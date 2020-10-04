Российские губернаторы будут увольнять мэров

Закон, принятый после изменения Конституции, позволит губернаторам увольнять мэров Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские губернаторы получат право увольнять мэров в связи с утратой доверия. Об этом URA.RU сообщил источник в федеральном правительстве. Соответствующий законопроект, основывающийся на поправках к Конституции РФ, будет внесен в Госдуму уже в ноябре. Эксперты предполагают, что в перспективе главы регионов смогут даже назначать мэров.

Одна из поправок к ст. 132 главного закона страны, принятая на общероссийском голосовании 1 июля, гласит: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». В первоначальном варианте Конституции, принятом в 1993 году, местная власть была объявлена независимой от власти региональной.

В Госдуме законопроекта еще не видели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам инсайдера, поправка предполагает широкий способ ее применения в законодательстве. «Профильный комитет Госдумы предлагает расширить полномочия муниципалитетов. Однако в администрации президента склоняются к объединению 131 и 79 федеральных законов — о местном самоуправлении и госслужбе. Фактически это означает ликвидацию местного самоуправления и закрепление за губернаторами права увольнять мэров в связи с утратой доверия», — рассказал собеседник агентства.

Председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы Алексей Диденко в разговоре с URA.RU подтвердил, что новый законопроект в случае его принятия расширит возможности губернаторов по досрочному прекращению полномочий глав муниципалитетов. «По каким именно критериям — будет прописано в документе. Мы его еще не видели, он готовится рабочей группой во главе с [сопредседателем рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию] Павлом Крашенниковым. Дозвониться до Крашенинникова агентству не удалось.

По мнению старшего сотрудника Института социологии РАН Романа Петухова соответствующая поправка к Конституции может трактоваться довольно широко, вплоть до отмены прямых выборов мэров.

Эксперт отмечает, что в России уже сложился устойчивый тренд на фактическую отмену выборности глав муниципалитетов. В большинстве регионов перешли на систему, когда мэров назначает конкурсная комиссия. Причем только половину ее членов составляют муниципальные депутаты, вторая назначается региональной властью. «Возможно, ситуацию доведут до полного логического конца, закрепив конкурсный способ как единственный», — предполагает специалист.

Кандидатуры мэров возможно будет предлагать власть — по аналогии с непрямыми выборами губернаторов ЯНАО и ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Второй вариант, который рассматривает Петухов, это — усиление роли губернских властей в определении кандидатур на кресло мэра. «Возможно, будет предложен новый вариант по аналогии с тем, который предполагает, что кандидатов на пост главы некоторых регионов (в частности, ХМАО и ЯНАО — прим. ред.) заксобраниям предлагает президент России. Думаю, что если это будет реализовано, то на уровне столиц субъектов, городских округов, районов и муниципальных округов. Для каждого села кандидатов предлагать не будут — из-за кадрового дефицита», — считает эксперт.

Специалист по региональной политике Виталий Иванов вспоминает, норма о независимости мэров от глав субъектов была внесена федералами в Конституции для того, чтобы противопоставить сильных глав муниципалитетов излишне независимым губернаторам 90-х годов. «В нулевые региональный уровень власти оказался федералами подмят под себя. И какая-то необходимость в противовесе в виде сильных мэров отпала», — замечает он.

Поправка в Конституцию и будущий законопроект, по мнению эксперта, лишь восстанавливает разорванную в 90-е вертикаль власти. «Принципиально для муниципалитетов ничего не меняется. Проблему прямых выборов мэров федералы решили уже давно. Они просто убирают вражды между муниципалами и губернаторами», — резюмирует Иванов.