сменой управленческой команды в мэрии Екатеринбурга в 2018 году контроль Чернецкого над городом действительно был частично утрачен, подтверждает политолог Александр Белоусов. «Понятно, что и в городской администрации, и в думе стало меньше людей, которых ассоциируют с Аркадием Чернецким, но они есть. К тому же у него хорошие отношения с [мэром Екатеринбурга Александром] Высокинским», — отметил эксперт.

Аркадий Чернецкий, скорее всего, не будет переизбран в Совет Федерации, полагают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

В разговоре с URA.RU сам Чернецкий заявил, что тема продажи 29,13% акций ЕМБ «пока никак не обсуждается». «Это очень хороший, устойчивый, надежный актив, поэтому никакого смысла избавляться от него нет. И в сегодняшних — достаточно критических — условиях он показывает себя с лучшей стороны. Практически никаких проблем у банка не возникает», — сказал Чернецкий. Оценивая перспективы по переназначению в Совет Федерации, сенатор отметил, что все решения будут приниматься в 2021 году. «Есть очень много вариантов развития событий. Поживем-увидим», — заключил он.