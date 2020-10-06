Путин определил сценарий выборов 2021 года

Президент России Владимир Путин изменил расклад сил в борьбе парламентской оппозиции и новых партий. После осенних выборов 2020 года устойчивость КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказалась под вопросом, и они столкнулись с угрозой оттока кадров к конкурентам. На встрече с лидерами фракций Госдумы глава государства ответил на тревоги старых партий.
Речь президента на встрече с лидерами фракций Госдумы («Единая Россия» — Сергей Неверов, КПРФ — Геннадий Зюганов, ЛДПР — Владимир Жириновский, «Справедливая Россия» — Сергей Миронов) была максимально комплементарной. Свое выступление Путин начал со слов, что «парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы».
Затем президент зафиксировал успех политических организаций на прошедших осенних выборах: «По стране прошло более девяти тысяч избирательных кампаний разных уровней. Свыше 20 партий и объединений провели своих кандидатов на выборные должности, но результаты партий так называемой первой четверки, конечно, самые высокие. Хочу поздравить вас и ваших соратников с такой оценкой со стороны общества».
Президент был благосклонен к парламентской оппозиции, когда заговорил о принятых поправках в Конституцию. Глава государства заметил, что партии и их депутаты порой занимали критическую позицию к изменениям, но «это совершенно нормально и правильно». Позднее в закрытой части совещания Путин обсудил с лидерами фракций и перенос Единого дня голосования в 2021 году. «Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей [проведение выборов в сентябре] — удобнее всего», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее ходили слухи, что в 2021 году региональные выборы будут перенесены с осени на весну, а голосование за кандидатов в Госдуму останется на сентябрь. Разделение двух кампаний могло ослабить старые оппозиционные партии, играющие на совмещении региональной и федеральной повесток, писало URA.RU, предсказывая сохранение выборов осенью.
Одновременно по статусу парламентской оппозиции бил успех малых партий на выборах 2020 года («Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива»), которые завоевали места в региональных парламентах и получили право баллотироваться в Госдуму в 2021 году по упрощенной процедуре.
В результате региональные политики, которые хотят попасть в ГД, оказались перед выбором: стоит вкладываться в новые партии или в старые, рассказал URA.RU опытный аппаратчик из регионального отделения одной из партий.
Парламентская оппозиция транслировала тревогу даже за несколько часов до встречи лидеров фракций с Путиным. Утром 6 октября секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что «один из „центров силы“ в АП РФ » несколько месяцев ведет атаку на КПРФ, «объявив что партия теперь находится „вне системы“». Но на встрече с лидерами фракций ГД президент говорил обо всех парламентских партиях, не останавливаясь на каждой.
Положительные оценки, которые получили старые партии от президента, политолог Сергей Маркелов считает важным сигналом для политтусовки о дальнейших перспективах КПРФ, ЛДПР и СР. «Негатив и скептические отношения к партиям существуют уже давно, и у президента был выбор, что о них сказать. Он решил все-таки заявить о том, что олдскульные партии играют опорную политическую роль, — сказал агентству политолог Маркелов. — Это сигнал о том, что на уровне федеральных структур их прессовать не будут, что президент видит их в дальнейшем на политическом ландшафте страны».
По мнению политолога, президент не позволяет разрушить старые партии, чтобы не нарушить баланс сил в политической системе, который делает ее управляемой. При этом перспективы новых малых партий, которые, как считается, создавались для влияния на парламентскую оппозицию, остаются туманными. Политолог Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU заявил, что «новым политическим проектам еще только предстоит продемонстрировать свою ценность для региональных элитных групп».
Политолог Сергей Поляков считает, что на выборах в Госдуму 2021 года новым партиям будет тяжелее конкурировать с опытными конкурентами. «Минувшей осенью админресурс способствовал прохождению малых партий в региональные парламенты, чтобы они могли выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Теперь задача по повышению конкуренции на выборах 2021 года выполнена. Поэтому таких преференций для малых партий уже не будет», — сказал URA.RU Поляков.
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