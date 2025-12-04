На Ямале тысячи семей бойцов получили компенсацию за проезд

На Ямале мера поддержки для бойцов продлена и на 2026 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО с начала 2025 года около 1700 семей участников СВО воспользовались выплатами за проезд, как одной из мер поддержки бойцов. Об этом власти округа сообщили в соцсети.

«Около 1700 человек из семей бойцов СВО получили компенсацию за проезд в этом году», — сообщается на сайте окружных властей. Отмечается, что мера поддержки будет действовать и в 2026 году.