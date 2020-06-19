Пермские инсайды: депутатов покупают за 20 тысяч

21 июня — день селфи Картинка: URA.RU

Чтобы победить на выборах губернатора Пермского края, врио Дмитрию Махонину надо про них забыть, уверены инсайдеры. Его сопернику Александру Репину, напротив, поработать над репутацией. А еще председатель гордумы Юрий Уткин не хочет агитировать прийти на голосование по Конституции.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Пермский врио Махонин обойдется без агитации

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что предстоящую избирательную кампанию врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и его команда будут проводить пассивно. «Для Махонина самое лучшее сейчас — это ничего не делать. То есть, просто работать так, как будто и нет никаких выборов», — говорит инсайдер. Сообщается, что сейчас врио уже имеет неплохой рейтинг, позволяющий ему одержать уверенную победу на предстоящих выборах, а излишняя активность может, наоборот, уронить этот рейтинг.

Соратник Репина агитирует против поправок в Конституцию

Смелое поведение главного архитектора строительной компании «Сатурн-Р» Игоря Лугового стало поводом для разговоров в кулуарах. Дело в том, что он начал активно агтитировать в соцсетях против поправок в Конституцию РФ. И даже разместил в своем аккаунте лейбл «Я\МЫ против поправок». Пикантность ситуации придает тот факт, что компания «Сатурн-Р», в которой Луговой по статусу является примерно третьим лицом, принадлежит пермскому олигарху Александру Репину. Последний на минувшей неделе выдвинулся в губернаторы Пермского края от партии «Справедливая Россия». Как уверяют инсайдеры, Луговой никогда ничего не делает без согласования с Репиным. Инсайдеры полагают, что новоиспеченный кандидат в губернаторы решил таким образом собрать под свои знамена весь протестный электорат региона на голосовании по Конституции. Чтобы затем мобилизовать его в свою поддержку на сентябрьских выборах главы Пермского края.

Депутатов хотят купить за 20 тысяч рублей

Сообщается, что рублевый миллиардер — претендент на губернаторское кресло Александр Репин — якобы решил материально стимулировать муниципальных депутатов. «Просто у „Справедливой России“ нет своих депутатов в 35 территориях края, от которых нужно получить подписи в поддержку для регистрации в качестве кандидата», — говорит инсайдер. Он утверждает, что команда Репина в этой связи начала переговоры с депутатами-самовыдвиженцами. «С ними связываются и якобы предлагают по 20 тысяч рублей за подпись», — говорит инсайдер. При этом удивление народных избранников вызывает не сам факт такого поведения, сколько сумма, за которую их собираются «купить».

Кандидаты в губернаторы уже сдаются

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Предполагаемые претенденты на пост губернатора Пермского края отказываются от участия в предвыборной кампании. Поговаривают, будто некоторые из них нашли причину, чтобы не идти на выборы. «Они кивают на пресловутый муниципальный фильтр, говоря, что не смогут его пройти. Якобы, депутаты в муниципалитетах уже выставили потенциальным кандидатам ценник за свои подписи, так что скоро заявившие о своих политических амбициях лица начнут отсеиваться», — пояснил источник.

Пермские строители стремятся отмежеваться от Репина

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Выдвижение владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина на выборы губернатора Пермского края, говорят, вызвало серьезное напряжение среди строителей. Казалось бы, он давит на власть в их интересах, и они должны поддержать его. Но зависимость строителей от власти в условиях кризиса все решила. У всех перед глазами примеры «Треста № 14» и «Камской долины», многолетних лидеров пермского рынка, исчезнувших еще до пандемии стараниями предыдущего губернатора Максима Решетникова. Поэтому политизацию Репина строители, по информации слухачей, воспринимают как угрозу своему выживанию. По слухам, в ближайшее время ожидается перегруппирование пермских строителей в рамках ассоциаций и союзов, направленное на размежевание с Репиным. Малейшее подозрение в связи с ним может оказаться роковым.

Бывший вице-премьер Кокшаров радуется карантину

Говорят, что бывший вице-премьер Роман Кокшаров радуется, что сейчас в регионе действуют карантинные ограничения. Из-за этого СМИ в суд не приходят и, соответственно, не слышат деталей уголовного процесса над Кокшаровым. «Он думает, что сейчас все быстро закончится. И поскольку пресса о нем не пишет, то не будет и резонанса. А раз не будет резонанса, то и наказание будет мягким», — говорит инсайдер.

Экс-депутат скрывается от судебных приставов

Инсайдеры говорят, что экс-депутат краевого парламента Владимир Гребенюк, который претендует на пост первого секретаря крайкома КПРФ, скрывается от судебных приставов. «Он практически никогда не берет трубки с незнакомых номеров. Боится», — говорит инсайдер. Также сообщается, что Гребенюк «дружит, с кем это финансово выгодно». Якобы в 2011 году во время избирательной кампании его поддерживал коммунист Геннадий Кузьмицкий. Но в последний момент Гребенюк «переобулся», поскольку свою поддержку ему предложил скандальный пермский политик Константин Окунев. «А в 2016 году Гребенюк, Окунев и тот же Кузьмицкий все вместе поддерживали на выборах в заксобрание экс-директора завода имени Дзержинского Егора Заворохина», — уточняет инсайдер.

Председатель гордумы забыл про Конституцию

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что на днях председатель думы Перми Юрий Уткин провел встречу в своем избирательном округе и много рассказывал о том, какой он полезный депутат-единоросс. При этом когда кто-то из присутствующих задал ему вопрос про предстоящее голосование по поправкам в Конституцию, Уткин тактично ушел от этого разговора. «Он сказал, что сейчас не время говорить про Конституцию и про вносимые туда поправки, что этот разговор надо отложить на более поздний срок», — рассказал инсайдер.

Строители готовы идти против мэрии Перми

Говорят, ряд подрядчиков, работающих по строительным контрактам с администрацией Перми, готов обратиться в правоохранительные органы. Они считают себя пострадавшими от схем, которые якобы реализует замруководителя УКСа Перми Константин Горячих под прикрытием руководства города. Его называют ключевой фигурой в многочисленных схемах городского начальства и других влиятельных интересантов.

По словам слухачей, применение получила практика, когда с подрядчиками, выполнившими работы по контрактам, прекращают работать по надуманным основаниям. Мол, чиновники придумывают претензии к подрядчику, сделавшему основную работу, и передают объект другому. А последний делает вид, что все переделывает, а на самом деле лишь имитирует деятельность. «Говорят, это делается, чтобы бюджетные деньги получили „нужные“ компании», — признается источник. Собеседник уверяет, что силовики уже в курсе схем.

Пермских оппозиционеров хотят наказать

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что пермских сторонников оппозиционера Алексея Навального собираются наказать за «старые грехи». Якобы политические администраторы попросили силовиков поднять материалы прошлых лет и изучить их внимательнее. «Например, лидера пермских оппозиционеров Сергея Ухова хотят привлечь за агитацию, которую он проводил в сентябре 2019 года», — сообщает инсайдер. Он говорит, что изначально по данному факту был вынесен «отказной материал». А сейчас хотят привлечь Ухова к административной ответственности за агитацию по выборам в Чернушке, Верещагино и Пермском районе. Причиной такого дополнительного внимания стала попытка Ухова занять кресло главы Александровска. «Просто пока эти ребятки прыгают на своих митингах, они не особо интересны. На них не обращают внимание. Когда же они предпринимают попытку идти в политику, это жестко пресекается», — говорит инсайдер.

Заразившихся иностранцев в Губаху привез «Метафракс»

Сообщается, что иностранцы, которые в Губахе заразились коронавирусной инфекцией, якобы работали на ПАО «Метафракс». Якобы их привезли в Пермский край для строительства нового химического комплекса. Правда, не обеспечили должными условиями для проживания. «Просто нужна дешевая рабочая сила. А как они живут — всем без разницы. В Губахе большая часть иностранцев так или иначе связана с „Метафраксом“ и строительством нового комплекса», — говорит инсайдер.

Жильцы «Арсенала» готовят митинг

Как сообщают инсайдеры, пермяки, купившие квартиры в ЖК «Арсенал», готовят митинг против действий застройщика — холдинга «Сатурн-Р». Его возглавляет кандидат в губернаторы Александр Репин. Людей крайне разозлили заявления застройщика о том, что он не собирается исполнять соглашение с городом о передаче муниципалитету построенной в ЖК «Арсенал» школы. Между тем, когда люди покупали тут квартиры, одним из плюсов продавец называл именно наличие школы. Более того, цена квадратного метра возросла почти на 4 тысячи рублей именно потому, что в нее были заложены расходы застройщика на школу. Отказываясь передавать школу городу, «Сатурн-Р» не исполняет свои обязательства перед покупателями жилья. Теперь граждане имеют право через суд вернуть деньги, потраченные на покупку квартир.

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