В районе Тюменской области в два раза выросла пропускная способность ЛЭП
Специалисты обновили 18 километров проводов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нижнетавдинком районе Тюменской области реконструирована линия электропередач. Как сообщает компания «Россети Тюмень», пропускная способность энергообъекта выросла в два раза.
«Системообразующая ТСО завершила реконструкцию ключевого энергообъекта в Нижнетавдинском районе. Для повышения качества и надежности электроснабжения жителей системообразующая сетевая компания почти в два раза увеличила пропускную способность ЛЭП», — сообщается в telegram-канале электросетевой компании.
Воздушная линия проходит на территории 15 СНТ и деревни Штакульская. Всего было заменено 18 километров проводов и установлено 200 новых опор. Также для стабилизации и поддержания напряжения, специалисты установили два пункта автоматического регулирования.
