В районе Тюменской области в два раза выросла пропускная способность ЛЭП

05 декабря 2025 в 05:11
Специалисты обновили 18 километров проводов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижнетавдинком районе Тюменской области реконструирована линия электропередач. Как сообщает компания «Россети Тюмень», пропускная способность энергообъекта выросла в два раза.

«Системообразующая ТСО завершила реконструкцию ключевого энергообъекта в Нижнетавдинском районе. Для повышения качества и надежности электроснабжения жителей системообразующая сетевая компания почти в два раза увеличила пропускную способность ЛЭП», — сообщается в telegram-канале электросетевой компании.

Воздушная линия проходит на территории 15 СНТ и деревни Штакульская. Всего было заменено 18 километров проводов и установлено 200 новых опор. Также для стабилизации и поддержания напряжения, специалисты установили два пункта автоматического регулирования.

