Путина ждут в трех городах УрФО этой осенью

В конце сентября — начале октября Владимир Путин может посетить три региона УрФО Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Регионы Урала готовятся к большому осеннему туру президента России Владимира Путина. Поездка может стать самой масштабной после введения карантинных мер в стране и если состоится, будет символизировать победу страны над COVID-19. Политическая ценность события огромна — оно возвращает главу государства к докарантинным методам управления.

Свердловские власти готовятся к визиту президента Путина в Екатеринбург в начале октября, рассказал URA.RU местный госслужащий, знакомый с ходом подготовки. По его словам, на это время в столице Урала запланировано заседание президентского совета по спорту с участием главы государства. Впервые информация о мероприятии в Екатеринбурге звучала еще в июне, тогда помощник президента РФ Игорь Левитин говорил, что все зависит от ситуации с коронавирусом.

В Екатеринбурге президент может провести большое совещание по спорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сейчас источник URA.RU сообщил, что, несмотря на сохраняющуюся угрозу инфекции, «пока все актуально». Другой инсайдер подтверждает это: на 14 сентября у свердловского губернатора Евгения Куйвашева была запланирована ВКС рабочей группы по подготовке заседания совета по спорту. Ожидается, что на президентском совещании в Екатеринбурге будет обсуждаться проект стратегии развития спорта до 2030 года.

В случае проведения мероприятия, представительство федералов в Екатеринбурге будет масштабным. В состав членов совета кроме Путина и Левитина входят еще 38 различных управленцев и спортивных функционеров, например: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель правления АО «Газпром» Алексей Миллер, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Президент Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в 2019 году Фото: Kremlin.ru

Одним только советом по спорту программа президента Путина в Екатеринбурге может не ограничиться, говорят местные чиновники. Источник URA.RU в свердловской власти сообщил, что главу государства по-прежнему ждут на форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в «Екатеринбург — Экспо» также в октябре (точная дата не называется). За свою 11-летнюю историю «Россия — спортивная держава» проходил восемь раз: Казань (2009), Москва (2010), Саранск (2011), Якутск (2012), в 2014 (Чебоксары), 2016 (Ковров), 2018 (Ульяновск) и Нижний Новгород (2019). Судя по сайту Kremlin.ru, после того, как Путин переизбрался в президенты в 2012 году он не пропустил ни одного форума.

Осенью президента ждут не только в Свердловской области, но и в Тюменской. В июле вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что Путин посетит Тобольск. Туда его пригласила компания «Сибур» на открытие крупнейшего нефтехимического комплекса в стране — «Запсибнефтехим» (площадь равна 736 футбольным полям).

Источники URA.RU в регионе сообщили, что по самым свежим данным вероятная дата поездки президента в Тобольск — 28 сентября.

«Мероприятие в Тобольске ожидается несмотря на то, что „Тюменский нефтегазовый форум“ [22-24 сентября] в Тюмени так и не попал в график президента [об этом ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков]», — добавил инсайдер.

Площадь «Запсибнефтехим» равна 736 футбольным полям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Еще одну остановку во время поездки по Уралу президент может совершить в Челябинской области, полагает собеседник URA.RU в местной власти. В августе в СМИ просочилась информация о том, что глава государства приедет на Южный Урал, чтобы поздравить с 75-летием госкорпорацию Росатом. Здесь в Озерск расположен один из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов — объединение «Маяк». При этом источник агентства в корпорации рассказал URA.RU о слухах, что «Владимир Путин может посетить любое из местных предприятий», в том числе в Снежинске и Трехгорном, а до поездки вероятно осталосьеще «минимум две недели».

С начала действия карантинных мер в России (30 марта), Путин совершил одну поездку в Ржев (30 июня) и две поездки в Крым (20 июля и 27 августа). Но планируемый тур по Уралу куда значительнее, поскольку сигнализирует, что президент возвращается к «доковидному» стилю управления страной, согласился разговоре с URA.RU доктор политических наук Сергей Черняховский. «Интенсивность поездок в последние месяцы была значительно снижена, но период карантина закончился. Президент возобновляет общение со страной в своем стиле. Поездки это не только его работа, это потребность в неформальном общении с жителями», — сказал агентству Черняховский.

Если поездка Путина по Уралу состоится, то для всей страны она будет символизировать победу над ковидом, считает политолог Владимир Климанов: «Пока президент проводит заседания и встречи по ВКС, он задает аналогичную рамку поведения для наблюдателей. Такая большая поездка даст населению новый импульс и станет сигналом о том, что пандемия идет на спад».

Политолог Дмитрий Солонников добавил, что президенту Путину важно вернуться к жизни «за пределами Садового кольца», чтобы быть вместе с жителями остальных субъектов. «Вспомним поездки Путина на тот же УВЗ [в 2012 и 2018 году], как он выступал. Это важная демонстрация того, что президент включен в проблемы, которые есть на предприятиях и в субъектах», — пояснил агентству Солонников.

Журналист URA.RU отправил запросы в пресс-службы зампредседателя президентского совета по спорту, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Минспорта РФ, компании «Сибур», форума «Россия — спортивная держава», Росатома. Ответы пока не поступили.