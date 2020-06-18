Схиигумен Сергий обвинил руководство РПЦ в предательстве веры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Скандал со схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим монастырь в Свердловской области, — результат многолетнего противостояния в Русской православной церкви (РПЦ) различных идеологических движений и официальной власти. Источники URA.RU полагают, что радикальные верующие подталкивали клирика на войну с патриархом Кириллом. Для них это возможность навязать Церкви свой путь развития.

Патриарху Кириллу приходится удерживать баланс между разными идеологиями в РПЦ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В конце мая основатель Среднеуральского женского монастыря (под Екатеринбургом) схиигумен Сергий был отстранен от священнослужения из-за радикальных проповедей. Клирик (до религиозной деятельности отсидевший в тюрьме за убийство и грабеж) призывал паству отрицать угрозу коронавируса и выходить на улицы в карантин. Несмотря на запрет, старец продолжил транслировать свои идеи и критиковать власть. Дело дошло до церковного суда, который должен был лишить схиигумена Сергия его сана. Не дожидаясь наказания, 16 июня священник захватил монастырь, выгнав оттуда новую настоятельницу игуменью Варвару, а территорию отдал под охрану казакам. Старец опубликовал видео с обвинениями в адрес РПЦ, принимающей правила борьбы с коронавирусом: «Считаю эти действия патриарха Кирилла, священного синода и епископата хулой над духом святого и предательством веры православной церкви».

Движение православных фундаменталистов, борющихся за «чистую веру», (царебожников, противников цифровизации) — к ним относится схиигумен Сергий — сложилось в 1990-х годах, рассказал URA.RU теолог, автор телеграм-канала «Православие и зомби» Андрей Шишков. Церковные фундаменталисты «скептически относятся к епископату» и стремятся влиять на политику Церкви. Но годами церковная власть закрывала глаза на их поведение.

Монастырь, в котором забаррикадировался схиигумен Сергий, охраняют казаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Данных о численности этих [радикальных] групп нет, но их медийная активность очень высока, например, в сравнении с церковными либералами. В 1990—2000 года были прецеденты, когда расколы со стороны правых радикалов случались. Самый известный — дело бывшего епископа Чукотского и Анадырского Диомида [в 2008 году был лишен сана „за раскольничество“]. С тех пор тактика работы у Церкви с фундаменталистами такая — чтобы они не организовывали раскол, идти на компромиссы, — рассказал Шишков. — Проблема в том, что фундаменталисты по факту шантажируют церковную власть. Они настаивают на различных радикальных вещах, а та идет им на уступки».

Андрей Шишков считает, что в круг священников, разделяющих взгляды Сергия, могут входить даже епископы. А источники URA.RU в религиозной среде не исключают, что активность схиигумена Сергия подогревали радикальные представители РПЦ, пытающиеся влиять на решения патриарха Кирилла. «Теперь они могут показать себя более агрессивно», — предположил инсайдер.

РПЦ искала компромиссы с фундаменталистами, а те ее шантажировали, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В Церкви существует маргинальная фундаменталистская тусовка, в которой есть свои идеологи. Она действует на внешней границе Русской православной церкви. Часть этой тусовки входит в Церковь, а другая давно действует за ее пределами. Возможно, к ней примыкают и пара епископов, которые сочувствуют всяким борцам с электронным ИНН и чипированием, но члены синода и патриарх к ним не имеют отношения, — сказал агентству православный богослов Александр Дворкин, согласившись, что фундаменталисты для усиления своего влияния способствуют раскрутке таких личностей, как схиигумен Сергий. — Есть и какие-то маргинальные священники, которые ему сочувствуют, вокруг всех мест паломничества много таких мирян, активно вербующих людей. Можно предполагать, что некие радикальные последователи схиигумена Сергия могли подталкивать его на более жесткую риторику, ведь короля делает свита».

Обозреватель «Царьграда» Егор Холмогоров считает, что активности схиигумена Сергия способствовали антицерковные круги, «которые хотят раскола РПЦ». К ним публицист относит, к примеру, представителей СМИ и власти. «Достаточно посмотреть на информационную обстановку вокруг Церкви в последние годы. Как в медиа раскручивался антицерковный майдан в Екатеринбурге, когда боролись с храмом [в сквере у драмтеатра], в СМИ появляются специальные антицерковные страницы, постоянно раскручивают цитаты священников в отрыве от контекста, чтобы настроить общественность против Церкви. Антицерковная деятельность в СМИ и в политике ведется постоянно», — сказал публицист.

Впрочем, существует мнение, что пошатнуть баланс в РПЦ удалось на самом деле местечковому священнослужителю, не обладающему серьезной поддержкой или покровителями. Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в интервью URA.RU говорил, что влиянием над отцом Сергием обладают только женщины из Среднеуральского монастыря. Якобы монахини создали сектантский культ вокруг старца, но сами же стали его контролировать: «Он ведь многие вещи говорит не от себя — читает бумажки, которые ему кто-то пишет».

Но скандалом уже могут воспользоваться ключевые идеологические оппоненты православных фундаменталистов — церковные либералы (отличаются гуманизмом, поддерживают сближение христианских конфессий и даже переводят богослужение на современный язык). Источник URA.RU объяснил, левое крыло РПЦ аналогично борется за влияние на патриарха Кирилла, и сейчас у них есть возможность улучшить свои позиции. «Сложившаяся ситуация дает повод церковным либералам показать патриарху, что Церковью правят фундаменталисты, что Церковь заигралась и дала радикалам все карты в руки», — подтвердил в разговоре с агентством религиовед Роман Лункин.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу РПЦ, ответ пока не поступил.

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