Екатеринбург рискует остаться без ледового городка в центре

Ледовый городок оценили в 26 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для строительства ледового городка в Историческом сквере. Согласно данным сайта госзакупок, власти отклонили все заявки от участников.

Всего на конкурс заявлялись двое участников, однако их не согласовали. При этом с 1990-х годов строительством городка всегда занималась одна и та же компания — «Айс-Проект 2000».

На работы власти отвели 26,18 миллиона рублей, их планируют закончить до 30 декабря. В перечень работ входит установка главной городской елки, традиционных ледяных фигур, горки, лабиринта и других украшений. Ледовый городок в этом году хотят оформить в стиле «Свердловского рок-клуба».

