В регионах тестируют прием для сохранения контроля над Госдумой

Считается, что изменение системы выборов позволит ЕР получить большинство в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В девяти регионах происходит эксперимент по сохранению контроля «Единой России» над парламентами. На местных выборах изменена пропорция между депутатами, проходящими по партийным спискам и одномандатным округам, в пользу последних. В случае удачного эксперимента схему выборов в Госдуму в 2020 году могут изменить, сообщает источник URA.RU в ЕР.

«На фоне снижающегося рейтинга „Единой России“ [30,5%, по последним данным ВЦИОМ] принято решение в качестве эксперимента увеличить долю одномандатников на отдельных выборах. Одномандатники — сильная сторона партии на любых выборах, — рассказал собеседник агентства. — Если в 2020 году единороссы добьются успеха на местных выборах, партия пролоббирует изменение системы выборов в Госдуму годом позже. Голосование по спискам сохранят, но пропорция увеличится в пользу одномандатников».

По последним данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» — 30,5%. Перед выборами в Госдуму 2016 года он составлял 41,1% (также ВЦИОМ) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сейчас Госдума формируется обоими способами в равных долях — по 225 депутатов. На выборах в федеральный парламент 2016 года «Единая Россия» выиграла на 203 округах из 225, а по списку заняла 140 мест.

13 сентября новые правила применят на выборах в Костромскую облдуму (всего в этот день выбирается 11 региональных парламентов). По партийным спискам в 2020 году будут выбирать 10 депутатов, а не 18 (было 18 «списочников» и 18 одномандатников), как пять лет назад. Также правила выборов изменятся в думах девяти из 22 столиц субъектов РФ. Так, в гордуме Ижевска число «списочников» сократили с 21 до 10 (было 21 на 21).

В восьми городах от партийных списков отказались вовсе: Астрахани (было 18 «списочников» и 18 одномандатников), Владимире (18/17), Костроме (10/28), Липецке (12/36), Магадане (14/14), Нижнем Новгороде (12/35, Новосибирске (10/40) и Ульяновске (10/30).

«Когда принималась соответствующая поправка, особенно сильно этому противились коммунисты. Это выглядело как помощь «Единой России в сохранении мест в горсовете», — рассказывает о местном опыте новосибирский политолог Сергей Козлов. На выборах-2015 ЕР по спискам получила всего четыре места из 10 в думе Новосибирска (столько же и КПРФ), но по одномандатным округам сумела провести 28 единороссов (из 40 округов). По словам Козлова, сила одномандатников ЕР в том, что они известны в городе, и при низкой явке (в Новосибирске она ожидается на уровне 15-20%) у избирателей не будет альтернативы.

Политологи считают, что переход на одномантаную систему сблизит власть и общество Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, «Единая Россия» традиционно делает ставку на сильных одномандатников, лидеров общественного мнения в регионах. «Поэтому любые изменения системы выборов в пользу мажоритарной части позитивно сказываются на ее электоральных перспективах. Думаю, изменения правил выборов, произошедшие в ряде регионов, могут улучшить результаты „Единой России“ на региональном и муниципальном уровне уже по итогам единого дня голосования 2020 года», — рассуждает эксперт. При этом изменение пропорции депутатов, избираемых по спискам и по одномандатным округам, к федеральным выборам-2021 Орлов пока считает маловероятным.

«Переход на одномандатную систему при выборах в Госдуму вполне возможен», — не согласен с коллегой политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, какая бы партия не выиграла от изменения, переход обусловлен в том числе, и запросом общества на большую демократизацию выборов. При выборах по округам власть сближается с народом. «„Списочник“ отвечает перед партией, а одномандатник перед избирателями», — объясняет Журавлев.

URA.RU направило запрос с пресс-службу партии «Единая Россия» с просьбой прокомментировать информацию о возможном изменении системы выборов в Госдуму. Ответ на него пока не поступил.

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