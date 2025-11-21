В многоквартирном доме прекращена подача газа из-за проблем в одной из квартир Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге в доме по улице Ленинградской сложилась критическая ситуация — одна квартира, заваленная мусором, стала причиной полного отключения газа по всему стояку. Невозможность получить доступ к оборудованию вынудила экстренные службы принять эту меру, оставив ряд семей без возможности готовить горячую пищу. Подробности многолетнего конфликта между соседями — в материале URA.RU.

Роковой визит и точка невозврата

6 ноября специалисты АО «Екатеринбурггаз» прибыли по адресу для планового осмотра газового оборудования. Подобные проверки — стандартная процедура, направленная на предотвращение аварий. Однако уже на первом этаже инспекторы столкнулись с непреодолимым препятствием.

Захламленная квартира на ВИЗе мешает жильцам много лет Фото: Жильцы дома

Дверь одной из квартир осталась закрытой. Внутри находилась хозяйка по имени Надежда (имя изменено в соответствии с этическими нормами). Несмотря на стук и требования открыть, она наотрез отказалась пускать специалистов.

Продолжение после рекламы

В этой ситуации у газовиков, согласно строгому регламенту, не оставалось выбора. Если доступ к газовому оборудованию в квартире невозможен, это создает прямую угрозу безопасности всего дома. Единственной законной мерой стало перекрытие подачи газа по всему стояку.

Последующие дни превратились для жильцов в череду тщетных надежд. Сотрудники «Екатеринбурггаза» возвращались сюда 7, 10, 12 и 14 ноября. Каждый визит заканчивался одинаково: глухая дверь и молчание из-за нее. Ситуация зашла в глухой правовой и административный тупик.

Баррикады из хлама

Почему же нельзя было решить проблему оперативно? Ключ к пониманию ситуации — в сложном юридическом статусе жилплощади. Трехкомнатная квартира разделена между несколькими владельцами. Две комнаты находятся в частной собственности, а Надежда с дочерью проживают в третьей комнате на основании договора социального найма. Это означает, что принудительно войти в помещение без согласия всех собственников и нанимателя практически невозможно.

В квартире ранее был пожар Фото: Жильцы дома

Когда же дверь в итоге удалось ненадолго приоткрыть (по некоторым данным, при участии участкового), открывшаяся картина шокировала даже видавших виды коммунальщиков. Оказалось, что словосочетание «завалена мусором» в данном случае — не фигура речи, а суровая реальность.

По свидетельствам очевидцев, внутри квартиры завалы бытовых отходов, старой мебели и непонятного хлама доходили почти до потолка. Проходы между комнатами были полностью заблокированы.

Антисанитария создавала идеальные условия для распространения насекомых, но главная опасность была в другом — такая обстановка является идеальным пожарным материалом. Обнаружились и зловещие следы прошлогоднего возгорания, напоминающие о том, что угроза здесь более чем реальна. Подойти к газовой плите, ради осмотра которой всё и затевалось, было физически невозможно.

Хроника давнего бедствия

Для дома на Ленинградской эта квартира — давняя головная боль. Проблема не возникла в одночасье. Жильцы вспоминают, что ситуация тянется годами. Она уже была однажды отключена от электричества за долги и несанкционированные подключения. А в 2016 году попытка незаконно восстановить подачу электроэнергии привела к пожару. Тогда на газопровод в целях безопасности была установлена заглушка.

Согласно рассказам соседей, Надежда проживает в этом доме с середины 1980-х годов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сейчас, по словам жильцов, для полного и окончательного устранения угрозы требуется радикальная мера — заваривание газовой трубы, ведущей в аварийное жилье. Но и этот, казалось бы, логичный шаг, невозможен.

Продолжение после рекламы

Любая искра от сварочного аппарата в такой замусоренной квартире с высоченной концентрацией горючих материалов неминуемо приведет к мгновенному возгоранию и, возможно, к трагедии.

Отчаяние и бессилие

Самое тяжелое бремя этой ситуации легло на плечи соседей, особенно тех, кто в силу возраста и состояния здоровья не может легко адаптироваться к бытовым трудностям. «Теперь без газа сижу и приготовить еду не могу. Ко мне каждый день после работы вынуждена приезжать дочка, чтобы принести мне горячую еду», — с отчаянием в голосе рассказывает одна из жительниц, пожилая женщина, передвигающаяся на костылях.

Но проблема не только в отсутствии газа. Антисанитария из проблемной квартиры уже проникает в общее пространство. «Свой мусор она с дочкой выставляет в подъезд, а мусор с улицы тащит домой. Ко мне уже лезут тараканы, и я устала их травить», — жалуется пенсионерка.

Несколько лет назад в доме произошел пожар Фото: Размик Закарян © URA.RU

Другая соседка, проживающая в доме долгие годы, утверждает, что Надежда живет здесь с середины 80-х годов. Последние годы она нигде не работает и вместе с дочерью средних лет систематически захламляет жилье. «С данной соседкой договориться невозможно. Она вредит всему подъезду, и вести адекватный диалог она не готова. Вечно прикрывается всякими постановлениями», — посетовала женщина.

Еще одна жительница уточнила, что раньше с Надеждой проживали две сестры, но они создали семьи и уехали на постоянное место жительства в Украину. «И можно сказать, что с тех пор ситуация начала ухудшаться», — отметила она.

Коллективный крик о помощи и стена молчания

Бессилие жильцов, столкнувшихся с реальной угрозой своей безопасности, вылилось в официальное коллективное обращение. Документ был направлен во все возможные инстанции: в управляющую компанию, «Екатеринбурггаз», прокуратуру и полицию. В нем люди требуют обеспечить принудительный доступ в квартиру, перекрыть газ в случае неисправности и привлечь виновную к ответственности.

«Потенциальная утечка газа грозит не просто пожаром, а масштабным взрывом, способным унести жизни и разрушить часть дома», — заявил житель соседнего подъезда Сергей. Его слова — не преувеличение. История знает примеры, когда подобные «квартиры-помойки» становились эпицентрами страшных трагедий.

Попытка журналиста агентства получить комментарий от самой Надежды не увенчалась успехом. На стук в дверь она не откликнулась, однако в ходе короткого разговора через дверное полотно сообщила, что действует в соответствии с неким постановлением правительства, не уточнив, каким именно. На прямой вопрос журналиста о том, как она относится к проблемам соседей, оставшихся без газа, ответа так и не последовало.

Продолжение после рекламы

Редакция URA.RU направила официальный запрос в мэрию Екатеринбурга. «В отделе инспекционного контроля, коммунальной энергетики и развития ЖКХ администрации Верх-Исетского района сообщили, что 14 ноября УК „Верх-Исетская“ совместно с представителями „Екатеринбурггаз“ и одним из собственников квартиры провела обследование на предмет доступа к газовому оборудованию. Установлено, что доступ отсутствует в связи с захламлением. Для решения данного вопроса администрация Верх-Исетского района запланировала повторное комиссионное обследование квартиры с участием управляющей компании, представителей МКУ „Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере“ и собственников», — отметили в пресс-службе.

«Собственникам планируется вручить уведомление о необходимости привести в порядок места общего пользования в квартире. Если доступ предоставлен не будет, управляющая компания вправе обратиться в суд для решения вопроса о предоставлении доступа. Поддерживать в надлежащем состоянии жилье, предоставленное по соцнайму, обязан собственник. Дополнительно сообщаем, что администрация Верх-Исетского района договор соцнайма на муниципальную комнату в квартире на Ленинградской не заключала, ордер не выдавался», — заявили в ведомстве.

Также запрос направлен в АО «Екатеринбурггаз» с просьбой прояснить, какие меры могут быть предприняты в этой ситуации. Ответ ожидается.