Биатлониста в Госдуме заменят на ветерана «Альфы»

Виктор Шептий (справа) достаточно близко общается с Сергеем Чепиковым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За год до выборов в Госдуму 2021 года началась борьба за места в ее новом составе. Главный единоросс Свердловской области, ветеран спецназа «Альфа» Виктор Шептий, по данным инсайдеров, тоже претендует на мандат. Для этого он должен сместить действующего депутата Госдумы — олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. Это чревато конфликтами во время выборов.

По данным высокопоставленного инсайдера в руководстве региона, при выдвижении кандидатов в новый состав Госдумы в 2021 году планируется сделать выбор в пользу руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия. Таким образом руководителя реготделения могут отблагодарить за активную работу. Собеседник агентства объяснил, почему фамилии Чепикова может не оказаться в списке кандидатов: «Два биатлониста в Госдуме, представляющих один регион — это слишком много. [Вице-губернатор Сергей] Бидонько гарантировал переизбрание по своему бывшему [Серовскому] округу [чемпиону мира по биатлону] Антону Шипулину, поэтому место Чепикова пообещали Шептию». Он уточнил, что Шептий имеет большой опыт работы в Заксобрании (депутат с 2004 года), а также не допускал серьезных провалов за годы руководства региональным отделением партии «Единая Россия» (возглавляет с 2009 года).

Выборы в Госдуму должны пройти в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Андрей Русаков считает вариант с переходом Шептия в Госдуму вероятным. «У него были определенные амбиции сменить на посту главы Заксобрания [Людмилу] Бабушкину, но тут все зависит от губернатора», — отметил он. Политолог Андрей Мозолин напомнил, что главе единороссов регулярно предрекают переход на другую должность. Оба политолога считают, что Шептий имеет достаточную узнаваемость, чтобы победить в случае выдвижения.

Использование медийных лиц (актеров, спортсменов, музыкантов) партией «Единая Россия» нередко критиковалось.

Звучали мнения о том, что в качестве депутатов полезнее были бы профессиональные юристы и другие специалисты. Однако планируют ли отказаться от этой практики на выборах в Госдуму, неизвестно. Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что еще рано судить о востребованности медийных лиц в качестве кандидатов во время предстоящих выборов в Госдуму. «Пока непонятен рисунок будущей кампании», — считает он. В то же время глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что «спортсмены, актеры и другие известные люди с благоприятным имиджем всегда востребованы в Госдуме». «Если есть жесткий выбор между спортсменом и влиятельным партийным функционером, результат такого выбора нельзя считать предопределенным», — подчеркнул он. Орлов добавил, что эффективность медийных лиц оценивается активностью их работы в округе и на федеральном уровне. В то же время Русаков отметил, что за два срока работы в Госдуме Чепиков для избирателей стал скорее политиком, нежели знаменитым спортсменом.

Единороссы составляют список кандидатов в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единоросс Сергей Чепиков прошел в Госдуму по Березовскому избирательному округу, в который входит часть Екатеринбурга. Избирательные округа двух депутатов разного уровня не совпадают — в свердловском ЗС Виктор Шептий представляет Ирбитский округ, что на границе с Тюменской областью. По мнению политологов, это может затруднить выдвижение лидера единороссов. «Немного не его округ, но время на кампанию еще есть», — оценил шансы Шептия Андрей Мозолин. В то же время Мозолин предположил, что окончательное решение о выдвижении кандидата по Березовскому округу пока не принято: «Это решение принимают не столько на региональном уровне, сколько на федеральном».

Русаков считает, что выдвижение Шептия по округу Чепикова может спровоцировать конфликт не только личного характера (Шептий и Чепиков хорошо знакомы), но и партийный — который может отразиться на рейтинге «Единой России». «Чепикову должны что-то предложить, чтобы он оставил пост. Я сомневаюсь, что он так легко сдастся», — прокомментировал Русаков. Он добавил, что в случае конфликта Чепиков может выдвинуться от одной из оппозиционных партий и создать серьезную конкуренцию единороссу Шептию.

Русаков предположил, что Чепикову в качестве альтернативной должности может быть предложен пост замминистра физической культуры и спорта, либо должность в каком-то из других министерств. Отметим, что до избрания в Госдуму Чепиков занимал пост заместителя председателя комитета свердловского Заксобрания по социальной политике.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Чепиков заявил, что намерен вновь баллотироваться в Госдуму. О желании Шептия выдвигаться по его округу он не слышал, каких-либо альтернативных предложений не получал.

«Я эту тему слышал, но она пока существует отдельно от меня», — прокомментировал вопрос о своем выдвижении в Госдуму Виктор Шептий.