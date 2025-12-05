Рейсы в Турцию и Египет были полностью отменены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кольцово отменили два рейса в популярные курорты. Самолеты не полетят в Трабзон (Турция) и Шарм-эль-Шейх (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейс UJ-722D компании AlMasria Airlines в Трабзон должен был покинуть столицу Урала в 03:25 5 декабря. По неизвестной причине рейс был отменен. То же самое коснулось самолета в Шарм-эль-Шейх.

Еще один рейс, но уже внутри России, екатеринбуржцам придется ждать более суток. Самолет Rusline в Нарьян-Мар перенесли на 29 часов. Вместо полудня 4 декабря рейс отправится в небо вечером 5 декабря.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиакомпаний. Ответ будет опубликован, как только поступит.