Зеленский и Ермак оказались в шаге от «политической смерти»
Между Зеленским и НАБУ идет «смертельная схватка», говорит политолог Вадим Козюлин
Фото: Официальный сайт президента Украины
Лидер киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак близки к «политической смерти» из-за коррупционного скандала. Такое мнение выразил в интервью URA.RU заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Между командой Зеленского и Национальным антикоррупционным бюро Украины идет смертельная схватка — кто-то кого-то должен уничтожить. Если НАБУ докажет, что Зеленский и Ермак причастны, то это политическая смерть для обоих. Или же победит нынешний режим, и тогда руководству НАБУ грозит уничтожение, вплоть до физического», — говорит эксперт.
Если Зеленский уйдет с поста, на смену ему может прийти более сговорчивый по мирному урегулированию украинского конфликта руководитель, допускает политолог. Но пока непонятно, как и в какие сроки будет организована смена власти.
Утром 28 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали обыски дома у Ермака. Они прошли на фоне громкого коррупционного скандала. В центре предполагаемой коррупционной схемы бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким другом и «кошельком» Зеленского.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.