Новым курганским бизнес-омбудсменом станет выходец из сферы безопасности. Инсайд

Глава центра охранных служб Штырля станет бизнес-омбудсменом Курганской области
21 ноября 2025 в 07:45
В Курганской области определились с новым бизнес-омбудсменом

В Курганской области определились с новым бизнес-омбудсменом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области определились с кандидатом на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. После согласования в федеральном центре им должен стать руководитель регионального центра работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству области и бизнес-сообществу.  

«Курганские власти нашли нового бизнес-омбудсмена. Им, как ожидается, станет руководитель регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля. Он имеет большой опыт работы в сфере ЧОП и является членом и председателем одной из комиссий в областном отделении „Опора России“. Он находится на согласовании», — сообщили инсайдеры.    

Предыдущий бизнес-омбудсмен Алексей Чуев покинул пост в середине лета по собственному желанию после поездки на ПМЭФ. Тогда инсайдеры URA.RU отмечали, что он уволился из-за высокой нагрузки. Чуев работал в правительстве региона с декабря 2017 года. После ухода из госслужбы возглавил Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (КНИИСХ). 

