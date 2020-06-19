Тюменские инсайды: объединенной «матрешке» нашли руководителя

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Тема объединения «тюменской матрешки» отложена, но не отвергнута окончательно — появился и новый кандидат на пост главы суперрегиона. Впрочем, тюменским властям пока не до этого — Роспотребнадзор не дает региону выйти из карантина. Также в свежих «Инсайдах»: экс-мэр Тобольска может отмстить губернатору Моору, Генпрокуратура неприятно удивила Желтый дом, известный бизнес-клан покинул Тюмень.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московский мэр представил своего кандидата на пост главы «матрешки»

Во властных кругах поговаривают, что тема объединения «тюменской матрешки» хоть и отложена, но окончательно не отвергнута на федеральном уровне. Более того, на пост главы потенциального суперсубъекта РФ якобы рассматривается кандидатура Анастасии Раковой, помощницы и заместителя мэра Москвы Сергея Собянина. «Глава столицы, как бывший губернатор Тюменской области, негласно контролирует все процессы на своей исторической родине. И Ракова, которая пользуется его полным доверием, поможет Собянину контроль сохранить и усилить», — передают инсайдеры. Впрочем, с учетом поддержки президентом Владимиром Путиным кандидатуры Натальи Комаровой на пост губернатора ХМАО, объединение может быть отложено лет на пять.

Тюменские власти неприятно удивились заявлению Генпрокуратуры

По информации из коридоров Желтого дома, в региональном правительстве недоумевают от свежего рейтинга уровня коррупции в субъектах РФ, который составила Генпрокуратура. Тюменская область вошла в топ-10, чем вызвала удивление местных чиновников. «Какие показатели вошли в рейтинг, прокуроры не раскрывают. Считается ли коррупцией, например, подаренная врачу коробка конфет? Ингушетия и Московская область — регионы с минимальной коррупцией? Было бы смешно, если бы не было так грустно», — пожимают плечами инсайдеры от власти.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший мэр Тобольска может доставить хлопот тюменскому правительству

Есть информация, что экс-мэр Тобольска, а ныне замначальника управления администрации президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур может добавить немало хлопот правительству Тюменской области. На новом посту чиновник курирует региональную политику и местное самоуправление. «Якобы у Мазура осталась обида на губернатора Александра Моора, который не поддержал бывшего мэра в его многолетнем конфликте с думой Тобольска. Сейчас Мазур готовит доклады Владимиру Путину об общественно-политической ситуации в регионах. И в каком свете в этом докладе будет представлена Тюменская область — вопрос открытый», — утверждают источники агентства.

«Старая гвардия» облдумы принимает вызов

В курилках тюменской облдумы шепчутся, что тренд на омоложение фракции «Единая Россия» в региональном парламенте заставил партийных ветеранов повысить активность. Выборы нового созыва думы не за горами — они пройдут осенью 2021 года. «В частности, Юрий Конев, которому накануне предвыборной кампании исполнится уже 79 лет, не скрывает своего желания сохранить депутатский мандат. Сыплет идеями, готовит проекты, даже блог в Instagram стал вести активнее», — посмеиваются сплетники.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В ЛДПР взяли паузу в оценке действий Тулебаева

В думе также обсуждают, что тюменское отделение ЛДПР отказалось предпринимать какие-либо действия в связи с арестом их соратника и бывшего депутата городской думы Мурата Тулебаева. «В отличии от партии „Единая Россия“, которая в подобной ситуации сразу же выгоняет из своих рядов оступившихся, не дожидаясь результатов суда, в ЛДПР пока не стали лишать членства Тулебаева. Поговаривают, что дело в финансах — арестант остался одним из немногих обеспеченных людей в партии, кто мог бы спонсировать какие-то мероприятия. И его соратники очень надеются, что экс-депутата все-таки отпустят на свободу. Впрочем, заступаться за него тоже никто не будет — все ждут решения силовиков», — передают слухачи.

Завершение карантина отложили в долгий ящик

В кулуарах тюменского правительства поговаривают, что никакого снятия карантина 21 июня ждать не стоит. Как, впрочем, и в среднесрочной перспективе. «Ходят слухи, что губернатор Александр Моор до последнего надеялся, что 21 июня все ограничительные меры окончательно будут сняты. Однако на совещании оперштаба глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо категорически высказалась за продление мер. И неудивительно — ведь индекс распространения коронавируса в Тюменской области сейчас приближается к 2, а отмена мер возможна только при показателе от 0,5 до 0,8», — сетуют инсайдеры. Когда регион выйдет на третий этап снятия ограничений — не знает никто.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Известный бизнес-клан покинул Тюмень

Ходят слухи, что семья Юрочкиных — владельцев застройщика «Сибстройсервис» — всем составом уехала из Тюмени. «Пока они остановились в Москве — у них там и квартира, и три крупных ресторана. Судя по всему, семья решила достроить имеющиеся дома и закончить со строительным бизнесом в Тюмени. На продажу уже выставлены земельные участки, бетонный завод компании и даже офис продаж в ЖК „Олимпийский“. Единственное, что им удалось пока продать — ТЦ „Весна“. Кроме того, продают и загородное поместье, где раньше жили всей семьей», — утверждает источник.

Владельцем тюменского завода заинтересовались силовики

Рассказывают, что правоохранительные органы пристально наблюдают за гендиректором Тюменского ремонтно-механического завода Сергеем Распоповым. Причиной тому стали многочисленные жалобы жильцов ЖК «Олимпия», расположенного рядом с заводом, который не первый год «радует» тюменцев вонью и шумом. «Местное управление Роспотребнадзора через суд уже обязало Распопова провести модернизацию предприятия, чтобы решить проблему. И если он затянет с выполнением предписания — в дело вступят силовики», — сообщают сплетники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тобольский глава Роспотребнадзора искупался в заразной воде

Сплетники посмеиваются над начальником тобольского Роспотребнадзора Евгением Примаковым, якобы попавшим в неудобную ситуацию во время поездки за пробами воды в поселение Ачиры. Там недавно фиксировали крупную вспышку вызывающей паралич гаффской болезни, источником которой стала местная рыба. Кроме того, научные работники подозревают, что причина отравления населения кроется в местном иле. «Примаков вместе с комиссией 17 июня выдвинулся на лодках на местное озеро Андреевское. На месте, где из него вытекает речка Алымка, стоит дамба. А перед ней вода затянута илом — грести веслами там невозможно, приходится только отталкиваться. Примаков попытался это сделать, но упал прямо в ил и наглотался воды. Вылез весь черный. Теперь местные шутят, что если с начальником тобольского Роспотребнадзора ничего не случится, то они спокойно будут ловить в Андреевском рыбу», — потешаются слухачи.

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