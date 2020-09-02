3 сентября узнаем, что скрывает МХАТ и послушаем рок-премьеру

Британская рок-группа «Bring Me the Horizon» представляет новый сингл Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В четверг, 3 сентября, начнем с новинок музыкального мира и секретов одного из главных столичных театров. Из рекомендаций URA.RU сегодня узнаете: как сделать из обычного яйца французское блюдо высокой кухни и как стать живописцом. Время всех событий — уральское (+2 к Москве).

Что сделать утром?

Предлагаем начать утро с «завтрака аристократа» — яиц Орсини . Интересная замена обычной яичницы приятно удивит ваших близких. Блюдо, хоть и высокой кухни, но не потребует долгой готовки. Рецепт берет свое начало из дома великого художника-импрессиониста Клода Моне, хотя, доподлинно не известно, кто бы автором задумки. Выбор такого блюда отлично украсит стол, и сделает утро ярче и вкуснее.

Что сделать днем?

Днем прогуляйтесь по ранее закрытым от прессы и съемок местам МХАТа им. Горького. Благодаря тому, что театр несколько десятилетий был недоступен для любопытных глаз, сохранились традиции, язык и атмосфера места. Однако 3 сентября в 12.00 театр на один день откроет свои двери. Вы сможете стать участником уникальной онлайн-экскурсии: увидите старинные декорации, костюмы, зрительные залы и новые пространства и даже подниметесь на крышу театра. Экскурсию проведут худрук Эдуард Бояков и исполнительный директор Татьяна Ярошевская. Для екатеринбуржцев экскурсия будет особенно интересна, ведь Ярошевская много лет возглавляла управление культуры мэрии города.

Либо посетите мастер-класс по живописи от члена «Союза художников России» Дарьи Антоновой. Художник пошагово расскажет и покажет весь процесс работы над живописным произведением.

Что сделать вечером?

Вечером предлагаем сходить на онлайн-выставку нейросетевого искусства . Сервис «Яндекс» собрал несколько тысяч картин, созданных искусственным интеллектом. Произведения написаны в разных жанрах: абстракционизм, кубизм, сюрреализм, экспрессионизм и так далее. Куратором этой галереи стала также нейросеть, но другая. Она отобрала из сотен тысяч картин, те, которые лучше всего описывают слова из четырех больших категорий: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение».

Любителям рока предлагаем оценить новый совместный сингл британской рок-группы «Bring Me the Horizon» и английского певца YUNGBLUD — OBEY. Популярность группе принес их альбом «Sempiternal», а в этом году группа была номинирована на премию «Грэмми»-2020 за лучший рок-альбом «AMO». Премьера сингла состоится в 23:00