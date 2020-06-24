Путин отпраздновал победу над коронавирусом

Президент Владимир Путин сумел провести Парад Победы несмотря на угрозу коронавируса Фото: may9.ru

Пандемия коронавируса изменила Парад Победы в Москве. По сравнению с юбилейными маршами прошлых лет на сегодняшние торжества в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны приехал усеченный состав иностранных лидеров, а организаторам пришлось заполнять трибуны по новым стандартам и особо следить за здоровьем ветеранов. Но несмотря на трудности президенту России Владимиру Путину удалось сделать торжество символом триумфа не только над фашистской Германией, но и над COVID-19.

Парад Победы в России начал проводиться ежегодно 9 мая после 1995 года. Это было закреплено законом «Об увековечивании Победы советского народа» — в честь 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Но в 2020 году — впервые за 25 лет — российским властям пришлось отступить от традиции из-за пандемии коронавируса. Только в конце мая стала известна новая дата военного шествия — 24 июня. «Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью», — объяснял сегодня президент России Владимир Путин.

Иностранные президенты были размещены вместе с ветеранами фото: may9.ru

Событие, символизирующее 75-летие Победы над фашистской Германией — первое массовое мероприятие после окончания режима выходных дней и самоизоляции. Чтобы провести его власти пришлось идти на значительные предосторожности. К примеру, ветераны, приглашенные на Красную площадь, предварительно провели две недели на карантине в санаториях и домах отдыха. Особым образом они были размещены и на трибунах — на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

В 2019 году после Парада Победы общественность была возмущена тем то, что на места рядом с ветеранами были приглашены Instagram-блогеры. В этот раз кресла на трибунах были выделены для врачей и волонтеров, борющихся с пандемией коронавируса. Вместе с ними за парадом наблюдали и представители российской власти, например: премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Игорь Володин, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. При этом источники URA.RU ранее сообщали, что министрам правительства приглашения на трибуны выделяться не будут ради безопасности.

Парад Победы-2020 стал одним из самых масштабных в истории Фото: may9.ru

По традиции в честь круглой даты в Москву были приглашены иностранные лидеры. Почетными гостями Парада Победы стали лидеры восьми стран: Абхазии (Аслан Бжания), Азербайджана (Ильхам Алиев), Белоруссии (Александр Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Киргизии (Сооронбай Жээнбеков), Молдаваии (Игорь Додон), Сербии (Александр Вучич), Таджикистана (Эмомали Рахмон). А выход на Красную Площадь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова сорвался буквально в последний момент — коронавирус был найден у двух сотрудников киргизской делегации. Для сравнения в 2015 году в Москву приехали главы 31 государства, а в 2010 году — 57.

Президент Казахстана (справа) вместо георгиевской ленты носил на груди другую атрибутику Фото: may9.ru

Путин встречал коллег в Кремле. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с ним недавнюю статью российского президента о причинах Великой Отечественной войне. «Прочитал вашу статью. Очень интересная и необходимая, читается очень легко», — похвалил публикацию Токаев перед телекамерами. «Когда я попросил документы из архивов, я так увлекся этим», — ответил Путин.

Провожая почетных гостей к их местам на Красной Площади президент Владимир Путин, несмотря на нормы дистанцирования, поздоровался за руку с каждым из 16 ветеранов на центральной трибуне, а с парой их них даже пообщался и похлопал по плечу. В ожидании шествия другие главы тоже вели теплые диалоги с победителями. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, похоже даже прослезился — во время беседы он протирал глаза платком.

Парад Победы в 2020 году длился полтора часа и стал самым продолжительным Фото: may9.ru

Через считанные минуты началась церемония приема парада. Министр обороны Сергей Шойгу объехал военных на отечественном кабриолете Aurus, который был впервые представлен на параде 2019 года, а затем доложил Путину, что войска готовы к началу.

«Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам», — открыл парад Путин.

Свыше 14 тысяч военных приняли участие в Параде Победы Фото: may9.ru

Военный парад стал самым длительным (1,5 часа) и одним из самых масштабных. В марше приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Больше было только в 2015 году — свыше 16 тысяч. Вместе с российскими солдатами по брусчатке промаршевали иностранные войска из 13 стран, в том числе Китая и Индии. «В 1944 году двое военных Индии за храбрость были награждены Орденами Красной Звезды», — сообщил диктор. А когда мимо трибун проходила рота сербских солдат Александр Вучич с гордостью несколько раз ударил кулаком в грудь под слова диктора: «Сербский народ первым в Европе восстал против фашистской агрессии».

Абсолютно рекордным стало количество современной и исторической наземной техники — 234 единицы. В составе парада был самый массовый танк времен войны Т-34-85, бронеавтомобили «Тигр-М», БМП «Армата», зенитные комплексы С400 «Триумф», возможности которых «не может превзойти ни одна система ПВО зарубежных стран». Также состоялась «премьера» берегового ракетного комплекса «Бал», самоходной гаубицы «Коалиция-СВ», зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

Завершился парад пролетом над Кремлем 75 вертолетов и самолетов. В 2019 году от демонстрации авиатехники пришлось отказаться из-за плохой погоды, а в этот раз они пролетели над Москвой в честь Победы уже дважды — 9 мая и сегодня. Делегация иностранных политиков, покинув Красную Площадь, направилась вместе с президентом России в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. По дороге Путин совсем не ограничивал себя в контактах, приветствуя и благодаря военных, широко улыбался и показал большой палец.

Министр обороны Сергей Шойгу второй год подряд принимает парад на отечественном кабриолете Aurus Фото: may9.ru

Рекорд по числу военных пока удерживает Парад 2015 года — более 16 тысяч участников Фото: may9.ru

В Параде Победы приняла участие рота юнармейцев Фото: may9.ru

Маршем по Красной площади прошли военные из Индии Фото: may9.ru

Парад военной техники открывал самый массовый танк времен войны Т-34-85 Фото: may9.ru

По Красной Площади проехалось рекордное количество военной техники — 234 единицы Фото: may9.ru

Каждый год число авиатехники соответствует количеству лет, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны Фото: may9.ru

Штурмовики СУ-25 выполнили в небе российский флаг Фото: may9.ru