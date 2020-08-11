Владимир Якушев решил провести часть отпуска в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев проверит готовность Тобольска к приезду президента России Владимира Путина, который запланирован на сентябрь. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее глава Минстроя Якушев в эфире одной из радиостанций заявил о том, что решил часть отпуска провести в Тюмени.

«Владимир Якушев планирует приехать в Тобольск буквально на один день. Министр проведет негласную проверку готовности города к осеннему приезду Владимира Путина. Этот визит сложно назвать рабочим, поскольку формально Якушев находится в отпуске», — заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он отметил, что, в частности, Якушева интересует ход работ по реставрации главного городского архитектурного памятника — Тобольского кремля. Ранее URA.RU писало о том, что из-за приезда Путина сроки сдачи объекта сместились на несколько месяцев.

Владимир Путин планирует приехать в Тобольск на совещание по развитию нефтегазохимии. По информации агентства, на время визита главы государства, город могут временно закрыть для въезда и выезда.