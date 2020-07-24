Челябинские инсайды: кандидаты ЕР устроили демарш

Отдых челябинца — 2020 Коллаж: URA.RU

Подковерные интриги на челябинских выборах, дележ будущих мандатов, ссоры бывших соратников вытеснили в челябинских кулуарах все прочие темы. Даже раздел бизнеса между Александром Аристовым и Юрием Антиповым, самая громкая история лета, отошла на второй план, хотя ее продолжают обсуждать. Силовиков же волнует другая тема — в Златоусте активизировались соратники криминального авторитета.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер уйдет в отпуск

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что губернатор Алексей Текслер скоро уйдет в отпуск. В кулуарах гадают, как долго продлится отдых главы региона. Особенно если учесть, что Текслер в отпуске давно не был, а последние полгода работает без выходных.

По слухам, отдых будет коротким, и Текслер будет следить за ситуацией в регионе. Заменит главу Южного Урала на время отпуска первый вице-губернатор Виктор Мамин, самый ближайший его соратник в правительстве.

Мэры будут проверять рестораны вместе с полицией

Говорят, что за требованием губернатора Алексея Текслера следить, как соблюдают требования Роспотребнадзора в ресторанах, стоят более жесткие вводные. В совещании, где прозвучали вводные, принимали участие руководители силовых структур. К проверке ресторанов привлекли полицию. Теперь главы на местах должны не только лично следить, носят ли маски официанты, но и получать ежедневную сводку от местных отделов полиции — на предмет того, сколько протоколов составлено и какие заведения закрыть.

Защита стратегии кампании «ЕР» провалилась

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что защита стратегии на выборах в заксобрание региона для кандидатов от «Единой России» прошла не очень хорошо. Документ принимал заместитель руководителя ЦИК «ЕР» Андрей Парфенов, специально приехавший в Челябинск. Отчитывались перед ним секретарь областного политсовета «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш и глава регионального исполкома партии Денис Моисеев. Теперь стратегию будут править. Из-за этого кандидаты не очень охотно сдают деньги в фонд партии, так как пока не знают, на что их будут тратить.

Кандидаты не хотят платить

Труднее всего собрать деньги с тех кандидатов, что идут на выборы в ЗСО по спискам «Единой России». Перед «ЕР» поставлена задача-максимум провести по спискам 15 депутатов, а остальные 15 мест должны достаться другим партиям. Поэтому единороссы, чьи места в списках дают мало шансов на мандат, не хотят платить. Секретарь политсовета Владимир Мякуш ссылается на то, что задачу по сбору денег перед ним поставил губернатор Алексей Текслер, хотя в кулуарах говорят, что глава региона никакого отношения к фонду не имеет. А управляет процессом под руководством Мякуша главный бухгалтер регионального исполкома Вероника Цагараева.

Гартунг просит больше мандатов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг, возглавивший списки «СР» на выборах в ЗСО, рассчитывает получить десять мандатов. В два раза больше, чем на выборах в 2015 году. Правда сейчас во фракции эсеров в ЗСО только четыре человека, так как депутат Илья Бархатов, избравшийся по спискам эсеров, перешел под флаги «Единой России». Гартунг же поставил перед политблоком челябинского губернатора вопрос ребром — ему нужно десять мандатов. Как говорят в кулуарах, перед каждой избирательной кампанией Гартунг просит как можно больше мест, но по итогам все равно не получается получить столько, насколько он рассчитывает.

Моисеев путает округа

Рассказывают, что на собеседовании с кандидатами в заксобрание от «ЕР» руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев начинает путать округа. К примеру, Кыштымский называет Каштакским и спрашивает как с Каштакского. Одни говорят, что Моисеев просто устал, другие уверяют, что он не владеет повесткой. На территории руководитель исполкома не выезжает и превратился из начальника серьезной структуры в помощника секретаря областного политсовета Владимира Мякуша.

Вице-спикер ЗСО уйдет из политики

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что вице-спикер заксобрания Константин Захаров, баллотирующийся по спискам «ЕР» по Озерскому округу, откажется от мандата. Хотя его место в списке проходное и округ способен дать второй мандат, плюсом к одномандантнику. По слухам, Захарову предложили новую работу в Москве, куда он переберется после выборов, а его мандат отойдет к другому списочнику. Хотя такие слухи про Захарова ходят постоянно, а он никуда из Челябинска не уезжает.

Толкачев поссорился с покровителями

Депутат заксобрания Константин Толкачев расстроился решением об отказе в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем на выборах в ЗСО нового созыва. Он считал, что договорился и с избиркомом, и с высокопоставленными покровителями. Инсайдеры рассказывают, что Толкачев настолько обиделся на них, что чуть ли не всю ночь звонил и ругался. В итоге он, может и почувствовал себя лучше, но вот высокопоставленные собеседники теперь от него отвернулись.

В ЗСО войдут «зеленые»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что новой партией, которая войдет через списки в новый состав челябинского ЗСО, будет «Зеленая альтернатива». Эта новомодная партия заберет часть голосов у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Депутат Михаил Махов, избравшийся пять лет назад от КПРФ, возглавит фракцию «Зеленых».

Аристов оставит себе торговый центр

Теперь, когда бизнесмены Александр Аристов и Юрии Антипов договорились, как будут делить между собой производственные активы, остается нерешенным вопрос с общей недвижимостью. Инсайдеры говорят, что почти вся недвижка, которая сейчас не имеет непосредственного отношения к ЧЭМК, отойдет к Аристову. В первую очередь это касается Торгового центра, где находится офис Аристова. К нему также отойдет бассейн «Электрометаллург», с аквапарком «Планета Ариант» и построенный им спорткомплекс. По слухам, ЧЭМК и Катав-Ивановский литейный завод, которые останутся за Антиповым, дешевле активов, что перейдут к Аристову.

Олигарха не пускали на ЧЭМК

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что толчком к тому, что Александр Аристов и Юрий Антипов сели за стол переговоров, стала смена гендиректора ЧЭМК. Аристова в один прекрасный день просто не пустили на комбинат, сославшись на указание Антипова. Говорят, Аристов так рассердился, что в тот же вечер созвал совет директоров комбината и добился, чтобы его назначили гендиректором, а действующего руководителя Павла Ходоровского перевели в замы. Когда на следующий день Аристов приехал на ЧЭМК, уже никто не мог преградить ему дорогу. После чего стороны остыли и сели за переговоры.

Вайнштейны присматриваются к аптечному складу

Инсайдеры сообщают, что бизнесмены, отец и сын Евгений и Сергей Вайнштейны, подумывают заняться аптеками. Они присматриваются к областному аптечному складу, собственником которого является правительство области. По слухам, они надеются, что предприятие, имеющее статус АО, выставят на продажу, вместе с сетью аптек. В кулуарах говорят, что даже если Вайнштейны и купят АО, то не для того, чтобы заняться аптеками, а чтобы перепродать подороже.

Гавриловой ищут замену

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Тракторозоводского района Галина Гаврилова уйдет в отставку после выборов. Это уже решенный вопрос и ни для никого не секрет. Интрига состоит в том, кто ее заменит. В мэрии решили, что новым главой должен стать тот, кто никак не связан в районом. Присматриваются к депутатам гордумы. Говорят, что даже предлагали депутату Александру Галкину стать главой района, но тот отказался. Заявил, что хочет сосредоточиться на депутатской деятельности. Поиск кандидатов продолжается.

Против Колесника зреет заговор

В Калининском районе Челябинска разворачивается нешуточная подковерная война, жертвой которой может стать глава Сергей Колесник, не дождавшись когда его переизберут. Группа сотрудников администрации во главе с начальником отдела благоустройства Натальей Черных, под руководством бывшего замглавы Александра Колесникова, пытается саботировать работу по благоустройству, срывая сроки, конкурсы. Тем самым подставляя Колесника, чтобы того обвинили в финансовых нарушениях. За ситуацией наблюдают в мэрии города. Сплетники уверяют, что к Колеснику в ближайшее время могут возникнуть вопросы у силовиков.

Хазиевым займутся силовики

Говорят, что попытка наезда депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева на комитет дорожного хозяйства мэрии, связана с тем, что самим депутатом скоро займется прокуратура. Будут проверять исполнение муниципальных контрактов по благоустройству, которые вел Хазиев. Нарушений столько, что все может закончиться для него крупными неприятностями. Поэтому депутат решил действовать на опережение, и сам написал заявление в прокуратуру на чиновников.

Миасс потерял спикера

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер городского собрания Миасса Евгений Степовик фактически завершил политическую карьеру в родном городе. Он не стал баллотироваться в новый состав горсобрания. А как только депутаты ушли на каникулы, уехал в Сочи, к семье. Вернется он к концу августа, чтобы провести последнюю сессию. По слухам, Степовик доволен тем, что уходит из политики.

В Златоусте активизировалась ОПГ

Инсайдеры рассказывают, что в Златоусте активизировались соратники криминального авторитета Александра Морозова, отсидевшего 19 лет за особо тяжкие преступления. Самого Морозова месяц назад выставили из города, когда он пытался провести массовую вечеринку, запрещенную из-за COVID-19. Его соратники оккупировали турбазу «Волна». Там они устраивают самые настоящие сходки и под видом инспекторов собирают с отдыхающих деньги за парковки и палатки. Говорят, что и Морозов пару раз наведывался на базу.

Алушкина будут судить из-за коронавируса…

Говорят, что в горсобрание Озерска поступил запрос из местного суда. Служители Фемиды интересуются, действительно ли депутат Максим Алушкин является народным избранником. По этому поводу стали выстраивать самые различные версии, но на деле все еще интереснее. Не так давно Алушкин пришел на сессию без медицинской маски. Коллеги возмутились и потребовали маску надеть, так в регионе действует масочный режим, введенный из коронавируса. В ответ Алушкин стал дерзить, заявил, что режим ему не указ. В итоге вызвали полицию, его вывели из зала, составили административный протокол. Теперь, говорят, ему будут выписывать штраф.

…, а он торговал подделкой

На этом неприятности озерского депутата Максима Алушкина не закончились. Его бизнес — ремонт сотовых телефонов. Выяснилось, что Алушкин, когда ему приносят мобильники, меняет вышедшие из строя запчасти не на новые, а на старые. Зато счет выставляет как за новые. Один из его клиентов когда это обнаружил, так возмутился, что подал на Алушкина в суд. Это может закончиться уголовным делом.

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