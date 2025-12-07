Ямал стал лидером РФ по доступности покупки автомобиля
На Ямале почти 60% семей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью 1,3 млн
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Ямале 57,8% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью в среднем 1,3 миллиона рублей. По этому показателю округ стал лидром страны. Такие данные озвучили аналитики РИА Новости, проанализировав показатели 2025 года.
«Эксперты изучили показатели в регионах и определили доли семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей). Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%», — сообщается в исследовании.
Эксперты отмечают, что лидирующие регионы отличаются высокими зарплатами. Также Ямал занял первое место и в сегменте более дорогих авто. Так в округе 29,1% семей может купить и содержать автомобиль стоимостью 2,9 миллиона рублей. Вторую строчку рейтинга заняла Чукотка, а третью — Магаданская область.
