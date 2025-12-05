У жителя Курганской области подожгли сено в тюках

В курганском селе подожгли сено Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Далматовском округе Курганской области у сельчанина подожгли сено в тюках. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

«В селе Белоярка 1-я Далматовского округа полыхало сено в тюках и хозяйственная постройка. Предварительная причина: поджог. Огонь тушили десять специалистов и четыре единицы техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.