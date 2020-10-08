Курганские инсайды: губернатора злят соцсети

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Бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин до своего ареста поссорился с губернатором Вадимом Шумковым. За всеми публикациями о проблемах в Кургане главе региона мерещатся личные враги. Один из новых депутатов уже успел публично раскритиковать губернатора, но в результате потерял партнеров по бизнесу. Это и другое — в наших «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумков поссорился с Пугиным

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, наблюдая за развитием ситуации по расследованию уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Сергея Пугина, вспомнили, что он когда-то помогал губернатору Вадиму Шумкову. Помощь касалась оформления земли в Белозерском районе на близкую родственницу главы региона. «Потом информация о земле ушла в СМИ. Сам Пугин тут ни при чем. Он был крайне удивлен публикации, да и не в его интересах это было. Но, говорят, губернатор заподозрил в сливе Пугина», — пояснил инсайдер. С его слов, между Пугиным и Шумковым была и еще одна конфликтная ситуация. «От Пугина требовали сократить часть сотрудников департамента АПК, но он отказался на отрез, а потом уволился», — припомнил инсайдер.

Шумков ищет врагов в соцсетях

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков считает, что за всеми негативными публикациями в соцсетях о проблемах в Кургане стоят его враги, заявляют инсайдеры. «Все сообщения он принимает на свой счет. Считает, что политические оппоненты таким образом раскачивают ситуацию», — говорят в регионе. При этом собеседники агентства сомневаются, что подозрения оправданы: «Если в регионе все хорошо, то вбросам в соцсетях никто не поверит».

Эту информацию в начале недели косвенно подтвердил и сам Шумков. «При том, что часть сигналов подтверждается и есть реальные основания для разбирательств с сотрудниками медучреждений, есть и случаи обычных провокаций со стороны тех, кто не преуспел в политике законным способом», — написал он на своей странице «ВКонтакте», комментируя многочисленные публикации о проблемах медицины в период пандемии коронавируса.

От депутата, раскритиковавшего Шумкова, открестились бывшие партнеры

Бывшие партнеры депутата Курганской областной думы Ярослава Климко поспешили от него откреститься из-за резких заявлений о губернаторе, говорят сплетники. Новый политик, избранный от «Партии пенсионеров», уже через полмесяца после избрания заявил, что задача главы региона Вадима Шумкова — «все сломать и уйти». Также ему не нравится «деловой стиль общения» Шумкова, который больше похож на банальную грубость. Бывшие партнеры Климко Иван Белых (директор ГТРК «Курган») и Алексей Дудич (экс-лидер зауральских единороссов), по слухам, уже поспешили заявить, что давно не имеют с ним никаких дел. «Они долго были партнерами, но сейчас он, вроде как, вышел из бизнеса. А разругались они, насколько я понимаю, еще во время выборов», — рассказал один из инсайдеров.

Борьба за мандаты в облдуме продолжится

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Борьба за места в Курганской областной думе не завершится даже после того, как последний спорный мандат достался Родиону Вяткину, считают сплетники. В частности, они не исключили, что Елена Воронович, которой изначально предназначался этот мандат, может в ближайшее время также стать депутатом. «Мне кажется, там пришли к компромиссу. Мандаты получат и Вяткин, и Воронович», — переговариваются в кулуарах. Для этого кто-то из уже действующих депутатов должен сложить полномочия. Также непонятна судьба Зинфиры Закурдаевой, которая в самый последний момент осталась без мандата.

Курганские проблемы с отоплением связаны с кадрами

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ нет дипломированного теплотехника. Прежний специалист уволился и ушел на пенсию. «Поэтому закономерно, что в регионе такой бардак с подключением тепла. В правительстве не осталось знающих людей, с кем можно было бы обсудить нюансы подготовки к подаче тепла», — считает инсайдер. В Кургане 50 домов по вине управкомпаний не подключены к отоплению. В Юргамышском районе из-за проблем с котельными введен режим ЧС.

Главу протестного города хотят поменять

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске, во втором по величине городе Курганской области, планируют поменять власть. «После приезда [главы Уральской горно-металлургической компании Андрея] Козицына к [губернатору Вадиму] Шумкову на Шадринском автоагрегатном заводе (ШААЗ, предприятие машиностроительного комплекса УГМК, — прим.ред.) заговорили о снятии главы Шадринска Виктора Ермишкина и его команды», — рассказал один из инсайдеров. По информации другого осведомленного источника из числа политиков, замена планируется на команду из представителей ШААЗ и УГМК. В самой мэрии источники URA.RU пояснили, что таких разговоров пока не слышали.

Главу курганского района сняли местные элиты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего главу Целинного района Ивана Светличного сняли с должности из-за конфликта с местными элитами. «Когда он пришел, долг районного бюджета составлял около 50 млн рублей. Он начал снижать расходы, в том числе по отоплению через МУП. Поставил счетчики расхода теплоэнергии. Некоторым, кто получал прибыль и вгонял бюджет в убытки, это не понравилось», — пояснил инсайдер.

С его слов, Светличный ограничил победу одной компании местного предпринимателя, который якобы по завышенным ценам поставлял продукты в районные школы. «Все это, конечно, многим не нравилось. Вот и свергли неугодного главу. Тем более он мешал областному правительству. На ВКС задавал неудобные вопросы», — отметил источник.

Технопарк строят на болоте

Сплетники перешептываются, что грандиозный проект курганских властей по строительству технопарка может провалиться. Причем, в прямом смысле. «В Варгашинском районе парк строят рядом со свалкой на болоте. Этот год выдался сухим. Но обычно там болото. Край свалки постоянно проваливается. Мусор уходит все ниже», — пояснил инсайдер. По его информации, зайти в варгашинский технопарк собирается курганская фармацевтическая компания. «Но там два парка планирую построить. Может, они зайдут на другой, который не на болоте», — уточнил слухач.

В «Чистом городе» сменится руководство

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники говорят, что с 2021 года в компании «Чистый город» может поменяться руководство. Данная организация отвечает за вывоз мусора в Курганской области. «[Директор] Владимир Пестриков не будет с Нового года работать в компании», — рассказал инсайдер. Также источник добавил, что вместе с Пестриковым уйдет его заместитель — Наталья Фомина. Кто придет вместо них, не уточняется. «Чистый город» стал региональным оператором по вывозу мусора в Курганской области с начала 2020 года. За это время местные жители неоднократно критиковали работу компании.

Курганскую область ждет масштабная установка топиариев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи обсуждают, что за год в Курганской области должно появиться 50 топиариев (фигур из из искусственной или натуральной зелени). Такую установку, по их сведениям, дали местные власти. При этом слухачи жалуются, что бюджет на покупку и установку фигур выделили небольшой. Топиарии начали массово устанавливать в Кургане в 2019 году. Мнения жителей насчет их уместности разделились: одним топиарии не нравятся, другие специально приходят к фигурам, чтобы с ними сфотографироваться.

Курганцы заметили оргии возле бара

Курганцы обсуждают оргии возле одного из курганских баров на улице Пичугина, недавно снятые на видео. Молодые девушки, предположительно под действием синтетического наркотика, ведут себя крайне раскрепощенно с мужчинами прямо на улице. «Есть информация, что это происходит очень часто. По одной из версий, в заведении не брезгуют торговать таблетками. По другой, девчонкам молодые люди подсыпают что-то в напитки. А потом девушки раскрепощаются. Это ужасно», — поделился инсайдер, который является противником распространения наркотиков.

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