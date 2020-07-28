Почему сотни тюменских дольщиков не могут въехать в свои квартиры

Владислав Бузин раскрыл, кто виноват в снижении темпов строительства Фото: АО «Сибстройсервис»

В апреле многолетний гендиректор строительной компании «Сибстройсервис» Василий Юрочкин неожиданно для многих покинул свой пост. На этом фоне поползли слухи о переезде семьи Юрочкиных в Москву, продаже активов и выходе из строительного бизнеса. В первом для СМИ интервью новый руководитель застройщика Владислав Бузин раскрыл, почему тюменские дольщики не могут въехать в свои квартиры в ЖК «Олимпия» и ЖК «Москва», кто виноват в снижении темпов строительства, как его бизнес пострадал от пандемии.

— Ходят слухи, что Юрочкины забрали все деньги из строительного бизнеса и уехали из Тюмени насовсем. Кто же будет достраивать незаконченные дома?

Оснований для банкротства застройщика нет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Слухи остаются слухами. Просто кому-то важно, чтобы эти домыслы распространялись среди тюменских СМИ и телеграм-каналов. Давайте вспомним слова Омара Хайяма по этому поводу: «О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, ведь те, кто лучше — им, попросту, нет до нас дела». «Сибстройсервис» никогда не собирался и не собирается банкротиться. Оснований и цели для такого радикального решения нет, имеющиеся финансовые проблемы у компании, на которых основываются слухи о банкротстве, в настоящее время мы решаем за счет продажи непрофильных активов. Их стоимость существенно выше потребности на завершение строительства текущих объектов и выполнения иных обязательств.

— С чем связана столь внезапная смена гендиректора?

— Смена генерального директора в «Сибстройсервисе» — это всего лишь рабочий вопрос в рамках стратегии компании, которая была принята еще в прошлом году.

Василий Алексеевич [Юрочкин] много сил вложил в эту организацию, благодаря чему вот уже 27 лет «Сибстройсервис» работает на строительном рынке Тюмени, построив 50 жилых домов, общей площадью свыше 550 тысяч кв. м. И это только показатели жилого строительства. Принятое Юрочкиным решение направлено на необходимость реформирования компании, ее развитие с учетом новых требований рынка и текущей реальности. Подчеркну, что Василий Алексеевич по-прежнему остается единственным владельцем компании, держит на контроле все стратегические процессы.

— Есть информация, что темпы строительства жилых домов снизились. Почему это произошло?

— На темпы строительства домов (ГП-14 в жилом комплексе «Олимпия», ГП-15 и ГП-6 в жилом квартале «Москва») повлияло несколько факторов. Два самых существенных: незаконное списание денег со специальных счетов застройщика, а также хищение средств компании злоумышленником.

В настоящее время «Сибстройсервис» оспаривает действия Сбербанка в суде Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По поводу незаконного списания денег «Сибстройсервис» сейчас судится с ПАО «Сбербанк». Что касается же тех средств, которые у компании были похищены, то все судебные дела уже разрешены в пользу застройщика, а соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы Тюменской области для дачи уголовно-правовой оценки. Если говорить в абсолютных цифрах, то в результате этих обстоятельств у компании образовался финансовый дефицит в сумме более 100 млн. рублей, который и нарушил производственный процесс.

Из-за этого были существенно снижены темпы строительства на всех объектах, это привело к увеличению количества компенсационных выплат по неустойкам, сильно пострадала репутация компании, уменьшились оборотные средства. Для стабилизации ситуации принято решение об оптимизации персонала, производственных процессов и продаже активов. Уже наметилась тенденция к улучшению, в результате мы должны завершить строительство всех объектов.

Сегодня каждый шаг мы тщательно обдумываем, поэтому и вынуждены переносить сроки сдачи домов. Так, например, компания планировала сдать дом ГП-15 в III квартале 2020 года. Но, когда я ознакомился с делами в качестве первого руководителя, понял, что необходимо принять решение о переносе срока. Такая мера поможет нивелировать риски, исключить пустые обещания людям.

— Почему «Сибстройсервис» все еще не получил аккредитацию от банков по эскроу-счетам?

В ЖК «Москва» возведут два новых дома Фото: АО «Сибстройсервис»

— У нас как исключительно строительной компании есть свое видение по проектному финансированию, у банков — другое. Но в данном случае, кто дает деньги, тот и устанавливает правила. Сегодня мы работаем по этому вопросу с АО «Банк ДОМ.РФ». Банк выдвинул несколько условий для финального одобрения, которые мы сейчас безотлагательно выполняем. Результатом заключения сделки будет строительство двух домов в жилом квартале «Москва».

— Как пандемия коронавируса повлияла на ваш бизнес?

— Пандемия стала большой неожиданностью для всех, по требованию контролирующих органов были остановлены все производственные процессы. Мы и наши партнеры не понимали, как работать в период самоизоляции. Кроме того, в первые дни из-за ажиотажного спроса в городе даже термометр невозможно было купить, не говоря о защитных масках и антисептике. Пандемия и принятые в связи с этим меры остановили реализацию намеченных сделок по продаже активов компании, поставки необходимых строительных материалов.

— Какие сегодня планы у компании?

— Первоочередные планы — это завершение строительства текущих объектов, получение проектного финансирования для строительства ещё двух новых домов в ЖК «Москва».

Спрос на новостройки растет, поэтому мы продолжаем свою миссию — строить доступное и комфортное жилье для людей. Новые государственные программы для семей с детьми нам в этом помогут.

— Нас читают сотни ваших дольщиков. Что вы бы хотели им сказать?

Покупатели квартир в ЖК «Олимпия» гарантированно получат ключи Фото: АО «Сибстройсервис»

— Прошу понять, что в компании сейчас происходят реформационные процессы, которые призваны кардинально улучшить положение дел и вернуть производство в нужное русло. Постарайтесь не поддаваться панике, которая основывается на слухах, построенных на негативном личностном отношении к основателю компании. «Сибстройсервис» на рынке уже 27 лет, предприятие пережило кризис конца 1990-х, кризис 2010-х, переживет и этот. Безусловно перенос сроков сдачи объектов негативно сказывается на отношении и настроении людей, которые приобрели жилые квадратные метры у нас. Но хочу обратить внимание на то, что на протяжении 27 лет у «Сибстройсервиса» не было ни одного обманутого дольщика. Эта традиция будет продолжена.