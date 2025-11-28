DOXA* и экс-зампреда администрации президента РФ признали иноагентами

Минюст пополнил реестр иноагентов новыми именами и организациями Фото: Илья Московец © URA.RU

Издание DOXA (признала нежелательной на территории РФ) и экс-зампред администрации президента РФ Евгений Савостьянов признаны иноагентами на территории России. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте Минюста РФ.

«Новостной портал „DOXA*“. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр 28.11.2025», — сказано в сообщении на сайте Минюста. Также сюда включен и Савостьянов.

Кроме того, в списке иностранных агентов оказались еще несколько человек. Среди них публицист Василина Орлова, глава чеченских сепаратистов Аслан Масхадов и журналистка Айгуль Гимранова-Лион.

Ранее стало известно, что Украинская компания-разработчик GSC Game World, которая является создателем игровой серии S.T.A.L.K.E.R., внесена в список нежелательных организаций в России. Информация об этом опубликована на сайте Минюста. Также в реестр была включена Американская правозащитная организация Human Rights Watch, которая признана в России нежелательной.