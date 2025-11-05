Логотип РИА URA.RU
Свердловский депутат, обвиненный в насилии, уличил подругу в хайпе

Свердловский депутат Блохин впервые публично отреагировал на обвинения в насилии
05 ноября 2025 в 19:54
Станислав Блохин заявил, что вся история с обвинениями в его сторону «ради хайпа»

Депутат заксобрания Свердловской области Станислав Блохин впервые публично ответил на обвинения в насилии, выдвинутые моделью Елизаветой Кузнецовой. В своих социальных сетях он категорически отверг все утверждения и озвучил свою версию произошедшего. Парламентарий заверил своих сторонников в скором разрешении ситуации в свою пользу.

«Спасибо всем за поддержку. Всем, кто понял, что вся эта история ради хайпа, шантажа и поиска нового спонсора. Я человека даже пальцем не трогал и сдувал пылинки с него. Победа будет за нами», — написал Блохин.

Это первое публичное заявление депутата после того, как его бывшая подруга, модель Елизавета Кузнецова, разместила в социальных сетях фото и видео с последствиями конфликтов, в которых якобы запечатлен Блохин. В роликах Кузнецова размещала фотографии разбитой техники и дверей. Примечательно, что судя по соцсетям, ранее они с депутатом активно путешествовали по миру, Блохин дарил ей разные подарки, а сама девушка характеризовала их отношения как идеальные. После публикации деталей конфликта, модель заявила, что вынуждена уехать из города из-за угроз.  Кузнецова предоставила корреспонденту URA.RU справки о снятии побоев и копии заявлений в полицию. Ранее с официальным комментарием выступила спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина. Она сообщила, что в случае поступления заявления материалы по депутату могут быть рассмотрены мандатной комиссией.

