Криминальный мир России ждет новая война

На место Зятька претендуют три вора в законе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

После неожиданной гибели в Сургуте вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек, в преступном мире с тревогой ждут начала передела сфер влияния на территории Западной Сибири. Эпоха стабильности, которую смог обеспечить криминальный авторитет в регионе, где он был назначен «смотрящим», после его смерти подошла к концу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к криминальным кругам.

«Прощание с Зятьком состоится в субботу. А хоронить из Сургута его повезут на родину, в Ишим. Проститься с ним приедет весь цвет воровского мира. Он реально является легендой, благодаря которой в Сибири удавалось соблюдать баланс сил в мире криминала», — сообщил инсайдер.

Зятек сидел в тюрьмах, которые котируются для получения статуса вор в законе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Знаток тюремной жизни и писатель Александр Сидоров (Фима Жиганец) согласен с этим мнением. В разговоре с журналистом агентства он назвал Зятька «нэпмановским», то есть классическим вором, который придерживался высоких стандартов, существующих среди этой касты людей. «Он, что называется, прошел Крым, рым, Колыму и Нарым. Имел четыре ходки, в том числе сидел в колонии в поселке Харп, где содержатся опасные преступники. Короновали его в 1992 году воры в законе Джем (Евгений Васин — прим.ред.) и Вова Черный (Владимир Черный — прим.ред.). Зятек постепенно стал очень влиятельным человеком в криминальном мире», — рассказал Сидоров.

Влиятельный югорский политик добавил, что в Сургуте Зятек осел после одной из своих ходов в тюрьму. «В 90-е годы бандитские разборки были привычным делом. В это время здесь на Севере было убито семь или восемь воров в законе. Зятьков смог пройти всю эту мясорубку, и когда стал „смотрящим“, то смог так все выстроить, что вопросы решались без кровавых разборок. По-своему, он был тонким дипломатом».

По данным URA.RU, по воровским традициям окончательное решение о преемнике будет озвучено после 40 дней с момента гибели сургутского вора в законе.

Сейчас на это место рассматриваются три кандидатуры — Раджик Нижневартовский, Ткач Няганский и Гия Свердловский.

«У каждого из них есть преимущества и недостатки. Фаворитом этого списка называют вора в законе Ткача Няганского, в миру Андрея Ткаченко. Он сам из Югры, знает там обстановку не понаслышке. Но он сейчас сидит в зоне и есть версия, что он может получить пожизненный срок как основатель организованной преступной группировки», — сообщил источник, близкий к криминальным кругам.

Раджик Нижневартовский последний раз был осужден за хранение наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседник URA.RU из силовых структур считает, что нельзя сбрасывать со счетов и Раджика Нижневартовского. «Ражидин Михралиев является „смотрящим“ за Нижневартовском. Он недавно освободился из тюрьмы. Но, по имеющейся информации, в ХМАО пока так и не вернулся. И Раджика, и Ткача, кстати, короновал сам Зятек. Для Гии Свердловского (Георгий Акоев — прим.ред.) в этом смысле Западная Сибирь чужой регион. У него хватает своих головняков на Урале. Он единственный вор в законе в Екатеринбурге и находится под пристальным надзором силовиков», — считает инсайдер.

В любом случае, кто бы не стал преемником Зятькова на месте «смотрящего», весь криминальный мир интересует главный вопрос — насколько будет обеспечен безопасный трансфер власти и дальнейший передел сфер влияния. По мнению Фимы Жиганца, за наследие Зятька развернется ожесточенная борьба. «Редко бывает, что в таких ситуациях обходится без конфликтов и жертв. Можно ожидать, что начнется серьезная „замутка“ при дележе такого сочного региона, где есть нефть и много денег», — считает эксперт.

С этим мнением не согласен криминолог Константин Корсаков. Он считает, что будущий передел сфер влияния в криминальном мире Западной Сибири пройдет без заметных конфликтов. «Все уже давно поделено. Сейчас нет таких преступных группировок, как были раньше, с вооружением до зубов. Да и силовики в гораздо большей степени контролируют преступный мир», — считает Косачев.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что после смерти Зятькова будет усилено внимание к преступным лидерам, которые претендуют занять место погибшего вора в законе. «В любом случае, должен появиться новый „смотрящий“. В сам процесс выбора вмешиваться никто не будет. Главное, чтобы процедура передачи власти прошла бескровно», — прокомментировал собеседник агентства.