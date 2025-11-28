Зеленский и Ермак оказались в шаге от «политической смерти»

Между Зеленским и НАБУ идет «смертельная схватка», говорит политолог Вадим Козюлин Фото: Официальный сайт президента Украины

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак близки к «политической смерти» из-за коррупционного скандала. Такое мнение выразил в интервью URA.RU заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Между командой Зеленского и Национальным антикоррупционным бюро Украины идет смертельная схватка — кто-то кого-то должен уничтожить. Если НАБУ докажет, что Зеленский и Ермак причастны, то это политическая смерть для обоих. Или же победит нынешний режим, и тогда руководству НАБУ грозит уничтожение, вплоть до физического», — говорит эксперт.

Если Зеленский уйдет с поста, на смену ему может прийти более сговорчивый по мирному урегулированию украинского конфликта руководитель, допускает политолог. Но пока непонятно, как и в какие сроки будет организована смена власти.

Продолжение после рекламы