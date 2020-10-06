Путин определил сценарий выборов 2021 года

Владимир Путин определил основу парламентской оппозиции Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин изменил расклад сил в борьбе парламентской оппозиции и новых партий. После осенних выборов 2020 года устойчивость КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказалась под вопросом, и они столкнулись с угрозой оттока кадров к конкурентам. На встрече с лидерами фракций Госдумы глава государства ответил на тревоги старых партий.

Речь президента на встрече с лидерами фракций Госдумы («Единая Россия» — Сергей Неверов, КПРФ — Геннадий Зюганов, ЛДПР — Владимир Жириновский, «Справедливая Россия» — Сергей Миронов) была максимально комплементарной. Свое выступление Путин начал со слов, что «парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы».

Встреча президента с лидерами фракций проходила по ВКС Фото: Kremlin.ru

Затем президент зафиксировал успех политических организаций на прошедших осенних выборах: «По стране прошло более девяти тысяч избирательных кампаний разных уровней. Свыше 20 партий и объединений провели своих кандидатов на выборные должности, но результаты партий так называемой первой четверки, конечно, самые высокие. Хочу поздравить вас и ваших соратников с такой оценкой со стороны общества».

Президент был благосклонен к парламентской оппозиции, когда заговорил о принятых поправках в Конституцию. Глава государства заметил, что партии и их депутаты порой занимали критическую позицию к изменениям, но «это совершенно нормально и правильно». Позднее в закрытой части совещания Путин обсудил с лидерами фракций и перенос Единого дня голосования в 2021 году. «Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей [проведение выборов в сентябре] — удобнее всего», — цитирует Путина ТАСС.

Коммунисты прямо перед встречей с Путиным жаловались на давление на партию. Но поддержку получили все парламентские объединения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее ходили слухи, что в 2021 году региональные выборы будут перенесены с осени на весну, а голосование за кандидатов в Госдуму останется на сентябрь. Разделение двух кампаний могло ослабить старые оппозиционные партии, играющие на совмещении региональной и федеральной повесток, писало URA.RU, предсказывая сохранение выборов осенью.

Одновременно по статусу парламентской оппозиции бил успех малых партий на выборах 2020 года («Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива»), которые завоевали места в региональных парламентах и получили право баллотироваться в Госдуму в 2021 году по упрощенной процедуре.

В результате региональные политики, которые хотят попасть в ГД, оказались перед выбором: стоит вкладываться в новые партии или в старые, рассказал URA.RU опытный аппаратчик из регионального отделения одной из партий.

Парламентская оппозиция транслировала тревогу даже за несколько часов до встречи лидеров фракций с Путиным. Утром 6 октября секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что «один из „центров силы“ в АП РФ » несколько месяцев ведет атаку на КПРФ, «объявив что партия теперь находится „вне системы“». Но на встрече с лидерами фракций ГД президент говорил обо всех парламентских партиях, не останавливаясь на каждой.

Новые партии на выборах в 2021 году будут конкурировать с оппозиционными гигантами без поблажек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Положительные оценки, которые получили старые партии от президента, политолог Сергей Маркелов считает важным сигналом для политтусовки о дальнейших перспективах КПРФ, ЛДПР и СР. «Негатив и скептические отношения к партиям существуют уже давно, и у президента был выбор, что о них сказать. Он решил все-таки заявить о том, что олдскульные партии играют опорную политическую роль, — сказал агентству политолог Маркелов. — Это сигнал о том, что на уровне федеральных структур их прессовать не будут, что президент видит их в дальнейшем на политическом ландшафте страны».

По мнению политолога, президент не позволяет разрушить старые партии, чтобы не нарушить баланс сил в политической системе, который делает ее управляемой. При этом перспективы новых малых партий, которые, как считается, создавались для влияния на парламентскую оппозицию, остаются туманными. Политолог Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU заявил, что «новым политическим проектам еще только предстоит продемонстрировать свою ценность для региональных элитных групп».

Политолог Сергей Поляков считает, что на выборах в Госдуму 2021 года новым партиям будет тяжелее конкурировать с опытными конкурентами. «Минувшей осенью админресурс способствовал прохождению малых партий в региональные парламенты, чтобы они могли выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Теперь задача по повышению конкуренции на выборах 2021 года выполнена. Поэтому таких преференций для малых партий уже не будет», — сказал URA.RU Поляков.