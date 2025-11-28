Мерц раскритиковал поездку Орбана в Москву

Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без согласования с ЕС Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По словам немецкого чиновника, Орбан посетил российскую столицу без европейского мандата и согласования с европейскими лидерами.

«Позиция Виктора Орбана известна нам уже несколько лет. Это не первая его поездка в Москву. Но он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами», — заявил Мерц на пресс-конференции, которую вел сайт правительства Германии.

При этом канцлер заявил, что в поездке Орбана без мандада «нет ничего такого». «У него есть свое представление по прекращению этого конфликта [на Украине]», — заключил Мерц. Он также сомневается, что визит венгерского премьера будет успешнее, чем прошлый. Орбан ездил в Москву в 2024 году.

