Екатеринбург рискует остаться без ледового городка в центре

В Екатеринбурге не нашли подрядчика для строительства ледового городка
05 ноября 2025 в 19:52
Ледовый городок оценили в 26 миллионов рублей

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для строительства ледового городка в Историческом сквере. Согласно данным сайта госзакупок, власти отклонили все заявки от участников.

Всего на конкурс заявлялись двое участников, однако их не согласовали. При этом с 1990-х годов строительством городка всегда занималась одна и та же компания — «Айс-Проект 2000».

На работы власти отвели 26,18 миллиона рублей, их планируют закончить до 30 декабря. В перечень работ входит установка главной городской елки, традиционных ледяных фигур, горки, лабиринта и других украшений. Ледовый городок в этом году хотят оформить в стиле «Свердловского рок-клуба».

Второй ледовый городок в Екатеринбурге откроют в спортивном квартале «Архангел Михаил». Его оборудуют огромной горкой, елкой и катком. Подготовка к зимним праздникам уже стартовала.

