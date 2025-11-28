Группу Pussy Riot запретят в России

Заседание пройдет 15 декабря в Тверском райсуде Москвы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тверской районный суд Москвы 15 декабря 2025 года рассмотрит иск генерального прокурора Александра Гуцана о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«Назначено заседание о признании Объединения „Панк группа Пусси Райот“ экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории РФ», — сказано на сайте ведомства. Заседание пройдет 15 декабря 2025 в 10:00 в Твервском райсуде Москвы.

Pussy Riot — российская панк-рок-группа, которая проводила акции в общественных местах с 2011 года. В 2012 году участницы группы устроили «панк-молебен» в московском храме, после чего были объявлены в розыск по подозрению в хулиганстве. Трех подозреваемых задержали и арестовали. Вскоре участников признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорили к двум годам колонии общего режима.

