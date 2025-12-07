Логотип РИА URA.RU
Пермь засияет по-новому: кто преобразит центр города за 210 млн рублей

В Перми выбрали подрядчика по обустройству подсветки фасадов зданий
08 декабря 2025 в 03:10
Цвета подсветки дожен меняться в зависимости от повода

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

АО «ЭР-Телеком Холдинг» стало подрядчиком по обустройству архитектурной подсветки фасадов зданий на центральных улицах Перми — Ленина, Сибирской и Красновишерской. Итоги аукциона подведены на портале ЕИС «Закупки».

«Итоговая цена контракта: 210 млн рублей, что на 7,2 млн рублей ниже начальной стоимости. Победить торгов: АО „ЭР-Телеком Холдинг“. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — указано на сайте.

В рамках проекта подрядчик не только проведет пусконаладочные работы, но и разработает, согласует с заказчиком и запрограммирует не менее 14 сценариев подсветки. Они будут приурочены к ключевым городским праздникам, включая Новый год, День Победы, День России и День города. Отдельной строкой прописан повседневный режим. Работы должны начаться 15 декабря и завершиться 25 июня.

