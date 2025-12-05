В районе Тюменской области в два раза выросла пропускная способность ЛЭП

Специалисты обновили 18 километров проводов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижнетавдинком районе Тюменской области реконструирована линия электропередач. Как сообщает компания «Россети Тюмень», пропускная способность энергообъекта выросла в два раза.

«Системообразующая ТСО завершила реконструкцию ключевого энергообъекта в Нижнетавдинском районе. Для повышения качества и надежности электроснабжения жителей системообразующая сетевая компания почти в два раза увеличила пропускную способность ЛЭП», — сообщается в telegram-канале электросетевой компании.