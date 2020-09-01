ЛДПР заработала на аресте Фургала

Арест экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала повысил узнаваемость ЛДПР у молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рейтинг ЛДПР резко вырос в регионах, где партия участвует в выборах в заксобрания в 2020 году. Об этом говорят источники URA.RU, их данные подтверждаются результатами региональных соцсопросов. Причину популярности партии инсайдеры и эксперты связывают с протестами в Хабаровске, спровоцированными арестом экс-губернатора от либерал-демократов Сергея Фургала.

Кампании в заксобрания пройдут 13 сентября в 11 субъектах России. В ЯНАО за ЛДПР готовы проголосовать 18% избирателей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного в ЯНАО в июле, после задержания Фургала. При этом на выборах 2015 года партия Владимира Жириновского получила 13,53% голосов (два места в региональном парламенте). В Воронежской области за либерал-демократов готовы отдать голоса около 13% (без учета мнения неопределившихся избирателей), говорится в июльских исследованиях соцслужбы «Ваше мнение» в Воронежской области. А на выборах в 2015 году ЛДПР в регионе получила 6% голосов (одно депутатское кресло).

Протесты в Хабаровске резко повысили рейтинг ЛДПР в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Арест Фургала избиратели восприняли как подтверждение того, что ЛДПР является настоящей, а не карманной оппозицией. Это обусловило рост рейтинга на фоне протестных настроений на фоне экономического кризиса и пандемии COVID-19. У ЛДПР появилась возможность отнять у КПРФ статус второй партии после ЕР во всех регионах», — добавляет инсайдер в федеральном правительстве.

Источник агентства во властных кругах Челябинской области также говорит о росте рейтинга ЛДПР в регионе после хабаровских событий на 10%. По его словам, в 2020 году партия нацелена получить вторую по численности фракцию в заксобрании после «Единой России», опередив традиционно сильных в регионе эсеров, пользующихся поддержкой крупного бизнесмена и депутата Госдумы Валерия Гартунга (на прошлых выборах в СР было пять мест в парламенте, у либерал-демократов — три).

При этом ЛДПР ни в одном из регионов не использует хабаровские протесты и арест Фургала в предвыборной риторике, стараясь сыграть на других преимуществах.

«На фоне слабой кампании КПРФ ЛДПР вполне может занять второе место в облдуме просто за счет большей активности», — считает рязанский политолог Юрий Мостяев. Его коллега из Кургана Сергей Ширяев отмечает, что ЛДПР может получить на выборах-2020 до 20% голосов (вместо стандартных 10-12%) в том числе за счет Жириновского, который возглавил партийный список в облдуму по одному из округов.

По мнению политолога Антона Орлова, на руку ЛДПР также играет сформировавшийся у общества запрос на зрелищность, особо востребованную в период кризиса и пандемии коронавируса. «Никто иной как ЛДПР и Жириновский умеют эту зрелищность давать. Но и элемент влияния Хабаровска [на рост рейтинга либерал-демократов] действительно есть», — признает специалист.

Владимир Жириновский даст людям зрелище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что хабаровские события увеличили узнаваемость ЛДПР среди 18-20-летних избирателей, что важно незадолго до выборов. «Но прямой связи между узнаваемостью и голосованием нет. Этот электорат может просто не прийти на участки», — добавляет эксперт.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ЛДПР не удалось. Агентство направило в партию запрос, ответ на момент публикации не поступил.

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