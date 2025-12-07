Чемпион Владислав Ковалев вылетел в Екатеринбург на турнир RCC 24
Именитого бойца сопрововждает его команда
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Чемпион лиги смешанных единоборств Владислав «Белаз» Ковалев вылетел в Екатеринбург для участия в турнире RCC 24. Об этом боец сообщил в ролике, опубликованном промоушеном соревнования.
«Пришло время. Вылетаем в Екатеринбург. <...> Пока не полный состав, остальные прилетят чуть попозже. Потому что сейчас начинается медианеделя, сгонка веса и, соответственно, все самое интересное», — заявил Белаз на видео.
В пятницу, 12 декабря, Ковалева ждет защита титула в поединке против экс-чемпиона Fight Nights и бывшего бойца UFC Армена «Супермена» Петросяна. По статистике FightMatrix на середину сентября, Белаз входит в топ-50 сильнейших ММА-бойцов мира в среднем весе, занимая 42 строчку рейтинга.
URA.RU уже писало, что RCC 24 пройдет 12 декабря на крупнейшей спортивной площадке Екатеринбурга — «УГМК-Арене», которая вмещает до 12 тысяч зрителей. Еще одним знаковым событием вечера станет бой непобежденного Ивана Штыркова против чемпиона Bellator Валентина Молдавского.
