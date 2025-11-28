В Пермском крае госавтоинспекция ограничила проезд фур по трассе
28 ноября 2025 в 19:41
Ограничения введены из-за снегопадов
Фото: Илья Московец © URA.RU
На трассе Р-243 в Пермском крае ввели ограничение для проезда большегрузов. Запрет действует до 29 ноября. Об этом сказано в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.
«Вводится временное ограничение движения на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь для грузового транспорта с 18:00 28 ноября до 00:00 29 ноября. В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных», — сказано в сообщении.
Уточняется, что причиной ограничения движения стал обильный снегопад. Водителей просят соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал