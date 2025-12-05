У жителя Курганской области подожгли сено в тюках
В курганском селе подожгли сено
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Далматовском округе Курганской области у сельчанина подожгли сено в тюках. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.
«В селе Белоярка 1-я Далматовского округа полыхало сено в тюках и хозяйственная постройка. Предварительная причина: поджог. Огонь тушили десять специалистов и четыре единицы техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС сообщало о серии похожих инцидентов в Курганской области. В селе Боровлянка Белозерского округа пожарные тушили нежилой дом, который, по предварительным данным, также подожгли, а до этого в Сафакулевском округе из-за поджога загорелся жилой дом площадью 80 квадратных метров.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!