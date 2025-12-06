В жуткой аварии в Тюменской области погибли жители ХМАО
Водитель «Лады Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Двое человек погибли, еще двое получили ранения в ДТП на 285-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области 6 декабря. На этом участке дороги столкнулись автомобили Toyota и «Лада Нива». Об аварии сообщило управление ГИБДД по Тюменской области, все участники ДТП из ХМАО.
«Два человека погибли в ДТП на 285-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь столкнулись „Тойота“ и „Лада Нива“», — сказано в telegram-канале ведомства.
Ранения получили 60-летний водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля Toyota, оба являются жителями Ханты-Мансийска. Водитель «Лады Нивы», 74-летний мужчина, и его 68-летняя пассажирка, проживавшие в Сургутском районе ХМАО, скончались до приезда медиков.
Тобольская межрайонная прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП. В telegram-канале прокуратуры по Тюменской области сообщили, что водитель автомобиля «Лада Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Highlander.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.