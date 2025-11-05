Екатеринбург рискует остаться без ледового городка в центре
Ледовый городок оценили в 26 миллионов рублей
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Мэрия Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для строительства ледового городка в Историческом сквере. Согласно данным сайта госзакупок, власти отклонили все заявки от участников.
Всего на конкурс заявлялись двое участников, однако их не согласовали. При этом с 1990-х годов строительством городка всегда занималась одна и та же компания — «Айс-Проект 2000».
На работы власти отвели 26,18 миллиона рублей, их планируют закончить до 30 декабря. В перечень работ входит установка главной городской елки, традиционных ледяных фигур, горки, лабиринта и других украшений. Ледовый городок в этом году хотят оформить в стиле «Свердловского рок-клуба».
Второй ледовый городок в Екатеринбурге откроют в спортивном квартале «Архангел Михаил». Его оборудуют огромной горкой, елкой и катком. Подготовка к зимним праздникам уже стартовала.
