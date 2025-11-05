Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Паслер объявил конкурс на пост мэра Екатеринбурга

05 ноября 2025 в 20:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кандидатов Паслеру будут предлагать депутаты и общественники

Кандидатов Паслеру будут предлагать депутаты и общественники

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Прием документов от желающих занять кресло главы уральской столицы продлится с 10 ноября по 10 декабря, следует из документа.

«Постановляю: создать комиссию по рассмотрению кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Утвердить: порядок приема предложений о кандидатурах…, перечень документов, порядок деятельности комиссии…, состав комиссии», — говорится в указе за подписью губернатора. Контроль за исполнением указа возложен на замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства Сергея Никонова.

В составе комиссии, помимо Никонова, исполняющий обязанности политического вице-губернатора Василий Козлов и первый замруководителя аппарата, директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев, а также спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, и. о. директора департамента по противодействию коррупции Андрей Оборок, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин, первый зампредседателя заксобрания Аркадий Чернецкий.

Продолжение после рекламы

У действующего мэра Алексея Орлова полномочия истекают 9 февраля. Как ранее сообщало URA.RU, из-за вступления в силу закона о местном самоуправлении конкурс пройдет по новым правилам. Если раньше заявиться на отбор мог любой желающий, то теперь кандидатуры Паслеру могут предложить общественная палата региона, политические партии, представленные в Госдуме и местном парламенте, совет муниципальных образований, Всероссийская ассоциация развития МСУ. На рассмотрение думы губернатор должен внести фамилии не менее двух кандидатов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал