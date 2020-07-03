Свердловские инсайды: мэры вышли из-под контроля

Поправка от Екатеринбурга Коллаж: URA.RU

Свердловский истеблишмент пережил страшную неделю — опрос по Конституции, но и после него расслабиться нельзя. Уже начались переговоры по новым выборам, и они непростые. Гимнастка Глацких проигрывает крупному бизнесмену, в Заксобрание идет политик с интересным прошлым, а мэр Екатеринбурга Высокинский оказался перед тяжким выбором. Но есть и другие новости.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В последние дни голосования губернатор лично спасал явку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры шепчутся, что после подведения итогов голосования в Конституцию обострилось противостояние вице-мэра Екатеринбурга и директора департамента внутренней политики администрации губернатора Антона Третьякова. Оба борются за лавры победителя: кто вытащил явку региона за требуемые федеральным центром 50%.

Однако над обоими смеются в резиденции — победы добился губернатор Куйвашев. Именно он 1 июля обзванивал депутатов-одномандатников и руководителей крупных предприятий, что за один только день привело 15% позволило достичь явки в 45%.

Куйвашеву подняли настроение звонком

По информации из осведомленных источников, в целом голосование по поправкам в области было высоко оценено в Москве. Эту оценку в ночь с 1 на 2 июля губернатору донесли из столицы, после которого настроение его сразу поднялось. Более того, он разрешил своему политическому вице-губернатору Сергею Бидонько, администрировавшему голосование, сходить в недельный отпуск.

Кулаченко радуется случайным миллиардам

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новости о повторных «путинских» выплатах детям — 1 июля на карточки родителей поступило по 10 тысяч рублей — больше всего обрадовали главу свердловского Минфина Галину Кулаченко, рассказывают в региональном правительстве. «Бывает, бьемся за федеральные программы, а тут 8,5 миллиардов как с куста падает», — пересказывают клерки слова министра, сетуя, что деньги, конечно, уйдут в «Пятерочку» и «Красное и Белое», но часть средств все-таки вернется в казну с налогами.

Свердловские политики ждут досрочных выборов в Госдуму

В свердловских органах власти активно обсуждается возможность досрочных выборов в Госдуму. Дело в том, что по новой Конституции у российского парламента новые полномочия, а значит есть мысль, что он и сам должен быть новым по составу.

Майзель сменит Чернецкого

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, бизнесмену Сергею Майзелю, собравшемуся в свердловское Заксобрание, мандат нужен для политической карьеры на самом верхнем уровне российской власти. Слухмейкеры знают, что после выборов он хочет заменить Аркадия Чернецкого в Совете Федерации, где экс-мэр Екатеринбурга сейчас представляет свердловский парламент. Якобы Сергей Майзель уже ведет переговоры с губернатором, и якобы у процесса есть хорошие перспективы.

Мэры вышли из-под контроля резиденции

Первые результаты голосования свидетельствуют о новой проблеме: муниципальная реформа с введением «советского» принципа, когда мэра утверждают депутаты, создал много проблем. Отказываясь от общенародных выборов в пользу утверждения нужного кандидата депутатами местных дум идеологи надеялись получить 100% лояльных глав на местах, которые по первому требованию выполнят задачу. Но главы, несмотря на то, что губернатор лично собирал их и ставил четкие планки по явке, сделали вид, что их дело — чисто техническое сопровождение процесса, и не вели никакой агитации. Наказанием единиц вопрос не решить, надо думать над системным воспитанием мэров — впереди кампании в Госдуму и Заксобрание, намекают в резиденции.

Экс-министр может не попасть в Заксобрание…

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ходят слухи, что депутат свердловского Заксобрания Александр Серебренников отказался от идеи выдвигать свою протеже — экс-директора департамента молодежной политики, а ныне замдиректора ДИВСа Ольгу Глацких — на пост депутата областного парламента от Сысертского одномандатного избирательного округа. Причиной тому являются проблемы в бизнесе (Серебренников является бенефициаром группы фармацевтических компаний) — УФАС подозревает предприятия депутата в картельном сговоре. Кроме того, единороссу самому предстоит переизбрание на пост депутата заксобрания от Ревдинского округа, что потребует немалых расходов. За двумя зайцами политик и бизнесмен угнаться не сможет, говорят инсайдеры.

… на мандат претендует влиятельный бизнесмен

Владелец загородного клуба «Белая лошадь» Игорь Тугбаев намерен принять участие в выборах депутата свердловского заксобрания от Сысерти. На этом посту он собирается сменить Андрея Гориславцева, который заявил об отказе от борьбы за мандат. Игорь Тугбаев ведет переговоры с командой губернатора Евгения Куйвашева и руководством областного отделения «Единой России». Владелец «Белой Лошади» готов выступить спонсором единороссов на парламентских выборах 2021 года, сообщают инсайдеры. В территории отца поддержит председатель Сысертской думы Илья Тугбаев.

В политику возвращается крупный уральский промышленник

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов собирается принять участие в выборах следующего созыва свердловского заксобрания. Бизнесмен намерен выдвигаться в Октябрьском одномандатном избирательном округе. Конкуренцию ему могут составить действующий депутат-коммунист Вячеслав Вегнер, который не так давно перешел в лагерь сторонников «Единой России» и единоросс-списочник Илья Гаффнер, прославившийся антикризисным советом для уральцев «меньше питаться».

Глава фракции ЕР ищет новый округ

Говорят, что глава фракции «Единой России» в Заксобрании Елена Чечунова ищет округ для выдвижения на выборы депутатов областного парламента в 2021 году. В текущий созыв Чечунова попала по партсписку от Первоуральского одномандатного округа, но в настоящее время единороссы констатируют, что у нее слабая электоральная поддержка в этой территории.

Устав Свердловской области перепишет автор новой Конституции

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова попросят выступить консультантом при подготовке обновленного Устава Свердловской области, утверждают в региональном Заксобрании. Особой необходимости в этом нет, утверждают инсайдеры, а тема вмешательства Крашенинникова не нравится директору Уральского института регионального законодательства Николая Воронина, который планировал стать одним из ключевых акторов это процесса. Но включение статусного депутата Госдумы — вопрос имиджа, который решат без учета позиции Воронина.

Статусного свердловского единоросса обвинили в саботаже…

Глава фракции «Единой России» Елена Чечунова допустила серьёзный аппаратный просчет, за который ей придется ответить, шепчутся слухмейкеры. Депутат и видный партиец назначила заседание фракции на 29 июня, дав депутатам формальное право отказаться от выездов в территорию, где они должны были вести разъяснительную работу по поправкам в Конституцию и мотивировать своих избирателей и сторонников прийти на избирательные участки. Действия Чечуновой уже оценили как политический саботаж — проходное, но собственное мероприятие она оценила выше, чем федеральную задачу. Провал явки в Свердловской области — в том числе вина таких партийцев, намекают наблюдатели.

…, а ее коллегу подвело политическое чутье

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопросы аналогичного характера возникли и к спикеру Людмиле Бабушкиной, которая назначила заседание на 30 апреля — в результате депутаты также не отправились по своим округам. «Что была за важность, что такого ценного рассматривали парламентарии, что нельзя было перенести на неделю ради президентского проекта? Помощь депутатов была нужна — губернатору, области, они могли своим рейтингом, своими связями призвать граждан прийти на участки. А вместо этого сидели в зале и нажимали на кнопки», — негодует высокопоставленный функционер.

Все волнуются за омбудсмена Мерзлякову

Говорят, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова откровенно говорит о тесном общении с депутатом городской думы Еленой Дерягиной в ее последние дни. Народная избранница скончалась из-за осложнений от коронавируса, поэтому такие заявления вызывают шок у собеседников Мерзлякова. Сейчас обдумывают, как бы, не обидев правозащитницу, организовать ей обследование.

В избиркоме ищут вирус…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели с тревогой восприняли отсутствие главы свердловского облизбиркома Владимира Русинова на публике после окончания голосования. «Она жаловался на плохое самочувствие и не вышел в эфир», — утверждают слухмейкеры, намекая, что Русинов, а также несколько членов избиркома и Центра общественного наблюдения сдали тесты на коронавирус. Другие утверждают, что самочувствие сотрудников действительно неважное, но связано оно с напряженной работой во время голосования, а не с главным заболеванием года.

…, а в Заксобрании развилась фобия

Между тем, в коридорах областного парламента царит беспокойство. Уже у второго депутата Заксобрания выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Депутаты, помощники и чиновники не снимают маски и перчатки, а руководитель аппарата Сергей Демаков опасается принимать документы из чужих рук.

Депутаты просят дать им отдохнуть

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские парламентарии просят спикера Людмилу Бабушкину дать четкие вводные о работе до зимы. Из-за эпидемии отпуск за рубежом у парламентариев сорвался, многие откладывали отдых на конец лета и осень, надеясь на открытие границ, а теперь опасаются убедительных просьб остаться в зоне досягаемости, чтобы принимать обновленный Устав и приводить региональное законодательство в соответствии с федеральным. «Мы, конечно, слуги народа, но даже слугам нужно отдыхать», — иронизируют депутаты.

Спикер Бабушкина, намекают инсайдеры, прохладно относится к их желанию отдохнуть, намекая на то, что государственные задачи не ждут, а отдохнуть можно и зимой. Или следующей весной.

Чиновники остались без наград и обижаются

Функционеры негодуют: завершение стремительной и не слишком удачной кампании по продвижению и голосованию за поправки в Свердловской области закончится для чиновников ничем. Учитывая низкую явку и очевидные проблемы в выстраивании контактов с мэрами и ФПГ, за эту работу решили не награждать и не премировать. «Пахали как кони, с утра до ночи. За пустое голосование по храму [выбор площадки для размещения Храма Святой Екатерины в сентябре 2019 года] Куземке даже грамоту Путина дали, а тут неделю родных не видели — даже „спасибо“ не сказали», — негодуют чиновники.

Высокинский делает тяжелый выбор

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому все чаще приходится в своей политике выбирать между рекомендациями полпредства и областной резиденции, выбор с каждым днем проблематичнее. Особенно сложно градоначальнику в вопросах кадровой политики. Еще одним тяжелым испытанием для мэра станет строительство объектов Универсиады. Ведь в силу сокращения финансирования придется выбирать, что строить, а что — нет. «По этому поводу у разных центров влияния разные точки зрения, а ссориться сейчас мэру нельзя ни с кем», — сочувствует.

Захаров сбежит от Куземки…

По мнению экспертов, в скором времени может осуществиться мечта бывшего председателя горизбиркома, а ныне руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова, по переходу в областные структуры — он может занять место директора института регионального законодательства, которое сейчас занимает экс-спикер облдумы и ветеран уральской политики Николай Воронин. На этой должности Захарову безусловно пригодится его юридическое образование. Но самое главное — он покинет мэрию, где у него все больше разгорается конфликт с вице-мэром Екатериной Куземкой.

…, но у нее самой стало еще больше врагов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После голосования могут серьезно осложниться отношения политического блока мэрии и глав районов. Говорят, вице-мэр Екатерина Куземка вела себя настолько вызывающе, что восстановила против себя практически всех префектов. Некоторые даже позволили себе в день голосования достаточно жесткие выражения при общении с ней.

У власти — проблемы с тиражами новой Конституции

Чиновники Екатеринбурга оказались в щекотливой ситуации из-за необдуманной инициативы вице-мэра Екатерина Куземки. Часть тиража Конституции с поправками, который раздавали на участках, оказался совершенно не востребован. Десятки тысяч буклетов «Я голосовал за Конституцию» лежат на складах, и что с ними делать — загадка.

«Уничтожать страшно — чиновника, который списал в утиль портрет экс-президента Медведева, уволили. А куда тогда девать? Сдавать в макулатуру, везти на свалку или жечь вечерами на дачах», — рассуждают завсегдатаи мэрии, обсуждая, сколько чиновница заработала на идее печати буклета.

Преемником умершего депутата Екатеринбурга станет подрядчик мэрии

Один из вопросов, которыми задаются в коридорах власти после известия о смерти депутата гордумы Елены Дерягиной, — кто займет ее место. В кулуарах не исключают, что преемником станет соперник Дерягиной на выборах в 2018 году, директор ООО «Сити Билдинг» (занимается реконструкцией городских зданий) Виталий Чачин. Два года назад он пытался избраться в представительный орган от «Справедливой России», но уступил единороссу Дерягиной.

Смерть депутата рассорила спикера думы Екатеринбурга с коллегами

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга уверены, что причиной смерти их коллеги Елены Дерягиной стал коронавирус. Народные избранники убеждены — Дерягина заразилась задолго до того, как попала в больницу, а спикер думы Игорь Володин просто об этом умолчал. «Скорее всего, 23 июня, когда мы собирались в последний раз, Дерягина уже болела. Но Володин ничего нам так и не рассказал — он же до сих пор отрицает, что в думе был COVID. Как так можно?» — возмущается депутат, прежде лояльный спикеру.

Советник губернатора пытается расколоть фракцию в думе

Советник губернатора Анатолий Шарапов, представляющий главу региона в думе Екатеринбурга и считающийся соратником спикера Володина, пытается расколоть промэрский пул депутатов. Рассказывают, что Шарапов пытается наладить отношения со справедливороссом Александром Колесниковым и депутатом от ЛДПР Дмитрием Николаевым. «Он звонит им, разговаривает на отвлеченные темы», — описывает инсайдер. Цель Шарапова, как утверждают источники, — породить недоверие между лояльными горадминистрации народными избранниками.

Вице-мэр Екатеринбурга уступил коллеге в аппаратной интриге…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели обращают внимание на разлад в отношениях руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова с вице-мэром Екатериной Куземкой. На голосовании по Конституции, Захаров отвечал за оргвопросы, Куземка — за мобилизацию. И, поскольку явка в Екатеринбурге была в итоге признана успешной, все лавры достались именно Куземке, вытянувшей на себе кампанию. «Именно ее представляют с резиденции губернатора как главного творца успеха, а Захаров, как бы ни пытался выделиться на ее фоне, аппаратных дивидендов не снискал», — описывает ситуацию инсайдер.

… и берет реванш на «Городе трудовой доблести»

Рассказывают, что у Захарова еще есть шанс выслужиться перед своими покровителями. Помимо оргвопросов плебисцита, он также курировал сбор подписей за присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» (в результате собрали порядка 500 тысяч). «Поскольку уральская столица получила спецстатус, а число собранных подписей, видимо, было одним из критериев, Захаров будет представлять это как в том числе и свою заслугу», — предполагают в «сером доме».

Акционеры УГМК помирились

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению экспертов, возможный конфликт в структурах УГМК между московскими и уральскими акционерами исчерпан. Рассказывают, что сторонам удалось мирно договориться. В частности, определено, кто какими активами управляет, а какие будут проданы.

Главу Железнодорожного района Екатеринбурга оберегают силовики…

Рассказывают, что невысокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию в Железнодорожном районе Екатеринбурга (43,64%) могли использовать как повод для отставки главы района Андрея Курочкина, к которому, по слухам, мэр Александр Высокинский имеет давние претензии. Однако в последний момент обсуждение рокировки забуксовало. «Курочкин входит в зону влияния силовиков, поэтому на его отставку у Высокинского банально не хватит ресурса», — объясняет инсайдер.

…, а его коллегу спас пиарщик управляющей компании

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, за высокими результатами по явке на голосовании в Ленинском районе Екатеринбурга (48,88%) стоят усилия пресс-секретаря УК «Академический» Сергея Серебрякова. Он, по словам инсайдеров, отвечал за продвижение поправок в Академическом районе (который пока частично относится к Ленинскому району). «Результаты в Академическом очень сильно сказались на итоговых показателях [главы Ленинского района Дмитрия] Ноженко. Он должен быть благодарен Серебрякову», — делится городской чиновник.

Врачи госпиталя ветеранов заболели после совещании о борьбе с COVID

В Свердловском госпитале ветеранов войн нашли причину вспышки коронавируса, в результате слегли многие десятки врачей. Обсуждают, что поводом для массового заражения стало собрание персонала, которое проводила начмед медучреждения Валентина Ямпольская в апреле. Видео COVID-митинга, на котором медиков обучали пользоваться защитными костюмами, до сих пор пересылаются с телефона на телефон. Впрочем, обсуждается не только форма инструктажа в формате «надеваем эту фигню на голову», а тот факт, что после массового скопления людей и произошла массовая вспышка. Впрочем, есть и другая версия: обсуждение тех событий связано с предстоящей сменой власти в госпитале.