Россияне разрешили Путину обнулиться. Что дальше?

Большинство россиян согласились, что у Владимира Путина должна оставаться возможность избираться президентом до 2036 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Россияне одобрили изменения в Конституцию страны: помимо сохранения территориальной целостности и введения социальных обязательств государства, большинство избирателей согласилось обнулить предыдущие президентские сроки Владимира Путина. Центризбирком обработал 42% бюллетеней: за изменения проголосовало 75,99% человек.

Опрошенные агентством политологи считают поправку об обнулении предыдущих президентских сроков одной из ключевых для российской политики. Руководитель аналитической фирмы R.Politik. Reality of Russian Politics Татьяна Становая считает, что Владимир Путин раздражен противоборством элит из-за необходимости выбрать ему преемника к завершению нынешних полномочий в 2024 году. Она называет обнуление сроков «способом взять ситуацию под контроль». По мнению политолога Сергея Старовойтова, «поправка не значит, что Путин будет править страной до 2036 года, но поправка гарантирует, что трансферт власти пройдет в управляемом режиме». С этим согласен политолог Аббас Галлямов: «Путин не любит, когда у него связаны руки. Он хочет иметь перед собой много вариантов — с тем, чтобы никто до последнего не понимал, какой он выберет».

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию работала максимально оперативно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Принятие нового текста Конституции с возможностью переизбрания Владимира Путина до 2036 года обнуляет многое и в стране. В экспертном сообществе существует консенсус: скорость с которой было объявлено об изменении Конституции, последовавшая отставка правительства и оперативное общественное обсуждение поправок, означают, что у власти есть план дальнейших действий. Традиционно все замыслы Владимира Путина не берется предугадать никто, но три вектора обнуления уже ясны.

По оценке зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, общее число новых нормативно-правовых актов, которые нужно будет принять после изменения Конституции, исчисляется сотнями. «Если брать не только законы, но и постановления правительства, указы президента, решения заксобраний и администраций в регионах — это может быть порядка нескольких сотен», — заявил парламентарий URA.RU.

Один из основных разработчиков изменений в Конституцию, депутат Госдумы Павел Крашенинников прогнозировал, что парламентариям придется принять около 70 законов по поправкам. По данным Емельянова, на экспертном уровне работа над документами уже «неформально» ведется.

Власть

Гендиректор Института политический исследований Сергей Марков связывает оперативность с разработкой и принятием поправок с внешними факторами: «Путин, возможно, имеет данные разведки о том, что готовятся масштабные провокации со стороны США, возможно, в ближайшее время до президентских выборов в Штатах. Очевидно, что там сейчас осуществляется попытка госпереворота. Возможно, там планируется новый кризис в отношениях с Россией. Можно предположить, что Путин так активизировался, чтобы быть готовым к обострению ситуации». Президент Центра политических технологий Борис Макаренко также согласился с тем, что внешняя политика могла повлиять на решение Путина.

На скорость рассмотрения поправок в Конституцию могли повлиять выборы президента в США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин уточнил: так как «главную линию в политике определяет Путин», «битва» развернется за те пункты будущих законопроектов, которые не являются определяющими, но могут обещать «ситуативные» выгоды заинтересованным лицам. Так, поправка, позволяющая переносить федеральные органы власти из столицы, может представлять интерес для региональных элит. «Перевести федеральный орган в другой город достаточно трудоемкая и ресурсно затратная задача. Это привлекает людей, заинтересованных в их распределении», — отмечает политолог.

По словам Михаила Карягина, появление в Конституции понятия «федеральные территории» может подстегнуть споры об управлении регионами: «Это продолжение дискуссии о том, нужно ли укреплять регионы, менять структуру управления округами».

Встраивание местного самоуправления в единую систему публичной власти означает реформу госуправления. «У нас всегда были конфликты губернаторов и глав крупных муниципалитетов. Получалось, что власть обрывалась на муниципальном уровне, а дальше начиналась совсем другая история», — отмечает Дмитрий Абзалов.

Цифровой пропуск и новые права

О больших планах власти на цифровое управление стало известно еще в начале июне, когда выяснилось, что соответствующая глава национального плана изменения экономики по объему больше, чем глава о развитии регионов. В новой Конституции впервые закрепляются цифровые права россиян (поправка об «обеспечении безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных»). «Происходит легитимация очень современной части жизни граждан, — считает Дмитрий Абзалов, — Эта история получит целый ряд разворотов в будущем. Возникнет целая концепция работы с big-data — на Западе сейчас это магистральная тема».

Социальная политика и непопулярные реформы

Еще одна версия последствий изменения Конституции — необходимость проведения непопулярных реформ. Ее сторонники считают, что Владимир Путин планировал заручиться поддержкой россиян перед повышением налогов или каких—то иных нововведениях, схожих с пенсионной реформой 2018 года, которая, напомним, осуществилась после выборов президента. Может произойти увеличение налогов или введение сборов на доходы с депозитов, операции по обмену валюты, введение налоговой дискриминации меньшинств, рост сборов за заграничный паспорт или внедрение сбора за расходы за границей, особые платежи за отдельный дом. В зоне риска расходы на образование.

Борис Макаренко подчеркнул, что в условиях кризиса непопулярные реформы могут сильно ударить по рейтингам власти, поэтому он считает такой вариант маловероятным.

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