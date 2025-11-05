В Екатеринбурге экс-борца с коррупцией обвинили в краже партии кроссовок

Дело офицера транспортной полиции дошло до суда Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге отдали под суд двух силовиков, которых обвинили в превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что один из них мог незаконно изъять крупную партию кроссовок и продать, а второй — избить коллегу. Подробности уголовного дела — в материале URA.RU.

По данным агентства, на скамью подсудимых попали участковой из отдела полиции №4 Ефим Шаповалов и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский Руслан Аллахяров. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Дело уже ушло в районный суд.

Руслан Аллахяров участвовал в осмотре склада с контрафактом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Аллахярова задержали 29 сентября 2024 года. Через полтора месяца силовики поймали Шаповалова. Основанием стало ранее возбужденное транспортным СК уголовное дело. Следователи выяснили, что 8 июня 2022-го сотрудники ЛО МВД отправились проводить доследственную проверку на складе и изъяли 527 коробок с контрафактными кроссовками, которые хотел реализовать гражданин Китая. На время расследования партию вывезли на другой склад. Однако, как считает обвинение, в феврале 2024-го Аллахяров и его бывший руководитель якобы прибыли туда, незаконно конфисковали обувь и продали. Ущерб составил свыше двух млн рублей, говорится в судебных материалах (есть в распоряжении агентства).

Продолжение после рекламы

Сам Руслан заявил, что осмотр на складе проводила дознаватель. Она же попросила его найти место для хранения изъятой продукции. «Кто предоставил автомобиль для перевозки, [Аллахяров] не помнит. Затем они приехали на этот склад, дознаватель передала коробки под расписку работникам склада, после чего все уехали. В дальнейшем по данному материалу проверку проводил и принимал решение другой оперуполномоченный ОЭБиПК. О судьбе указанных изъятых коробок Аллахяров не интересовался, в середине 2023-го на него вышли представители организации, которой принадлежит склад, и попросили забрать коробки. Он сообщил об этом начальнику ОЭБиПК ЛО МВД. В начале 2024-го Руслану сообщили, что новое место хранения найдено. Насколько ему (Аллахярову) известно, в начале февраля 2024 года коробки были вывезены на новое место хранения, адрес точно он не знает, поскольку этим не занимался. Почему указаны его данные в расписке, он не знает», — говорится в судебных материалах.

Аллахярова будут судить вместе с другим полицейским Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководство ЛО МВД организовало служебную проверку в отношении Аллахярова и его бывшего руководителя. Нарушений в действиях Руслана сначала не выявили. Но когда начальству стало известно об уголовном деле, прошла вторая проверка. По ее итогам бывший борец с коррупцией Аллахяров был уволен из правоохранительных органов.

Силовик не согласился с этим решением и пошел в суд с иском, требуя восстановить его в должности и компенсировать 100 тысяч рублей. По его мнению, проверка была проведена с нарушениями. Суд первой инстанции пошел навстречу Аллахярову: восстановил его на работе и присудил 40 тысяч. Однако решение было отменено в апелляции. Сейчас гражданское дело дошло до кассации.