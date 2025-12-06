В жуткой аварии в Тюменской области погибли жители ХМАО

Водитель «Лады Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Двое человек погибли, еще двое получили ранения в ДТП на 285-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области 6 декабря. На этом участке дороги столкнулись автомобили Toyota и «Лада Нива». Об аварии сообщило управление ГИБДД по Тюменской области, все участники ДТП из ХМАО.

«Два человека погибли в ДТП на 285-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь столкнулись „Тойота“ и „Лада Нива“», — сказано в telegram-канале ведомства.

Ранения получили 60-летний водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля Toyota, оба являются жителями Ханты-Мансийска. Водитель «Лады Нивы», 74-летний мужчина, и его 68-летняя пассажирка, проживавшие в Сургутском районе ХМАО, скончались до приезда медиков.

