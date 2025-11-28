В Челябинске рухнул спрос на дубайский шоколад
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Челябинске сменились подарочные предпочтения ко Дню матери, традиционно отмечаемый в последнее воскресенье ноября. О том, что спрос на трендовый в прошлом году дубайский шоколад упал на 90%, URA.RU сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
«Ожидается, что популярностью будет пользоваться клубника в шоколаде. Спрос на нее с начала ноября вырос на 33%. В прошлом году в этот период популярностью пользовался трендовый дубайский шоколад. В 2025 году спрос на него снизился на 90%», — отметили в компании.
Средняя стоимость клубники в шоколаде, популярность которой ожидают аналитики, выросла на 6% за год и составила 2,5 тысячи рублей за упаковку. Стоимость цветов при этом вырастет не более, чем на 5%. Однако вместо французских роз, которые челябинцы дарили мамам в 2024 году, теперь покупатели предпочитают хризантемы.
