Путин ответил на вопрос, волнующий пермские элиты

Президента Владимира Путина пригласили на празднование юбилея Перми в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Далеко не все темы, которые во время первого доклада пермский губернатор Дмитрий Махонин представил президенту Владимиру Путину, заранее обсуждались с Москвой. Один из вопросов стал импровизацией главы края. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевым властям. Путин в свою очередь тоже поднял вопросы, которые стали для Махонина неожиданными, и ответил на вопрос, волнующий пермские элиты.

«Темы обсуждались совместно с федеральными структурами. Сначала их было две — мост через Каму и художественная галерея. Но Махонин в 20-минутном диалоге по своей инициативе поднял еще тему нового авиадвигателя и получил поддержку президента», — уточняет источник.

Предполагалось, что Махонин подробно расскажет, как он выстроил работу в регионе, где его назначение на пост высшего должностного лица практически совпало с началом пандемии, и параллельно будет останавливаться на важных для Перми проектах. Но в какой-то момент Махонин решил, что Путин попросил его ускориться. Глава региона спросил, нужно ли это делать, на что получил от главы государства предложение продолжить и несколько дополнительных вопросов.

Дмитрий Махонин: 2023 год — это окончание строительства нового завода по производству ракетных двигателей РД-191 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Путина заинтересовали подробности по производству пермских авиадвигателей ПД-35. «Вроде бы рисков нет, что будет сокращено финансирование, но мы понимаем, что новый двигатель требует нового производства по сборке. Потому что старые производства — это здания с 1930 года до 1970 года [постройки], то есть они морально и физически устарели», — рассказал Махонин Путину. Он попросил президента дать поручение минпромторгу оказать поддержку в развитии этого кластера. В частности, речь идет о создании двух специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации.

Самое главное в 20-минутном диалоге главы государства и главы региона — презентация детального плана по всем основным направлениям, говорит глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. «Мне понравилось, что системно удалось по всем ключевым вопросам пройтись. Врио также удалось отчитаться о текущей ситуации по стабилизации ситуации с коронавирусом. На мой взгляд, очень важно, что детально поговорили про социальную сферу», — рассказала URA.RU Кислицына.

С 1 сентября будет организовано бесплатное питание в пермских школах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Речь идет про поддержку различных категорий граждан, столкнувшихся с сокращением доходов в период пандемии. В частности, к 1 сентября выплаты получат малоимущие семьи, а в школах будет организовано бесплатное питание. Отдельно упомянуты и повышенные выплаты донорам, поскольку в период самоизоляции станции переливания крови столкнулись с проблемой в этой части. Махонин рассказывал президенту, что в Прикамье удалось сдержать резкий рост заражения коронавирусом, а параллельно были разработаны меры поддержки бизнеса, которые уже признали эффективными.

Махонин также напомнил о проекте строительства здания Пермской художественной галереи и пригласил Путина на празднование трехсотлетия Перми в 2023 году. Глава региона также попросил президента включить проект по новому зданию художественной галереи в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021—2023 годы. Если это произойдет, то впервые с 2011 года появится реальная перспектива уже в обозримом будущем построить новое здание художественной галереи.

«Дилемма, будоражащая умы пермских элит: в чем приоритеты? Культурная политика — как способ найти свое место на карте регионов-конкурентов, как способ привлечь кадры. Или поддержка промышленности — консервативный и традиционный путь регионального развития.

Президент поставил точку в этой дискуссии. Поддержал и двигателестроение, и акцентировал внимание на галерее», — рассказала URA.RU политический консультант Людмила Ознобишина.

Махонин в своем докладе строит планы не только на перспективу ближайших трех-пяти лет, но и вместе с президентом поднимает более глобальную тему. Так доктор технических наук, действительный член Российской академии транспорта Михаил Якимов отметил, что президент продемонстрировал глубокую погруженность в тематику одного из важнейших инфраструктурных проектов Перми — строительство нового моста через Каму.

Пермский Коммунальный мост был построен в 1967 году и по проекту был рассчитан на 50 лет эксплуатации Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

«Про мост первым заговорил президент, а не губернатор. На мой взгляд, это важно, потому что информацию до президента доводят, проблема моста известна на самом верху», — говорит Якимов. По его мнению, важно то, что Махонин сделал акцент не просто на строительстве нового моста, а на создании моста-дублера существующего Коммунального моста, который морально и физически устарел.

Махонин попросил Путина дать поручение министерствам транспорта и финансов, чтобы проработать вопрос включения проекта строительства моста в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России на 2025—2026 годы. «Пока мы запроектируем этот мост, концепция у нас уже нарисована, трассировка моста нам примерно понятна», — уточнил Махонин.

Путин, в свою очередь, поручил Махонину погрузиться в решение проблем безработицы и ликвидации аварийного жилья. «В Пермском крае безработица сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем по стране, а в то же время вы говорите, что есть вакансии в Пермском крае. Надо все это внимательно проанализировать и поддержать людей, главным образом, которые временно остались без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказал Путин.

Кислицына полагает, что на следующей встрече Путина и Махонина (если он будет избран губернатором в сентябре 2020 года) глава государства обязательно спросит, как удалось решить обозначенные проблемы.