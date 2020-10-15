Инсайды ЯНАО: полиция теряет руководителя

Каким был бы iPhone для ямальцев Коллаж: URA.RU

Новый кинотеатр, который обещают жителям скандального района, порадует не только киноманов, но и чиновников. Тем временем уже во втором по счету ямальском городе покидает свой пост начальник полиции. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, на что тратит деньги опальный нефтегазовый магнат и как федеральная чиновница обманула экологов.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор забирает полномочия у кандидата на увольнение

В политических кругах ЯНАО рассказывают, что решение губернатора Дмитрия Артюхова перехватить контроль над программой «Сотрудничество» у зама Александра Мажарова стало началом очередной ротации в правительстве. «Сколько существует „Сотрудничество“, его вопросами занимались департамент внешних связей во главе с замгубернатора Мажаровым и департамент экономики, — рассказал инсайдер. — Разговоры о сокращении числа замов главы ходят давно, однако конкретных сигналов пока не было».

По мнению слухачей, речь идет не о замене Мажарова, а именно о сокращении ставки замглавы по внешней политике. Это завершит задуманную главой региона реформу в высших эшелонах ямальской власти, уверены источники.

Конкурс ставленника Артюхова оказался формальностью

Инсайдеры в Новом Уренгое уверены, что, несмотря на объявленный мэрией конкурс на должность замглавы города по социальной политике, пост займет нынешний врио Михаил Терещенко. «Мэр Андрей Воронов не стал назначать директора городского депобразования, объявив конкурс, — рассказывают слухачи. — Таким образом он дал чиновнику больше возможностей проявить себя до назначения, а также формально создал видимость конкурентной борьбы».

Слухмейкеры не сомневаются: должность в конечном итоге так и останется за Терещенко. Чиновник занимается образованием в газовой столице уже восемь лет и за это время имел возможность близко узнать социальные проблемы города.

Фото: Instagram, Дмитрий Жаромских

Подчиненному губернаторского назначенца грозит увольнение

В Надымском районе поговаривают, что следующим кандидатом на вылет в команде врио мэра Дмитрия Жаромских станет директор управления муниципальным имуществом Владимир Галимский. «В работе чиновника за небольшой отрезок времени нашли уже несколько серьезных нарушений, причем разбиралась в этом прокуратура, — сообщают инсайдеры. — Новый мэр Надымского района вряд ли допустит такой непрофессионализм, если не сказать — халатность».

При этом собеседники агентства уверяют, что кадровые решения от Жаромских произойдут не раньше конца октября. До 20 октября он формально является первым замом главы района и не может увольнять или назначать подчиненных.

В скандальном районе — новая возможность для коррупции

По сообщениям источников, чиновники Шурышкарского района пришли в восторг от планов на закупку оборудования для новейшего цифрового кинотеатра, который планируют обустроить в райцентре. «Все говорят, какой это хороший подарок для района — собственный современный кинотеатр. Однако кто больше радуется, жители, которым не нужно больше будет ездить в Салехард за просмотром новинок кино, или чиновники, которые уже задумались о том, что с этого можно будет поиметь», — сообщают инсайдеры.

Местные чиновники ранее уже несколько раз оказывались замешанными в коррупционных схемах. Тем не менее, руководство района во всех случаях проходило по уголовным делам как свидетели.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция ЯНАО теряет очередного руководителя

Информаторы в окружных силовых структурах утверждают, что в ямальской полиции ожидается новая отставка. «Начальник ОМВД по Новому Уренгою полковник Юрий Демченко решил оставить службу в органах правопорядка, — рассказывают слухачи. — Есть информация, что он уже договорился о своем трудоустройстве в одну крупную газодобывающую структуру, с подчинением непосредственно Москве».

Кто заменит статусного силовика, собеседники сказать затрудняются — пока Демченко в должности, вопрос о сменщике не стоит. Поговаривают, что занимать свой пост полковник будет как минимум до конца месяца, а то и дольше.

Опальный олигарх возвращает влияние через Москву

Источники агентства в политиэлитах поговаривают, что владелец корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников окончательно разочаровался в возможности восстановить репутацию на региональном уровне. «Олигарх из Нового Уренгоя, так и не определившийся в своих политических взглядах, начал отстаивать свои интересы через пиар в федеральных СМИ и у топовых блогеров, — делятся собеседники агентства. — Получается это у него плохо — за пределами региона он мало кому известен, разве что в узких кругах, а по деньгам выходит накладно».

По мнению инсайдеров, в регионе за Ситниковым закрепилась стойкая репутация организатора проплаченных информационных атак на власть. В результате даже после смены губернатора ЯНАО и главы окружной прокуратуры, которых олигарх обвинял во всех своих бедах, он так ничего и не приобрел.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная чиновница обманула ямальских активистов

В среде ямальских экоактивистов рассказывают, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова не держит своих слов. «Руководительница собирала в Москве представителей экологических организаций, активистов, выслушала тех, кто хотел что-то сказать, обещала все вопросы решить в ходе своего визита на Ямал, — сетуют источники. — Однако дальше обещаний так и не пошло — она так и не приехала».

По словам собеседников, в ЯНАО глобальных проверок не будет — к этому приложили усилия работающие в регионе нефтегазовые корпорации. Нарушения, как считают слухачи, конечно, будут находить, но в основном мелкие и не критичные, касающиеся небольших компаний.

Власти ЯНАО нашли способ сохранить ветхие дома

Источники, близкие к экономическим структурам ЯНАО утверждают, что окружные власти не случайно заинтересовались криотехнологиями — способами искусственного поддержания низких температур. «Достижения в этой области не только помогают улучшить качество строящихся дорог, сохраняя мерзлотный слой от таяния и „гуляния“ плит, — рассказывают собеседники. — В правительстве активно интересуются, как „заморозить“ приходящие в негодность сваи старых деревянных многоквартирников».

По словам слухмейкеров, если все пойдет как надо, то разрушение «деревяшек» будет происходить медленнее. Людей, конечно, будут постепенно расселять, но хотя бы удастся снизить риски ЧП и не придется в экстренном порядке искать временные квартиры для владельцев аварийной жилплощади.

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