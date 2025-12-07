Ямал стал лидером РФ по доступности покупки автомобиля

На Ямале почти 60% семей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью 1,3 млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале 57,8% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью в среднем 1,3 миллиона рублей. По этому показателю округ стал лидром страны. Такие данные озвучили аналитики РИА Новости, проанализировав показатели 2025 года.

«Эксперты изучили показатели в регионах и определили доли семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей). Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%», — сообщается в исследовании.