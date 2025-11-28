Группу Pussy Riot запретят в России
Заседание пройдет 15 декабря в Тверском райсуде Москвы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Тверской районный суд Москвы 15 декабря 2025 года рассмотрит иск генерального прокурора Александра Гуцана о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
«Назначено заседание о признании Объединения „Панк группа Пусси Райот“ экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории РФ», — сказано на сайте ведомства. Заседание пройдет 15 декабря 2025 в 10:00 в Твервском райсуде Москвы.
Pussy Riot — российская панк-рок-группа, которая проводила акции в общественных местах с 2011 года. В 2012 году участницы группы устроили «панк-молебен» в московском храме, после чего были объявлены в розыск по подозрению в хулиганстве. Трех подозреваемых задержали и арестовали. Вскоре участников признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорили к двум годам колонии общего режима.
Часть участников Pussy Riot являются иноагентами. В сентябре 2025 пять членов группы получили заочные сроки от 8 до 13 лет колонии по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.