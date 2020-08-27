Инсайды ЯНАО: прокурора связывают с криминалом

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Депздрав ЯНАО накажут за плохую работу, а первого замгубернатора Алексея Ситникова ждет отставка. В проблемном районе миллиард на строительство дороги разворовали, а в КПРФ назревает раскол. Также в новом выпуске «Инсайдов» расскажем о будущем, которое ждет заксобрание региона, и вакцинации от коронавируса.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: сайт регионального отделения «Единой России»

Артюхов уволит своего зама

Во властных структурах ЯНАО рассказывают, что грядущая отставка первого замгубернатора Алексея Ситникова связана не столько с усилением партии власти в заксобрании, сколько с претензиями главы региона Дмитрия Артюхова. «Ситников в команде губернатора в числе прочего курирует дорожную отрасль, по которой постоянно возникают вопросы, — утверждают инсайдеры агентства. — У главы региона также есть очень много претензий по данному направлению, особенно после рабочей поездки за рулем «Лады» по ямальскому участку трассы «Сургут — Салехард».

По словам собеседников, у Артюхова и раньше были вопросы к Ситникову, а после «честного маршрута» он еще больше укрепился в том, что команду следует обновить. Не исключено, что курировать дороги Ямала будет Александр Подорога, который ездил по трассе вместе с губернатором.

Заксобрание ЯНАО станет «карманным»

По словам источников в политических кругах ЯНАО, в ближайшие пять лет округ получит абсолютно контролируемый губернатором парламент. Это связано с кадровой стратегией Артюхова. «Губернатор поступает дальновидно — не отправляет „на вольные хлеба“ кандидатов на вылет, а устраивает им достойное будущее в заксобрании, — рассказывают наблюдатели. — За это они будут по максимуму поддерживать все его инициативы».

Инсайдеры уверены, что в седьмом составе регпарламента окажутся Алексей Ситников, Наталья Фиголь, Иван Костогриз, Леонид Дяченко, Андрей Нестерук и другие известные в ЯНАО чиновники. Новые депутаты усилят парламентское большинство до предельного уровня, сделав заксобрание «карманным».

Фото: Леонид Дяченко, Instagram

В Надымском районе исчезла дорога за миллиард

Поговаривают, что новое коррупционное дело может в ближайшее время всплыть в Надымском районе в связи с исчезновением дороги от станции Ныда до Медвежьего месторождения. «Дорога протяженностью более 50 км и стоившая свыше 1 млрд рублей, как оказалось, существует только на бумаге, — рассказывают источники в районе. — При этом Леонид Дяченко, будучи главой района, озвучивал версию, что бетонка попросту утонула в болотистой почве».

Двухполосная дорога с твердым покрытием строилась с 2010 года на средства районного управления капитального строительства, бывший глава которого, Аркадий Михайлюк, уже является фигурантом дела о хищениях при реализации нацпроекта по городской среде. По словам слухачей, в планах администрации — строительство новой дороги взамен «утонувшей», только стоить она будет уже в восемь раз дороже.

Губернатор накажет депздрав

По сообщениям источников, близких к ямальскому правительству, проблемы здравоохранения в регионе станут поводом для кадровых решений. «Губернатор Дмитрий Артюхов проехался не только по дорогам, он посетил социальные объекты, встречался с местными жителями, везде здравоохранение было одной из самых проблемных тем, — рассказывают слухачи во власти. — На публике глава региона шашкой махать не стал, но это не значит, что он все оставит, как есть».

Собеседники утверждают, что губернатору уже надоело слушать отговорки от не справляющихся руководителей на всех уровнях. Если до конца года ситуация в здравоохранении не изменится, достанется и главе депздрава Андрею Новикову, и руководителям на местах.

Прокурора связывают с криминалом

Источники в Ноябрьске сообщают, что зампрокурора города Александр Доможиров может быть связан с нарушениями имущественных прав граждан — у них якобы незаконно отобрали дачные участки в одном из садовых товариществ. «Несколько участков были незаконно изъяты у их владельцев в СНТ „Мечта“, гражданам объяснили, что все произошло в рамках правового поля, городские власти и прокуратура отвечают отписками, — рассказывают собеседники. — Одним из новых дачников, получивших ранее изъятый участок, значится Доможиров А.В. — полный тезка зампрокурора Ноябрьска».

По словам слухмейкеров, это совпадение может объяснить, почему надзорные органы не хотят признавать решение правления СНТ незаконным. В городе «Мечту» называют рассадником правонарушений, связанных с земельным и имущественным законодательством, из-за чего ноябрьская администрация теряет десятки миллионов рублей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кукушкина провоцирует раскол в КПРФ

Слухмейкеры сообщают о назревшем внутрипартийном конфликте в рядах ямальских коммунистов. «Грядущие выборы в заксобрание показали, что глава реготделения КПРФ Елена Кукушкина отстаивает только собственные интересы, отодвинув сильных партийцев на задний план и выдвинув тех, кто заведомо не наберет голоса, — рассказывают источники в партийных кругах. — Такая ситуация четко прослеживается в Новом Уренгое, в Пуровском районе и в Ноябрьске».

По мнению собеседников, выдвижение непроходных кандидатов показательно: Кукушкина наверняка станет единственным представителем КПРФ в регпарламенте. Однако ситуация слишком прозрачна как для рядовых коммунистов, так и населения Ямала вообще, поэтому политика главы реготделения чревата расколом в партийных рядах и оттоком сторонников оппозиционеров, уверены слухачи.

Ямальцев ждет принудительная вакцинация

Источники агентства, близкие к медицинским структурам ЯНАО, сообщают, что власти рассматривают вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса тех, чья работа связана с социальными контактами. «Уже сейчас выясняется, что ямальцы не доверяют вакцине от коронавируса и не хотят ставить прививки, — рассказывают собеседники.- Однако власти не хотят второй волны пандемии, поэтому на региональном уровне решается вопрос о принудительных мерах».

По словам инсайдеров, обязательно будут вакцинировать врачей, педагогов, соцработников, полицейских и людей других профессий, предусматривающих постоянное близкое взаимодействие. К отказникам якобы будут применяться разные меры воздействия, вплоть до отстранения непривитых от работы.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Новый конфликт «Новатэка» и аборигенов

Поговаривают, что давнее противостояние между коренными народами Ямала и газовым гигантом «Новатэк» может вспыхнуть с новой силой. Поводом якобы стало объявление компанией планов до 2030 года. «Затяжной конфликт между предприятиями ТЭК и кочевниками, пытающимися отстоять свои пастбища, получил развитие в связи с грядущей разработкой Западно-Сеяхинского и Верхне-Тиутейского месторождений, — делится источник в добывающих структурах. — Местных снова лишают пастбищных угодий, и это не может не вызывать их недовольства».

Ранее аборигены тундры уже устраивали акции протеста против расширения газовых месторождений, рассказывают инсайдеры. Оленеводы недовольны ограничениями на миграцию по привычным маршрутам кочевий и уничтожение тяжелой техникой ягельного слоя тундры.

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