В Нижнем Тагиле девушку избили и ограбили после отказа познакомиться

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) молодая девушка подверглась нападению и была ограблена после того, как отказалась знакомиться с группой молодых людей у ночного клуба. Пострадавшая сообщила, что получила удар по лицу, а ее сумка с документами, ключами и банковскими картами была похищена нападавшими.

Девушка с подругами ждала такси, когда подошли несколько молодых людей и настойчиво предлагали познакомиться. «Они получили вежливый отказ. После этого к нам подошли еще двое мужчин. Эти были еще более хамоваты и настойчивы. <...> Их недвусмысленные предложения уехать с ними становились все агрессивнее. Потом и вовсе началась потасовка. Уму непостижимо, что из-за банального отказа ехать с незнакомцами неизвестно куда вот так могут в Нижнем Тагиле просто взять и избить беззащитную женщину», — цитирует пострадавшую telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».