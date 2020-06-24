Путин отпраздновал победу над коронавирусом

Пандемия коронавируса изменила Парад Победы в Москве. По сравнению с юбилейными маршами прошлых лет на сегодняшние торжества в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны приехал усеченный состав иностранных лидеров, а организаторам пришлось заполнять трибуны по новым стандартам и особо следить за здоровьем ветеранов. Но несмотря на трудности президенту России Владимиру Путину удалось сделать торжество символом триумфа не только над фашистской Германией, но и над COVID-19.
Парад Победы в России начал проводиться ежегодно 9 мая после 1995 года. Это было закреплено законом «Об увековечивании Победы советского народа» — в честь 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Но в 2020 году — впервые за 25 лет — российским властям пришлось отступить от традиции из-за пандемии коронавируса. Только в конце мая стала известна новая дата военного шествия — 24 июня. «Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью», — объяснял сегодня президент России Владимир Путин.
Событие, символизирующее 75-летие Победы над фашистской Германией — первое массовое мероприятие после окончания режима выходных дней и самоизоляции. Чтобы провести его власти пришлось идти на значительные предосторожности. К примеру, ветераны, приглашенные на Красную площадь, предварительно провели две недели на карантине в санаториях и домах отдыха. Особым образом они были размещены и на трибунах — на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
В 2019 году после Парада Победы общественность была возмущена тем то, что на места рядом с ветеранами были приглашены Instagram-блогеры. В этот раз кресла на трибунах были выделены для врачей и волонтеров, борющихся с пандемией коронавируса. Вместе с ними за парадом наблюдали и представители российской власти, например: премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Игорь Володин, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. При этом источники URA.RU ранее сообщали, что министрам правительства приглашения на трибуны выделяться не будут ради безопасности.
По традиции в честь круглой даты в Москву были приглашены иностранные лидеры. Почетными гостями Парада Победы стали лидеры восьми стран: Абхазии (Аслан Бжания), Азербайджана (Ильхам Алиев), Белоруссии (Александр Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Киргизии (Сооронбай Жээнбеков), Молдаваии (Игорь Додон), Сербии (Александр Вучич), Таджикистана (Эмомали Рахмон). А выход на Красную Площадь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова сорвался буквально в последний момент — коронавирус был найден у двух сотрудников киргизской делегации. Для сравнения в 2015 году в Москву приехали главы 31 государства, а в 2010 году — 57.
Путин встречал коллег в Кремле. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с ним недавнюю статью российского президента о причинах Великой Отечественной войне. «Прочитал вашу статью. Очень интересная и необходимая, читается очень легко», — похвалил публикацию Токаев перед телекамерами. «Когда я попросил документы из архивов, я так увлекся этим», — ответил Путин.
Провожая почетных гостей к их местам на Красной Площади президент Владимир Путин, несмотря на нормы дистанцирования, поздоровался за руку с каждым из 16 ветеранов на центральной трибуне, а с парой их них даже пообщался и похлопал по плечу. В ожидании шествия другие главы тоже вели теплые диалоги с победителями. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, похоже даже прослезился — во время беседы он протирал глаза платком.
Через считанные минуты началась церемония приема парада. Министр обороны Сергей Шойгу объехал военных на отечественном кабриолете Aurus, который был впервые представлен на параде 2019 года, а затем доложил Путину, что войска готовы к началу.
«Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам», — открыл парад Путин.
Военный парад стал самым длительным (1,5 часа) и одним из самых масштабных. В марше приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Больше было только в 2015 году — свыше 16 тысяч. Вместе с российскими солдатами по брусчатке промаршевали иностранные войска из 13 стран, в том числе Китая и Индии. «В 1944 году двое военных Индии за храбрость были награждены Орденами Красной Звезды», — сообщил диктор. А когда мимо трибун проходила рота сербских солдат Александр Вучич с гордостью несколько раз ударил кулаком в грудь под слова диктора: «Сербский народ первым в Европе восстал против фашистской агрессии».
Абсолютно рекордным стало количество современной и исторической наземной техники — 234 единицы. В составе парада был самый массовый танк времен войны Т-34-85, бронеавтомобили «Тигр-М», БМП «Армата», зенитные комплексы С400 «Триумф», возможности которых «не может превзойти ни одна система ПВО зарубежных стран». Также состоялась «премьера» берегового ракетного комплекса «Бал», самоходной гаубицы «Коалиция-СВ», зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».
Завершился парад пролетом над Кремлем 75 вертолетов и самолетов. В 2019 году от демонстрации авиатехники пришлось отказаться из-за плохой погоды, а в этот раз они пролетели над Москвой в честь Победы уже дважды — 9 мая и сегодня. Делегация иностранных политиков, покинув Красную Площадь, направилась вместе с президентом России в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. По дороге Путин совсем не ограничивал себя в контактах, приветствуя и благодаря военных, широко улыбался и показал большой палец.