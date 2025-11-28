В Челябинске рухнул спрос на дубайский шоколад

Спрос на дубайский шоколад в Челябинске рухнул на 90% за год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске сменились подарочные предпочтения ко Дню матери, традиционно отмечаемый в последнее воскресенье ноября. О том, что спрос на трендовый в прошлом году дубайский шоколад упал на 90%, URA.RU сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

«Ожидается, что популярностью будет пользоваться клубника в шоколаде. Спрос на нее с начала ноября вырос на 33%. В прошлом году в этот период популярностью пользовался трендовый дубайский шоколад. В 2025 году спрос на него снизился на 90%», — отметили в компании.