Во что вкладывать деньги в кризис-2020

URA.RU провело круглый стол. Эксперты дали оценку текущей экономической ситуации и озвучили опасения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис в России

Несмотря на снижение доходов населения, в Свердловской области не фиксируется критичное снижение оборота розничной торговли, наблюдается рост вкладов в банках. Экономика демонстрирует устойчивость, но при этом сохраняется повышенная тревожность. Об этом заявил министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов.

В Свердловской области не фиксируется спад покупательской способности, заявил министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сформировались иные экономические условия, обусловленные временной безработицей, снижением доходов населения, потерей оборотных средств бизнесом. Но все это смягчено антикризисными мерами. Те же пособия — это вливания в экономику, поэтому, наверное, мы не видим такого спада покупательской способности. Фиксируется рост объемов заемщика. Люди пошли в банки, они берут кредиты, льготную ипотеку. Вроде бы и кризис, но с точки зрения экономики ситуация уникальная. То, что мы имеем сейчас — это переходный период к некому завтра, которое предсказать пока невозможно», — пояснил Мамонтов, уточнив, что рост безработицы в регионе бьет все рекорды — вырос более чем в пять раз.

Куда вложить деньги, чтобы заработать?

Эксперты рынка уверены, что сейчас нет оснований отменять крупные покупки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коронавирус и падающие цены на нефть с каждым днем усиливают мировой кризис. При этом эксперты полагают, что покупка недвижимости даже в условиях падения доходов может обернуться прибылью, если учесть ряд нюансов.

«Сейчас ключевая ставка Центробанка снижена до рекордных 4,25%, но квартира в новостройке, купленная сегодня, через год будет котироваться как вторичное жилье, которое стоит меньше. Надо тщательно подходить к подбору недвижимости, оценить доходность объекта. Если вы купите ничем не примечательную квартиру на Уралмаше, возможно, не сможете даже ее сдать. Но те люди, которые всерьез занимаются вложением средств в недвижимое имущество, продолжают это делать и сейчас. В долгосрочной перспективе все же это остается активом, который не подведет», — отметила президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

Также она считает, что откладывать квартирный вопрос, когда он назрел, смысла нет. «Если нужно сейчас поменять недвижимость (родился ребенок, раздел имущества в виду развода, наследственные дела), то этим нужно заниматься. Продавайте старое, покупайте новое, расширяйтесь, разъезжайтесь», — добавила Соболева.

Экономист Константин Селянин, напротив, призвал свердловчан ни в коем случае без надобности не заниматься в кризис квартирным вопросом. «Что недвижимость не падает в цене — миф. Никогда так не было и не будет. Посмотрите на Японию, с 90-х годов там недвижимость упала в два раза. Недвижимость может упасть и, считаю, обязательно упадет очень серьезно в ближайшие годы. Кроме того, недвижимость обладает низкой ликвидностью. Если вы купили квартиру, а затем вам понадобилось быстро ее продать — в цене вы потеряете, а когда вы купили, например, валюту — ликвидность мгновенная», — высказался Селянин.

Воспользоваться льготной ипотекой можно до 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоит залезать в кредиты, брать ипотеку сегодня?

В сентябре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Эксперты рынка недвижимости прогнозируют ажиотажный спрос на ипотеку. Связано это с тем, что срок субсидированной ставки ограничен. При этом представители отрасли предупреждают — число бюджетных квартир на рынке резко снизится, поскольку частные инвесторы начнут вкладывать средства в недвижимость в ближайшее время, а сама недвижимость подорожает.

«Рынок сейчас перегрет. Число сделок купли-продажи выше, чем в 2019 году. Доход граждан не растет. Значит, число сделок возросло за счет тех, кто уверенно себя чувствует, кто смог взять кредит, снять накопления с депозитов. Перспективы не самые радужные. За время пандемии с рынка уже вымыли все, что было ликвидное. Остались объекты либо дорогие, либо неликвидные. Кроме того, льготная ипотека в большей степени стимулирует все же строителей, у них появилась возможность много продавать, поэтому цена на новостройки растет — только в этом году она выросла на 7%», — поделилась Соболева.

Основной мерой поддержки, заявил Алексей Долгов (на фото справа), стали кредитные каникулы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как ведут себя банки в условиях кризиса?

В период пандемии приоритетом в работе банков стала помощь частным клиентам и предприятиям области, которые пострадали ввиду карантина. «По всем видам программ только ВТБ оказал льготную кредитную помощь более чем тысяче предприятий региона. Это кредиты на зарплату, реструктуризации, кредиты на восстановление деятельности под 2% годовых. Основная мера поддержки для розничных клиентов — кредитные каникулы. Одобрено более 10 тысяч таких заявок от свердловчан. Общая сумма поддержки физических и юридических лиц — свыше 11,5 млрд рублей», — привел цифры управляющий банка ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Банки сосредоточились на переводе всех сделок в онлайн, заявил представитель СКБ-банка Альберт Усенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также банкиры заявляют об изменениях в работе сферы — на передовую вышли онлайн-сделки. «С начала пандемии наблюдался рост взаимодействия с клиентами дистанционно. Это был всплеск скачивания мобильных приложений, подачи дистанционных заявок на кредиты, онлайн получение справок. Спада дистанционной активности не наблюдается до сих пор. Мы делаем ставку на удаленное предоставление услуг, работу с цифровым профилем гражданина. При подаче заявки на кредит клиент может авторизоваться через Госуслуги, дать согласие на запрос данных из цифрового профиля. Примерно половина клиентов так и делают», — поделился руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.

У клиентов есть шанс быстрее, легче получить кредит под меньшую ставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Охотно ли банки дают кредиты?

Невзирая на то, что доходы населения снизились, а цены на недвижимость растут, банки не ужесточают требования к заемщикам. Как пояснил Долгов, «со снижением ставки, упрощением ряда процедур и запуском государственных программ, кредитные продукты стали доступнее широким слоям населения».

Если же проблемы с погашением задолженности все же возникают, говорят банкиры, нужно об этом открыто заявить.

Что будет дальше?

В 2021 году положение россиян может ухудшиться, предостерегает экономист Константин Селянин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на приемлемую картину на данный момент, экономист Константин Селянин высказывает опасения. Он считает, что россияне стремительно беднеют, и этот процесс может усугубиться в 2021 году, поскольку не исключено, что предприятия страны продолжат сокращать сотрудникам зарплаты.

Иной позиции придерживается министр экономики региона Денис Мамонтов. Он уверен, что Свердловская область сможет в течение следующего года перейти на докризисные показатели, если уже сейчас активно включится в работу. «Объем вкладов населения увеличился на 10%. Деньги у людей есть. Сейчас важно создать условия, чтобы эти средства служили источником финансирования новых проектов. Вопрос только в том, насколько регион включится в этот процесс, будет ли создавать продукт, востребованный внутри страны. Уже сейчас у нас есть уральский препарат „Триазавирин“, рекомендованный для лечения коронавируса. Лекарство стало хитом продаж. Областей, которые обладают промышленным потенциалом, способных удовлетворять внутренний спрос, на самом деле, не так много», — заключил Мамонтов.