В Пермском крае госавтоинспекция ограничила проезд фур по трассе

28 ноября 2025 в 19:41
Ограничения введены из-за снегопадов

Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе Р-243 в Пермском крае ввели ограничение для проезда большегрузов. Запрет действует до 29 ноября. Об этом сказано в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

«Вводится временное ограничение движения на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь для грузового транспорта с 18:00 28 ноября до 00:00 29 ноября. В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных», — сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной ограничения движения стал обильный снегопад. Водителей просят соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. 

