Челябинские инсайды: олигарх подставил всех

А вы за что будете голосовать? Коллаж URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер уже решил, кто останется в новом правительстве, а с кем придется попрощаться. Один из кандидатов навылет — министр строительства Виктор Тупикин. Кроме того, кураторы областного кабмина усилят контроль за главами муниципалитетов в дни выборов. Последние, в свою очередь, уже ищут оправдания за возможные провалы во время трехдневного голосования.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Решения по отставкам в правительстве готовы

Инсайдеры из резиденции губернатора Алексея Текслера сообщают, что уже готовы все кадровые решения по отставкам и назначениям в правительстве. Текслер еще летом сделал выводы по своим подчиненным, подводя итоги работы за полтора года. На сменщиков отставников уже готовы все бумаги и даже пройдены нужные согласования. Процесс начнется во второй половине сентября. Те, кому придется покинуть коридоры власти, подыскивают новое место работы или подумывают о полном уходе на пенсию. А кое-кто уже нанимает адвокатов, на случай, если после отставок к ним предъявят претензии силовики.

Тупикин уйдет на пенсию

В кулуарах судачат, что на заслуженный отдых вскоре может уйти министр строительства Виктор Тупикин. Он работал в должности 14 лет, еще с тех времен, когда областью руководил Петр Сумин. В последние несколько лет слухи об отставке Тупикина возникают раз в полгода, но он так и оставался в коридорах власти. «На этот раз точно, — уверяют инсайдеры. — Проводят с почетом, несмотря на косяки в провалах по нацпроектам».

«Единой России» поставили планку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» должна получить на выборах в челябинское ЗСО по партийным спискам не менее 45%. Такие вводные, по словам инсайдеров, поставил перед партией областной штаб. Причем, если для крупных городов региона это, что называется, нижняя планка, то для сельских территорий KPI установлен выше 65%. В борьбу за показатели, как считают сторонники губернатора Алексея Текслера, должны включиться все кандидаты-единороссы, как одномандатники, так и списочники. К одномандатникам особые требования. Они должны вести на избирательные участки своих сторонников не только, чтобы получить голоса за себя, но и за «ЕР».

За главами в области будут следить

Все сотрудники управления внутренней политики (УВП) областного правительства выехали вечером в четверг в территории, которые они курируют. Как утверждают инсайдеры, представители УВП будут оставаться в муниципалитетах все три дня голосования на выборах в ЗСО и органов местного самоуправления. То есть до позднего вечера воскресенья. Кураторам предстоит проследить за ходом выборов и, самое важное, за главами на местах. Глав в первую очередь волнуют местные муниципальные кампании, и чиновники от области присмотрят, чтобы те не проявляли излишнюю активность и не пытались влезать в сам выборный процесс.

Мякуш рассказал, когда лучше голосовать

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что единороссы на местах убеждают своих сторонников прийти на выборы именно в пятницу и субботу, не дожидаясь 13 сентября, последнего дня голосования. Инсайдеры ссылаются на вводные от секретаря регионального отделения «Единой России», спикера челябинского ЗСО Владимира Мякуша. Якобы он заявил, что именно по этому критерию губернатор Алексей Текслер будет оценивать вклад партийцев в общий результат выборов. По мнению инсайдеров, некий резон в этом есть. Подводя итоги кампании, с раскладкой по трем дням можно будет более или менее точно определить эффективность регионального отделения «ЕР» в деле, а не на словах. Да и работа единороссов в территориях станет понятней.

Из-за погоды придется оправдываться…

Вводные активизировать процесс именно в первые дни выборов не случайны. Некоторые кандидаты и главы на местах уже договариваются между собой, как будут объясняться перед областью за провалы, если таковые случатся. Попытка оправдаться сведется к тому, что 12 и 13 сентября пришлись на последние теплые выходные. Все сторонники партии и губернатора, якобы разъехались убирать урожай и на озера — понежиться под уходящим солнцем. Поэтому до избирательных участков люди, проявив гражданскую несознательность, могут не дойти.

…но свалить неудачи на погоду не получится

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник в ближнем окружении губернатора Алексея Текслера сообщает, что глава региона не примет оправдания за провалы с попыткой свалить на теплую погоду. Текслер уже в курсе будущих возможных «отмазок». Сначала губернатор рассердился. Потом подумал и решил сам проголосовать утром в пятницу, а не в воскресенье, как делал это, например, в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Наблюдатели увидели в этом отчетливый сигнал первого лица региона всем соратникам и главам — делай как я, а не пытайся увильнуть от ответственности за результат.

В «дочках» сменят руководителей

Серия отставок ожидается на уровне заместителей министров сразу в нескольких ведомствах. Но самые большие перестановки будут в областных госпредприятиях и госучреждениях, подведомственных министерствам. Руководители министерских «дочек» как правило не публичны, но от их работы многое зависит, в том числе и эффективность министерств. Смена кадров ожидается чуть ли не во всех сферах — начиная от соцблока, заканчивая экономикой.

Партия «За правду!» переигрывает

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщают инсайдеры, в Москве крайне не довольны поведением эмиссаров партии «За правду» в регионах в целом, и в Челябинске в частности. Эмиссары всерьез пытаются командовать первыми лицами регионов, ссылаясь на распоряжения от президентской администрации. Хотя таких распоряжений, особенно в отношениях с губернаторами, по словам инсайдеров, быть не могло. А в Челябинске руководители регионального отделения партии писателя Захара Прилепина на выборах в заксобрание региона ведут двойную игру. С одной стороны губернатору Алексею Текслеру было обещано не выходить за пределы своей «ура-патриотической» ниши. По факту же на последней неделе соратники писателя присоединились к коллективному жесткому «мочилову» «Единой России» и, как следствие, задели лидера предвыборного списка Текслера. Как сообщают инсайдеры, столь откровенное нарушение стартовых договоренностей переполнило чашу терпения и в Челябинске, и в Москве. Говорят, что партия уже начинает терять очки и может быть исключена из кремлевских проектов.

Соратники Прилепина пугают мэров

По словам инсайдеров, «заправдинцы» уже выходят на глав муниципалитетов и председателей территориальных избиркомов. Обещают им хорошие компенсации, если по итогам выборов в ЗСО удастся преодолеть барьер в 5% и получить хотя бы один мандат. При этом глав и руководителей ТИК пугают репрессиями из федерального центра и другими всеми возможными и невозможными карами, если барьер преодолеть не удастся. Шокированные мэры начинают жаловаться в область, их успокаивают, что бояться нечего.

Олигархи чистят кадры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Раздел активов между челябинскими бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым перешел в новую стадию. Теперь, когда бизнес-развод оформлен юридически, началась кадровая зачистка. На предприятиях, что достались Аристову, избавляются от менеджеров, которые считались людьми Антипова. То же само происходит и в бизнес-структурах Антипова, где вычищают людей Аристова. Это абсолютно непубличный процесс и стороны тихо договорились расставаться с кадрами миром. Чтобы не было повода для судебных исков, жалоб в трудовую инспекцию и так далее. Незачем, мол, привлекать внимание СМИ.

Аристов подставил власть

Говорят, что история с закрытием мясного цеха «Ариант» в Миассе вызывала большее раздражение в губернаторской резиденции. С одной стороны, с рабочими местами в Миассе неплохо, здесь один из самых низких уровней безработицы в регионе. С другой Миасс и без того проблемный в политическом плане город, и такие демарши не идут в плюс властям, да еще в канун выборов. И, самое главное, были нарушены все требования трудового законодательства, центры занятости вовремя не уведомили. Короче говоря, владелец «Арианта» Александр Аристов подставил всех. К слову, это еще и косяк его зятя, Александра Кретова, который сейчас руководит активами своего тестя. А учитывая, какую шикарную свадьбу Аристовы устроили для своей внучки, ситуация в Миассе, где людей выгоняют на улицу, выглядит совсем плохо.

Челябинские элиты остались без салюта

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские элиты огорчились, когда узнали, что мэр Наталья Котова отменила торжественный прием по случаю Дня города. Банкета не будет из-за коронавируса. Ранее на торжество приходили депутаты гордумы, чиновники и бизнесмены. И, говорят сплетники, участники банкетов до сих пор звонят в мэрию и спрашивают, когда же будет прием. Узнав, что банкет отменен, челябинские элиты чаще всего задаются вопросом: как же теперь смотреть салют по случаю Дня города. «VIP привыкли любоваться салютом с террасы ресторана „Мегаполисе“, выходящей на набережную Миасса. Даже в прошлом году, когда собирались в „Малахите“, можно было смотреть за происходящим прямо с площадки перед рестораном», — говорят в кулуарах. Теперь, судачат слухачи, высокопоставленные челябинцы огорчены — их лишили и банкета, и салюта.

Ларин взял кредит

Участники выборов в Калининском округе №12 рассказывают, что кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ларин якобы взял кредит на выборы. Как полагают инсайдеры, он несколько недооценил траты на кампанию, и теперь остался должен членам штаба во главе с политтехнологом Сергеем Жигалиным. Чтобы рассчитаться со всеми, кто помогал ему во время выборов, кредит и понадобился.

Айбулатову поставили «черную метку»

Над главой Верхнеуральского района Сергеем Айбулатовым сгущаются черные тучи. Слишком много вопросов накопилось, говорят инсайдеры. Начиная от мелких, вроде несоблюдения мер санитарной безопасности в администрации, от чего заболел коронавирусом сам глава. Заканчивая более серьезными, например, попыткой построить школу близ скотомогильника. Формально полномочия у Айбулатова истекают в марте. Но может случиться так, что областные власти потребуют, чтобы он ушел в отставку уже после выборов. Его единственный шанс сохраниться — показать успешный результат на выборах.

Члены группировки «Турбазовские» могут стать депутатами

Инсайдеры в Миассе рассказывают — дело идет к тому, что, как минимум, два представителя местной преступной группировки «Турбазовские» получат мандаты депутатов горсобрания. В первую очередь речь идет об уже судимом Владимире Мурашкине, деловом партнере Сергея Чащина — лидера «Турбазовских», отбывающего срок за заказные убийства. По слухам, тесные связи с группировкой и у предпринимателя Евгения Бердникова. Во всяком случае, бизнес-связи точно пересекаются, а сам Бердников может стать депутатом. Впервые за всю историю Миасса «Турбазовские» могут стать народными избранниками.

В Златоусте исчез выставочный зал

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четвертом по величине городе Челябинской области Златоусте больше нет выставочного зала. Прежний пришел в негодность, его нужно капитально ремонтировать или сносить и строить новый. Есть небольшой частный, но он постоянно занят и проводить общегородские выставки по сути негде. Как рассказывают инсайдеры, было несколько заявок от творческих союзов, которые готовы были взять старое помещение отремонтировать или построить новое на его месте. Нашлись инвесторы, что предлагали на первом этаже оставить выставочный зал, на втором — разместить коммерческие помещения. Но экс-мэр Вячеслав Жилин решил по-своему. Люди из его окружения, как полагают инсайдеры, нашли какого-то бомжа, который выступил номинальным учредителем ООО, оно получило банковский кредит и за копейки выкупило помещение. Город остался без крупных выставок. А новые собственники, предположительно из окружения Жилина, ищут среди федеральных торговых сетей арендаторов на помещение.

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