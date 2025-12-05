Логотип РИА URA.RU
Пермяки вынуждены часами ждать свои рейсы из-за задержек. Скрин

05 декабря 2025 в 05:31
Всего задержали пять рейсов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Большое Савино ночью 5 декабря сразу несколько самолетов на вылет и прилет задерживаются. Опоздания доходят до трех часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейс «Победы» в Москву DP-569 вместо 04:35 5 декабря вылетит с опозданием в полтора часа. Самолет UVT aero в Горно-Алтайск вместо 8 утра покинет Пермь лишь в 10:40.

Еще один рейс UVT aero, но уже из Казани в Пермь задерживается более чем на 3 часа. Опозданием в 30 минут отметились самолеты из Минеральных вод и Санкт-Петербурга.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.

1/2

Фото: онлайн-табло Большое Савино

