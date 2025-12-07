Пермь засияет по-новому: кто преобразит центр города за 210 млн рублей

В рамках проекта подрядчик не только проведет пусконаладочные работы, но и разработает, согласует с заказчиком и запрограммирует не менее 14 сценариев подсветки. Они будут приурочены к ключевым городским праздникам, включая Новый год, День Победы, День России и День города. Отдельной строкой прописан повседневный режим. Работы должны начаться 15 декабря и завершиться 25 июня.