Инсайды ХМАО: кто заразил губернатора?

Коронавирус меняет ваши запросы Коллаж: URA.RU

После того, как губернатор Наталья Комарова заболела коронавирусом, все ее окружение срочно отправили на анализы. У полицейских ХМАО другая проблема — они изучили биографию нового начальника и теперь боятся за свои карьеры. Пока полиция в ожидании, в ХМАО наводит свои порядки новый смотрящий — авторитет готов вернуть регион в 90-е.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Instagram губернатора забросали пожеланиями здоровья

Слухачи рассказывают, что новость о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заболела коронавирусом, буквально разорвала ее Instagram. «В личные сообщения главы региона сыпались пожелания здоровья, сил и всего доброго. Сообщений, кажется, даже больше, чем после ее инаугурации. Губернатор прочитала все и была очень растрогана таким вниманием к своему здоровью. Но чувствует себя она нормально, для большого беспокойства причин нет», — рассказывает слухач.

В политтусовке ищут того, кто заразил главу региона

Фото: Центр социальных медиа Югры

В политическом истеблишменте ХМАО сейчас обсуждают, кто мог заразить коронавирусом губернатора Наталью Комарову. Местные telegram-каналы ополчились на депутата окружной Думы Рината Айсина. Парламентарий присутствовал на инаугурации главы региона, когда у него уже начала проявляться симптоматика заболевания, а спустя пару дней диагноз COVID-19 у него подтвердился. «Уже тогда Айсин словил первую волну хейта. Его как раз и упрекали в том, что он поставил под угрозу здоровье всех присутствующих, в том числе и губернатора. Но с инаугурации прошло больше трех недель, о болезни главы региона стало известно накануне. По идее, срок инкубационного периода уже истек. С тех пор Комарова успела пообщаться с сотнями других людей. Она, вообще, крайне ответственно подходила ко всем требованиям Роспотребнадзора — маски, перчатки. Но защитить себя во время эпидемии, когда ты постоянно находишься среди людей, практически невозможно», — обсуждают инсайдеры.

Окружение губернатора ХМАО в панике

Слухмейкер из числа близкого окружения губернатора ХМАО говорит, что те, с кем за несколько дней до новостей о своей болезни контактировала глава региона, уже сделали тесты на коронавирус, испугавшись заражения. «Результаты кое-кто уже получил, и они разные. И еще не понятно, где именно заразилась губернатор, если везде, где она присутствовало лично, в масках были абсолютно все», — задается вопросом слухмейкер.

Решения оперштаба раздражают чиновников

Фото: Илья Московец © URA.RU

Инсайдер из мэрии крупного города рассказывает, что многие последние идеи и постановления регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, буквально вводят в ступор чиновников «на местах». «Напридумывать можно много чего, а исполнять-то это кому? Например, одна из последних инициатив — всех без масок штрафовать. А где люди для этого? У каждого автобуса человека не поставишь, в каждый магазин не зайдешь! Совсем без выходных работать?» — эмоционально рассказывает чиновник.

Полицейские боятся нового начальника

Инсайдеры из числа силовиков рассказывают, что новый глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов в корне изменит работу всего ведомства, причем не обязательно в лучшую сторону. «О его похождениях в Астрахани (там он работал до буферного назначения в Хакасии, откуда перешел уже в ХМАО — ред.) известно многое: он плотно ассоциируется с теневым губернатором Астрахани Расулом Султановым (находится под арестом — ред.) и различными коррупционерами. Поговаривают, что больше, чем власть, он любит деньги. При этом свое назначение в ХМАО он фактически „купил“, сдав все свои источники, после которых под суд пошли высокопоставленные персоны. Впрочем, для бывшего оперативника, это типичное поведение — люди для него просто средство», — заключает информатор.

С уходом генерала Романицы у его подчиненных возникнут проблемы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что с уходом главы УМВД ХМАО Василия Романицы на повышение в Москву зашаталось кресло под одним из его заместителей, отвечающим за охрану общественного порядка — Александром Ероховым. «После того, как Ерохов ушел с должности главы сургутского УВД, для него была специально придумана должность в окружном главке. Причем с дислокацией в Сургуте. Но после ухода Романицы сложно прогнозировать, удастся ли Ерохову сохранить для себя такие комфортные условия труда?» — задаются вопросом слухачи.

Новый смотрящий вернет ХМАО в 90-е

Ходят слухи, что с назначением вора в законе Раджика Нижневартовского на роль смотрящего в Югре, малый бизнес может почувствовать на себе давление криминала. Инсайдеры предполагают, что по региону может прокатиться новая волна «крышевания» предпринимателей. «Этим как раз известен Нижневартовск, который курирует Раджик. Там бандиты могут зайти в салон мобильной связи, взять с витрины несколько сотовых телефонов и спокойно уйти. На минуточку: речь идет о федеральных ритейлерах. Про малый бизнес вообще молчу. Теперь такая практика может распространиться на всю Югру», — переговариваются слухмейкеры.

Скандал с оскорблением многодетной матери спустят на тормозах

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что скандал, связанный с членом общественной палаты ХМАО Эдуардом Логиновым и его перепалкой в соцсетях с многодетной матерью Надеждой Пачгановой, будет спущен на тормозах. А петиция за его отставку, созданная в интернете, ни к чему не приведет. «Логинов — общественник, а не чиновник, поэтому может позволить себе открыто выражать свое мнение. Понятно, что сама тема оказалась благодатной почвой для ее тиражирования в СМИ. Но никаких реальных поводов для того, чтобы забирать у него мандат члена общественной палаты ХМАО, нет. При условии, если он сам этого не захочет», — обсуждают слухмейкеры.

Депутат разозлил верующих

Источник в политической тусовке рассказывает, что депутат думы ХМАО Ринат Айсин, который предложил строить бассейны и кафе около храмов, рискует получить иск по поводу оскорблений чувств верующих. «Странно, что никто не подал в суд на него. А какой веры он? Если ислам, то это конечно оскорбление, ведь про мечети нет упоминания!» — делится наблюдением собеседник.

Нефтяники испугались портить отношения с властями

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник в региональном правительстве рассказывает, что компания «Русснефть», которая недавно заявила о сокращении программы социально-экономического сотрудничества с ХМАО, пошла на попятную и пересмотрела свои взгляды. «Во-первых, все, что они недодали в этом году, заплатят в следующем. Да и в этом году, кажется, какие-то дополнительные деньги появятся. Все-таки поняли, что лучше заплатить несколько миллионов рублей, чем рисковать отношениями с региональной политэлитой», — говорит информатор.

Главе района не досталось место в правительстве

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой не смог попасть в новый состав окружного правительства в должности вице-губернатора, отвечающего за экономику. Чиновник рассчитывал на продолжение карьеры в Ханты-Мансийске, однако этого не произошло. «До конца срока полномочий у Трубецкого остается год. Раньше он всем заявлял, что не собирается идти на второй срок. Но до пенсии ему еще далеко. В „Сургутнефтегаз“, где он проработал долгое время, его уже вряд ли возьмут. Отношения с нефтяниками у Трубецкого в последнее время довольно прохладные. В общем, самое время, подумать о дальнейших карьерных перспективах», — обсуждают злопыхатели.

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