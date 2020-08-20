Инсайды ХМАО: особая инаугурация Комаровой

Результаты популярного приложения Gradient (делает шуточный прогноз будущего по фото) для губернатора Натальи Комаровой Соцсети

Губернатор ХМАО Наталья Комарова окажется первой главой региона, чья инаугурация пройдет в онлайне. Она уже определилась, с кандидатурой сенатора, который будет представлять регион в Совете Федерации. А подчиненные Комаровой, тем временем, задумали глобальную медиареформу.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Комарова станет первым онлайн-губернатором

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи в правительстве ХМАО, уверенные в том, что следующим губернатором региона станет Наталья Комарова, рассказывают, что у нее есть все шансы стать первым в истории России главой региона, принятие присяги которой будет транслироваться онлайн. «В силу того, что в этом году у нас единственный губернатор, который выбирается не на прямых выборах (а это значит, что считать голоса до ночи не надо), то инаугурация состоится сразу же после заседания думы и в интернете ее увидит любой желающий», — рассказывает инсайдер.

Комарова впечатлила бизнес

По слухам, предпринимательское сообщество Нижневартовска, особенно рестораторы, находится в отличном расположении духа. Уже просочились слухи, что в город едет губернатор Наталья Комарова, которая решила лично выслушать коммерсантов и посодействовать им в разрешении конфликта с Роспотребнадзором. Последний, напомним, отказывается идти навстречу бизнесу и разрешать возобновление работы в полном объёме. Отдельного оптимизма добавляет история с допобразованием, представителям которого уже разрешили работать. Примечательно, что профильный замгубернатора Николай Милькис на этом направлении потерпел фиаско, а после того как к делу подключилась Наталья Комарова, постановление было подписано через два дня.

«То, что Комарова нас услышала — прямое доказательство, что губернатор хорошо понимает в какой ситуации сейчас находится бизнес в регионе. Ее попытки сдвинуть с места бюрократическую машину Роспотребнадзора вызывают уважение. Со стороны коллег, могу заметить, было правильно именно попросить Комарову о помощи, а не выдвигать ультиматумы. Уверен, все разрешится в самом ближайшем времени», — рассуждает один из сплетников.

Вице-губернатор ХМАО завалил важный проект

Инсайдеры шепчутся, что директор департамента экономического развития и вице-губернатор ХМАО Николай Милькис не справился с написанием стратегии региона — 2050. «По идее, стратегия должна быть частью выборной программы губернатора, но для этого документа даже технического задания нет. И версия о том, что время украла борьба с пандемией, не принимается», — говорит инсайдер. Он намекает, что Милькис, который еще и провалился как переговорщик на встрече с предпринимателями, вряд ли находится в фаворе губернатора Комаровой и может подыскивать работу, если не произойдет чуда.

Интриги с назначением сенаторов из ХМАО не получилось

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Слухмейкеры из югорского Белого дома рассказывают, что в переназначении сенаторов интриги не будет. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова уже составила список назначенцев в Совет Федерации, номер один в губернаторском списке — Эдуард Исаков», — рассказывает источник, добавляя, что вопросов к представителю региона в Совфеде нет, поэтому решение было быстрым.

В ХМАО создают PR-гиганта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осведомленные информаторы URA.RU говорят, что на сегодняшнем заседании регионального правительства утвердили комплексный план по формированию медиакластера на базе нескольких региональных СМИ. «Это будет грандиозная PR-машина, которая со временем поглотит все муниципальные СМИ и почти все СМИ, которые сейчас живут только за счет госзаказа», — рассказывает источник, добавляя, что дни псевдо-независимости большинства газет и некоторых новостных сайтов сочтены.

Роспотребнадзор ХМАО обвинили в трусости

Слухмейкеры из окружного правительства заметили, что несколько последних послаблений карантина по коронавирусу были приняты губернатором ХМАО несмотря на то, что региональный Роспотребнадзор был против. «При этом же санитарных врачей обвиняли в умышленном уничтожении бизнеса и нерешительности. Но понять их можно: федеральные установки — все запрещать. Поэтому губернатор решила больше доверять опыту других регионов, чем слушать Роспотребнадзор», — делится мнением слухач. Он добавляет, что приведет это к тому, что влияние Роспотребнадзора на жизнь в регионе со временем дойдет до минимума, а все решения по поводу COVID будут приниматься в обход них.

Коронавирус исполнил мечту югорских нефтяников

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По информации инсайдеров, эпидемия коронавируса помогла нефтяникам исполнить их давнюю мечту — максимально ограничить югорчанам доступ на месторождения. «Там, где нефтяники добывают нефть — много озер и лесов, а там — рыбалка, пикники и грибы. Нефтяникам никогда не нравилось, что по их лицензионным участкам ходят люди. Они считают, что каждый турист — потенциальный нефтяной вор. И коронавирус помог усложнить людям жизнь. Теперь пропуск на территорию лицензионных участков делается минимум две недели, а пока документы оформляются — не дают даже временного разрешения», — рассказывает информатор, добавляя, что никакой логикой такие ограничения объяснить нельзя.

Местные поисковики против появления «Лизы Алерт» в ХМАО

Поговаривают, что югорские поисковики недовольны появлением «Лизы Алерт» в регионе. Пока у представителей федерального проекта есть отделение только в Когалыме. Однако в последнее время появились разговоры о расширении представительств в других городах и районах ХМАО. «Но там существуют уже собственные поисковые отряды со своей структурой. Вливаться в „Лизу Алерт“ они не захотят. Получается, что появляются конкурирующие организации, которые будут тянуть одеяло на себя во время поисков. Не самая удачная история для общественников — толкаться друг с другом локтями», — шепчутся слухмейкеры.

Главному сургутскому коммунальщику грозит отставка

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что в сургутской администрации лишиться кресла может главный коммунальщик — Роман Богач. Работой директора департамента городского хозяйства недовольны вышестоящие управленцы. «Он за время пребывания на своем посту так и не смог наладить диалог с управляющими компаниями и сделать так, чтобы число жалоб от населения уменьшилось. Кроме того, у него есть ряд невыполненных поручений от главы Сургута Вадима Шувалова», — шепчутся в мэрии. На смену ему рассматриваются кандидатуры из Новосибирска и Салехарда.

В ХМАО появится завод из-за любви властей к благоустройству

Говорят, что в Сургуте появились инвесторы, желающие открыть завод по производству тротуарной плитки. Предпринимателям оказался интересен рынок ХМАО. А эта ниша пока свободна. «В том же Сургуте ведутся большие работы по благоустройству. А качество плитки страдает, что в итоге приводит к затягиванию сроков сдачи объектов. Так что рынок сбыта точно есть. В других муниципалитетах ХМАО плитка также используется. И одно дело везти ее откуда-нибудь из центральной части России, а другое, иметь производство в самом регионе. Объемы может и не московские, но тоже неплохие», — обсуждают слухмейкеры.

Глава Нефтеюганска выступит в суде по делу его бывшего подчиненного

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев будет выступать в качестве свидетеля во время судебного процесса против его экс-советника Максима Виера. Тот обвиняется в фальсификации документов при увольнении вице-мэра Сергея Лагойды. «Показания Дегтярева могут иметь веское значение во время суда. Но есть подозрения, что суд может стать еще одной попыткой обвинить Дегтярева в увольнении бывшего подчиненного», — судачат в политтусовке.

Политтехнологи Сургутского района отдают долги провластного кандидата

Говорят, что предвыборный штаб Сургутского района вынужден был раздавать жителям поселка Лямина долги за кандидата от «Единой России» на пост главы Алексея Дизера. У него периодически случаются проблемы с алкоголем, и он в таких ситуациях занимает деньги у земляков. «Персона Дизера вызывает вопросы. Неужели в районной мэрии не могли найти кого-нибудь получше?» — задаются вопросом злопыхатели.

Глава Сургутского района тешит тщеславие за бюджетный счет

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В медиатусовке смеются над главой Сургутского района Андреем Трубецким, который устроил массированную информационную кампанию о том, что муниципалитет занял первое место в окружном рейтинге эффективности местных властей. «Трубецкой лично обошел все местные телекомпании. Заказал новости у региональных и федеральных информагентств, рассказал о случившемся в соцсетях. В общем, потратил кучу бюджетных денег. А есть ли кому-то дело до этого рейтинга из числа жителей Сургутского района? Никаких грантов в этом году муниципалитетам не будет. В общем, Трубецкой за казенный счет только потешил свое тщеславие», — смеются слухачи.

В Югре невозможно забронировать столики в ресторанах

оворят, после частичного снятия ограничений на работу общепита в Югре, спрос на летние веранды оказался настолько большим, что в них сейчас абсолютно невозможно забронировать места. Практически по всему региону столики расписаны на весь уикенд, вплоть до позднего вечера воскресенья. Наблюдатели связывают это с тем, что изголодавшиеся по ресторанным блюдам за долгие месяцы карантина югорчане решили провести выходные на полную катушку.

Главный санитарный врач Нижневартовска завел необычное хобби

В тусовке Нижневартовска обсуждают необычное увлечение, которым якобы отличается руководитель местного отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин. Инсайдеры рассказывают, что главный санитарный врач города разводит перепелок прямо у себя дома. Для этого, в квартире оборудован специальный вольер — прямо в кладовке. «Перепелки для Перекокина настоящая отдушина. Виктор Николаевич возвращается домой после тяжелого трудового дня и первым делом, ну как говорят, интересуется самочувствием своих пернатых питомцев», — говорят обыватели.

Из Радужного в Нижневартовск сбежал опальный директор школы

В Нижневартовске в одной из важных приемных в поиске нового места работы замечена Евгения Малафеева, бывший директор школы №3 Радужного. Об этом вовсю судачат в городском управлении образования и среди её бывших коллег. Говорят, увольнение Малафеевой ускорило её самовыдвижение на выборы в думу Радужного по округу №1. Кстати, столь настойчивому участию в выборах не помешал даже затянувшийся на много месяцев больничный бывшей директрисы. Однако, видимо, Малафеева в Думе Радужного больше не видит для себя тихую гавань после ряда скандалов и проверок, прогремевших на весь город. Поводом стали жалобы рядовых педагогов школы, затрагивающие не только финансовую, но и моральную дисциплину руководителя. Кстати, в нижневартовских кабинетах обсуждают, что на новое место работы она может перейти не одна — вместе с близким другом из бывшего школьного коллектива.

«Решение отказаться от участия в выборах верное, — считают инсайдеры, — ведь перспективы победить у Малафеевой совсем нет. В «Единой России» от кандидата с такой репутацией отказались, свою должность она потеряла, как и доверие руководства города, а больше на выборах Малафеевой опереться не на что.

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